U.23 Việt Nam sẽ rất khác khi đấu Uzbekistan, quyết tạo thêm cú sốc lớn

C HIẾN THẮNG Ý NGHĨA

U.23 VN không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải Panda Cup 2025 do vướng lịch vòng 11 V-League. Tuy nhiên, toàn đội đã xuất sắc đánh bại U.23 Trung Quốc nhờ lối chơi hợp lý, biết mình biết ta, mà như nhận xét của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh: "Các cầu thủ trẻ tuân thủ nghiêm túc đấu pháp và kỷ luật chiến thuật, thi đấu tập trung, kiểm soát được nhịp độ, không bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ". U.23 Trung Quốc chính là phép thử quan trọng, giúp U.23 VN tìm thấy sự tự tin và bình tĩnh khi đối đầu với những đội bóng lớn. Trước đó, trong suốt 7 trận toàn thắng ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, các đối thủ của U.23 VN đều không có thể hình và thể lực tốt như U.23 Trung Quốc.

U.23 VN (trái) sẽ mạnh dạn thử nghiệm trước U.23 Uzbekistan ở trận thứ 2 tại Panda Cup 2025 Ảnh: VFF

U.23 VN sẽ còn 2 trận đấu với độ thách thức cao hơn, lần lượt gặp U.23 Uzbekistan vào ngày 15.11 và gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá: "Cách chơi và kết quả mà U.23 VN đạt được trước U.23 Trung Quốc là tín hiệu tích cực. Điều này sẽ tiếp thêm động lực và sự tự tin cho đội bóng khi SEA Games 33 đã đến gần và xa hơn là vòng chung kết U.23 châu Á. Tất nhiên, phía trước chúng ta còn 2 thử thách "nặng đô" hơn nhiều là U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc. Đây là những phép thử chính xác nhất, đong đếm khả năng thực sự của các cầu thủ trẻ VN. Cách HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng con người ở trận ra quân cho thấy nhiều cầu thủ U.23 VN đã có tiến bộ vượt bậc, và chúng ta hy vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn trình diễn thuyết phục khác của U.23 VN".

L ỰC LƯỢNG XÁO TRỘN MẠNH

Tin vui cho U.23 VN khi kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương của tiền vệ Xuân Bắc không nặng. Anh chỉ bị đau nhẹ sau pha bật cao và tiếp đất không tốt ở trận gặp U.23 Trung Quốc. Tiền vệ của CLB PVF-CAND vẫn có thể ra sân trong trận gặp U.23 Uzbekistan. Tuy nhiên, khả năng cao HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ chọn giải pháp an toàn hơn là cho Xuân Bắc nghỉ ngơi, để trao cơ hội đá chính cho Quốc Cường. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM đã chơi rất "sáng nước" kể từ khi thay đồng đội trong hiệp 2 trận thắng U.23 Trung Quốc. Anh đã bộc lộ được kỹ năng thoát pressing linh hoạt và khả năng triển khai bóng tấn công nhanh, hợp lý. Thế nhưng Quốc Cường sẽ phải cạnh tranh với Thái Sơn. Ông Vinh còn có tính toán xoay tua U.23 VN, với đội hình được xem là mạnh hơn đội hình vừa thắng U.23 Trung Quốc, để khiến đối thủ Uzbekistan bất ngờ.

Đình Bắc và Lê Viktor không đăng ký trong danh sách thi đấu trận ra quân, nhưng khi gặp U.23 Uzbeksitan, khả năng cả hai sẽ đá chính. Những cái tên vào sân từ hiệp 2 trước U.23 Trung Quốc như hậu vệ trái Phi Hoàng, hậu vệ phải Minh Phúc (tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Trung Quốc), tiền đạo Văn Thuận, Ngọc Mỹ… có thể cũng được đá ngay từ đầu. Thủ môn cao 1,91 m Nguyễn Trung Kiên sau khi chứng kiến Cao Văn Bình tỏa sáng với nhiều pha cứu thua xuất sắc, sẽ có động lực mạnh mẽ nếu anh được HLV Đinh Hồng Vinh tin dùng. Bùi Vĩ Hào đã trở lại rất ấn tượng trong 30 phút cuối trận gặp Trung Quốc, cũng có thể có tên trong đội hình xuất phát.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương bày tỏ: "U.23 VN có lợi rất lớn khi được mời tham dự giải Panda Cup 2025 chất lượng, quy tụ nhiều đối thủ giỏi. Kết quả tốt trong những trận giao hữu này rất hữu ích. Nhưng dám thử nghiệm nhiều vị trí để có kết quả tốt ở các giải chính thức còn quan trọng hơn".