Cúp C1 châu Á: Huỳnh Như lập siêu phẩm, CLB nữ TP.HCM thắng kịch tính CLB Philippines

Tối 13.11 trên sân Thống Nhất, CLB nữ TP.HCM đá trận ra quân bảng A Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 gặp Stallion Laguna FC. Đội khách với dàn cầu thủ có thể hình tốt đã gây ra không ít khó khăn cho đại diện của Việt Nam. Trong khoảng thời gian đầu trận, đội bóng của Philippines nhập cuộc đầy hưng phấn, tràn đội hình lên chơi ép sân.

Stallions Laguna nhập cuộc chủ động, nhưng CLB nữ TP.HCM chơi hiệu quả hơn

Dù vậy, CLB nữ TP.HCM mới là đội bóng chơi hiệu quả hơn trong khâu tấn công. Phút thứ 4, Huỳnh Như có pha chọc khe sắc bén để Nguyễn Thị Tuyết Ngân băng lên và tung cú sút bằng chân trái, nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

Phút 11, CLB nữ TP.HCM tiếp tục có pha bóng gây sóng gió, khi Trần Thị Thu Thảo đi bóng xuống đáy biên phải và căng ngang vào trong để Lê Hoài Lương băng vào dứt điểm cận thành, nhưng hậu vệ đối phương đã kịp thời chơi lăn xả để truy cản.

CLB nữ TP.HCM (phải) nhiều lần hãm thành đối phương trong hiệp 1, nhưng không thể ghi bàn ẢNH: KHẢ HÒA

Phút 20, Stallion Laguna FC mới có tình huống nguy hiểm rõ rệt về phía khung thành CLB nữ TP.HCM. Bookhard bứt tốc bên cánh phải và chuyền ngược về cho McDaniel dứt điểm chớp nhoáng, nhưng thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã phản xạ để đấm bóng ra ngoài.

Phút 33, các cầu thủ Việt Nam chơi vây ráp nhanh từ vòng cấm đối phương, khiến thủ môn Stallion Laguna FC chuyền sai và Huỳnh Như sút bóng bổng ngay lập tức nhưng chưa đủ cao để bay qua đầu thủ môn đối phương.

Phút 42, CLB nữ TP.HCM suýt có bàn thắng mở tỷ số, nhưng may mắn đã không đứng về phía đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm. Ở rìa vòng cấm, hậu vệ Stallion Laguna FC phá bóng đập chân Lê Hoài Lương và dội ngược lại nhưng trúng xà ngang.

Huỳnh Như mở tỷ số ở hiệp 2

Tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang được đưa vào sân từ đầu hiệp 2 và ngay lập tức để lại dấu ấn. Phút 51, Thùy Trang có cơ hội thủ đối phương nhưng cú dứt điểm của Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2024 không thể làm tung lưới Stallion Laguna FC.

Phút 58, Huỳnh Như đã tạo ra siêu phẩm sút phạt. Từ rìa vòng cấm, nữ tiền đạo quê Trà Vinh (cũ) tung cú sút thẳng đưa bóng vượt qua hàng rào, khiến thủ môn đối phương dù bay người hết cỡ nhưng cũng đành bó tay. CLB nữ TP.HCM vươn lên dẫn 1-0.

Huỳnh Như sút phạt trực tiếp khai thông thế bế tắc cho chủ nhà ẢNH: KHẢ HÒA

Niềm vui của Huỳnh Như và các đồng đội ẢNH: KHẢ HÒA

Nhận bàn thua, Stallion Laguna FC dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nhiều lần khiến người hâm mộ CLB nữ TP.HCM phải thót tim. Phút 75, Lovely Fernandez có cú đánh đầu trong vòng cấm, nhưng thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã phản xạ xuất thần để cứu một bàn thua trông thấy. Phút 77, khung thành của CLB nữ TP.HCM đã rung lên, khi McDaniel tung cú sút xa bất ngờ lái bóng đi đội xà ngang.

Chung cuộc, CLB nữ TP.HCM thắng Stallion Laguna FC 1-0. Huỳnh Như và các đồng đội ra quân thắng lợi ở Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026.



