Đình Bắc tái xuất, U.23 Việt Nam quyết phá lưới U.23 Uzbekistan

Đình Bắc ghi bàn vào lưới Philippines ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đình Bắc đã "sạc đầy pin"

Ở trận ra quân gặp U.23 Trung Quốc vào ngày 12.11, HLV Đinh Hồng Vinh đã không điền tên Đình Bắc trong danh sách đăng ký thi đấu của U.23 Việt Nam. Anh cùng với Quang Kiệt, Lê Viktor ngồi trên khán đài cổ vũ đội nhà đánh bại đội chủ nhà 1-0 nhờ bàn thắng của Minh Phúc.

Đó là thời điểm HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chọn giải pháp giữ chân cho những cầu thủ vừa cày ải nhiều ở ngày thi đấu 9.11, thuộc vòng 11 V-League 2025 - 2026, sau đó phải bay sớm sang Trung Quốc ngày 10.11 và chỉ tập phục hồi vào chiều cùng ngày.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Đình Bắc đã hoàn toàn mạnh khỏe. Nói một cách ví von, chân sút của CLB Công an Hà Nội như bình ắc quy đã được "sạc đầy", sẵn sàng ra sân từ đầu cho cuộc đối đầu với U.23 Uzbekistan.

Đình Bắc trong trận đấu ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023 ảnh: Ngọc Linh

Sự trở lại của Đình Bắc - cao gần 1,80 m - sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của U.23 Việt Nam. Thực tế, chàng trai sinh năm 2004 này là trung phong cắm lợi hại nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam vào lúc này.

Sự xuất hiện trên sân của Đình Bắc - từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023 - sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của hàng phòng ngự U.23 Uzbekistan.

Lợi thế thể hình sẽ giúp Đình Bắc tì đè và tranh chấp mạnh mẽ với các trung vệ cao to của đối thủ. Đặc biệt khả năng làm tường, tựa người giữ bóng tốt của anh sẽ tạo ra cơ hội cho những vệ tinh xung quanh băng lên để khai thác khoảng trống.

Ai sẽ sát cánh cùng Đình Bắc?

Đình Bắc đang dần tìm lại phong độ tốt nhất của mình ảnh: Minh Tú

Ở trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China - Panda Cup 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam xuất phát với bộ 3 tấn công trong đó Quốc Việt đá cắm cao nhất, cùng Thanh Nhàn bên biên trái và Công Phương ở biên phải.

Sang hiệp 2, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã có những điều chỉnh khi tung Văn Thuận vào đầu hiệp 2, tiếp đó là Ngọc Mỹ (phút 60) và đặc biệt là Vĩ Hào (phút 75), trước khi có bàn thắng ấn định chiến thắng do công cầu thủ vào sân thay người khac là Minh Phúc (phút 81).

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng U.23 Việt Nam đã có hiệp 1 tương đối khó khăn, chịu sức ép rất lớn từ U.23 Trung Quốc to, khỏe và pressing rất mạnh mẽ.

Bước vào trận thứ 2, trước U.23 Uzbekistan rất mạnh, HLV Đinh Hồng Vinh dự kiến sẽ có những điều chỉnh, với mục tiêu tạo ra sự cân bằng giữa 2 đạt kết quả tốt và xoay tua cầu thủ phù hợp với điểm mạnh, yếu của đối thủ.

Theo đó, với Đình Bắc đá cao nhất trên hàng công, khả năng sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sự tinh quái, khéo léo của Văn Thuận. Ở trận đấu ngày 12.11, anh đã chơi rất ấn tượng với hàng loạt pha xử lý kỹ thuật ở hành lang phải, giúp cải thiện rõ rệt hiệu suất hàng công.

Ở cánh đối diện sẽ là sự cạnh tranh giữa Lê Viktor và Ngọc Mỹ. Lê Viktor sẽ có những phút thi đấu đầu tiên ở Panda Cup 2025 trong khi Ngọc Mỹ đã có lưng vốn là hơn 30 phút thi đấu trước U.23 Trung Quốc. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi HLV Đinh Hồng Vinh - xét theo đánh giá về lối chơi của U.23 Uzbekistan.