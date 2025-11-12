Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Chi không dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, tuyển thủ Philippines ấn tượng với Huỳnh Như

Thu Bồn
Thu Bồn
12/11/2025 13:03 GMT+7

Trước trận đấu ra quân bảng A giải AFC Women's Champions League 2025-2026, cầu thủ trụ cột Chandler McDaniel bên phía Stallion Laguna FC (Philippines) cho biết cô ấn tượng nhất với tiền đạo Huỳnh Như bên phía CLB nữ TP.HCM.

HLV Stallion Laguna FC: "Mục tiêu là vượt qua vòng bảng"

Buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và Stallion Laguna FC thuộc khuôn khổ bảng A giải AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025-2026 diễn ra ngày 12.11. Mở đầu, HLV trưởng Ernest Nierras (Stallion Laguna FC) chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng: "Chúng tôi đã đến TP.HCM sớm hơn 2 ngày để có sự thích nghi tốt nhất về điều kiện thi đấu tại TP.HCM. Mục tiêu của Stallion Laguna là vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng đấu tiếp theo".

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV trưởng, Chandler McDaniel cũng khẳng định cô và các đồng đội sẽ nỗ lực để vượt qua vòng đấu bảng. Bên cạnh đó, nữ cầu thủ của Stallion Laguna nhắc đến Huỳnh Như: "Trước đây, tôi cùng đội tuyển Philippines đã có cơ hội chạm trán với đội tuyển nữ Việt Nam, gần nhất là tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia. Tôi thấy ấn tượng nhất với Huỳnh Như, người cũng đang ngồi ở đây. Tôi biết CLB nữ TP.HCM có nhiều cầu thủ thi đấu cho đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức khi đối đầu với họ".

HLV Kim Chi không dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, tuyển thủ Philippines ấn tượng với Huỳnh Như- Ảnh 1.

HLV trưởng CLB nữ TP.HCM Nguyễn Hồng Phẩm (trái) và HLV trưởng Stallion Laguna FC

ẢNH: KHẢ HÒA

"CLB nữ TP.HCM đã sẵn sàng"

HLV trưởng CLB nữ TP.HCM tại Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 là ông Nguyễn Hồng Phẩm. Trong khi đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi đóng vai trò là trợ lý HLV, khi chưa có chứng chỉ A do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp.

Dự buổi họp báo, HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Sau giải vô địch quốc gia, chúng tôi đã nghỉ ngơi vài ngày và có chuyến tập huấn ở Hà Nội, trong đó có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Lúc này, mọi thành viên đều trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm cao nhất và sẽ cố gắng trong từng trận đấu một".

"Đội có 6 ngoại binh, trong đó có 4 cái tên cũ và 2 người mới. Họ đều hòa nhập tốt, kể cả trong cuộc sống sinh hoạt và luyện tập. Trong khi đó, nội binh có sự trở lại của những cái tên quen thuộc, trong đó có thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng tôi đến từ tập thể, sự đoàn kết quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là điểm mạnh mà đội bóng sẽ tiếp tục phát huy. Các cầu thủ cũ và mới, đều chỉ có một mục tiêu là giúp CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng", ông Phẩm nhấn mạnh.

HLV Kim Chi không dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, tuyển thủ Philippines ấn tượng với Huỳnh Như- Ảnh 2.

Chandler McDaniel (thứ hai từ phải qua) cho biết cô ấn tượng về Huỳnh Như

ẢNH: KHẢ HÒA

Chân sút kỳ cựu của CLB nữ TP.HCM Huỳnh Như cho biết, việc có các ngoại binh mới và sự trở lại của cầu thủ cũ đã tạo ra bầu không khí tích cực cho đội bóng. "Đây là động lực để CLB nữ TP.HCM nỗ lực thi đấu tốt thật tốt. Tại giải đấu này, người hâm mộ sẽ thấy được làn gió mới từ CLB nữ TP.HCM, hình ảnh một đội bóng thi đấu nhiệt huyết hơn".

Ở trận ra quân bảng A, CLB nữ TP.HCM gặp Stallion Laguna FC vào lúc 19 giờ ngày 13.11. Trận đấu này diễn ra trên sân Thống Nhất.


Tin liên quan

CLB nữ TP.HCM sẵn sàng chinh phục Cúp C1 nữ châu Á, chờ Huỳnh Như tỏa sáng

CLB nữ TP.HCM sẵn sàng chinh phục Cúp C1 nữ châu Á, chờ Huỳnh Như tỏa sáng

Dự giải với vai trò là chủ nhà bảng A, CLB nữ TP.HCM đặt mục tiêu giành vé góp mặt ở vòng tứ kết AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025 - 2026.

CLB nữ TP.HCM có lợi thế lớn ở Cúp C1 nữ châu Á: Xem trên kênh nào?

CLB nữ TP.HCM tái hợp 'người hùng World Cup', quyết thắng ở Cúp C1 nữ châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Huỳnh Như CLB nữ TP.HCM CÚP C1 NỮ CHÂU Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận