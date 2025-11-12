HLV Kim Chi không dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, tuyển thủ Philippines ấn tượng với Huỳnh Như

HLV Stallion Laguna FC: "Mục tiêu là vượt qua vòng bảng"

Buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và Stallion Laguna FC thuộc khuôn khổ bảng A giải AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025-2026 diễn ra ngày 12.11. Mở đầu, HLV trưởng Ernest Nierras (Stallion Laguna FC) chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng: "Chúng tôi đã đến TP.HCM sớm hơn 2 ngày để có sự thích nghi tốt nhất về điều kiện thi đấu tại TP.HCM. Mục tiêu của Stallion Laguna là vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng đấu tiếp theo".

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV trưởng, Chandler McDaniel cũng khẳng định cô và các đồng đội sẽ nỗ lực để vượt qua vòng đấu bảng. Bên cạnh đó, nữ cầu thủ của Stallion Laguna nhắc đến Huỳnh Như: "Trước đây, tôi cùng đội tuyển Philippines đã có cơ hội chạm trán với đội tuyển nữ Việt Nam, gần nhất là tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia. Tôi thấy ấn tượng nhất với Huỳnh Như, người cũng đang ngồi ở đây. Tôi biết CLB nữ TP.HCM có nhiều cầu thủ thi đấu cho đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức khi đối đầu với họ".

HLV trưởng CLB nữ TP.HCM Nguyễn Hồng Phẩm (trái) và HLV trưởng Stallion Laguna FC ẢNH: KHẢ HÒA

"CLB nữ TP.HCM đã sẵn sàng"

HLV trưởng CLB nữ TP.HCM tại Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 là ông Nguyễn Hồng Phẩm. Trong khi đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi đóng vai trò là trợ lý HLV, khi chưa có chứng chỉ A do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp.

Dự buổi họp báo, HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Sau giải vô địch quốc gia, chúng tôi đã nghỉ ngơi vài ngày và có chuyến tập huấn ở Hà Nội, trong đó có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Lúc này, mọi thành viên đều trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm cao nhất và sẽ cố gắng trong từng trận đấu một".

"Đội có 6 ngoại binh, trong đó có 4 cái tên cũ và 2 người mới. Họ đều hòa nhập tốt, kể cả trong cuộc sống sinh hoạt và luyện tập. Trong khi đó, nội binh có sự trở lại của những cái tên quen thuộc, trong đó có thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng tôi đến từ tập thể, sự đoàn kết quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là điểm mạnh mà đội bóng sẽ tiếp tục phát huy. Các cầu thủ cũ và mới, đều chỉ có một mục tiêu là giúp CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng", ông Phẩm nhấn mạnh.

Chandler McDaniel (thứ hai từ phải qua) cho biết cô ấn tượng về Huỳnh Như ẢNH: KHẢ HÒA

Chân sút kỳ cựu của CLB nữ TP.HCM Huỳnh Như cho biết, việc có các ngoại binh mới và sự trở lại của cầu thủ cũ đã tạo ra bầu không khí tích cực cho đội bóng. "Đây là động lực để CLB nữ TP.HCM nỗ lực thi đấu tốt thật tốt. Tại giải đấu này, người hâm mộ sẽ thấy được làn gió mới từ CLB nữ TP.HCM, hình ảnh một đội bóng thi đấu nhiệt huyết hơn".

Ở trận ra quân bảng A, CLB nữ TP.HCM gặp Stallion Laguna FC vào lúc 19 giờ ngày 13.11. Trận đấu này diễn ra trên sân Thống Nhất.



