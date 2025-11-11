Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB nữ TP.HCM sẵn sàng chinh phục Cúp C1 nữ châu Á, chờ Huỳnh Như tỏa sáng

Nghi Thạo
Nghi Thạo
11/11/2025 16:24 GMT+7

Dự giải với vai trò là chủ nhà bảng A, CLB nữ TP.HCM đặt mục tiêu giành vé góp mặt ở vòng tứ kết AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025 - 2026.

Lịch thi đấu CLB nữ TP.HCM, đối thủ là ai?

Ở mùa giải thứ hai dự Cúp C1 nữ châu Á, CLB nữ TP.HCM tiếp tục được đấu trên sân Thống Nhất ở vòng bảng. HLV Đoàn Thị Kim Chi và học trò lần lượt chạm trán Stallion Laguna (Philippines, 19 giờ ngày 13.11), Lion City Sailors (Singapore, 19 giờ ngày 16.11) và Melbourne City (Úc, 19 giờ ngày 19.11). Điểm tựa sân nhà cùng lịch thi đấu gặp các đối thủ mạnh dần được xem là lợi thế lớn của Huỳnh Như và đồng đội.

CLB nữ TP.HCM sẵn sàng chinh phục Cúp C1 nữ châu Á, chờ Huỳnh Như tỏa sáng- Ảnh 1.

Huỳnh Như (trái) và đồng đội từng vào bán kết Cúp C1 nữ châu Á mùa trước

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Kim Chi cho biết CLB nữ TP.HCM đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Về các đối thủ của bảng A, cựu Quả bóng vàng nữ VN nhận định: "Stallion Laguna và Lion City Sailors khá vừa sức với CLB nữ TP.HCM. Hai trận đầu là cơ hội để chúng tôi tích lũy điểm số. Còn đại diện đến từ Úc được đánh giá có trình độ vượt trội. Do đó, CLB nữ TP.HCM sẽ nỗ lực từng trận, có những tính toán phù hợp khi chạm trán với Melbourne City".

Mùa giải 2024 - 2025, CLB nữ TP.HCM tạo nên cột mốc lịch sử khi vào đến bán kết Cúp C1 nữ châu Á. Trong hành trình đó, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi luân phiên sử dụng những ngoại binh và cầu thủ Việt kiều như Chelsea Lê, Ashley Trâm Anh. Năm nay, lực lượng CLB nữ TP.HCM có một số thay đổi và hiện sở hữu 6 cầu thủ nước ngoài, gồm trung vệ Aubrey Goodwill, Gorman Chloe; hậu vệ Ouni Samia (Tunisia); tiền vệ Sakura Yoshida, Tatiana Mason (Mỹ) và tiền đạo Maria Khan (Mỹ). Gorman Chloe và Ouni Samia là 2 tân binh. 

"Trong chuyến tập huấn tại Hà Nội và đá 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ VN, 2 ngoại binh mới đã thể hiện được khả năng, hòa nhập tốt. Họ có thể sẽ được xếp đá chính trong thời gian tới. Lúc này, đội đã sẵn sàng", HLV Kim Chi chia sẻ. Bên cạnh đó, đội nữ TP.HCM còn có sự bổ sung chất lượng ở vị trí "người gác đền", khi thủ môn Trần Thị Kim Thanh trở lại (Thanh đang khoác áo CLB nữ Thái Nguyên T&T). Đội trưởng Huỳnh Như cho biết: "Có Kim Thanh, chúng tôi như có thêm chỗ dựa trước khi bước vào giải đấu căng thẳng với những đối thủ rất mạnh, giàu kinh nghiệm. CLB nữ TP.HCM rất cần cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Kim Thanh".

Cúp C1 nữ châu Á 2025 - 2026 lần đầu áp dụng công nghệ Football Video Support (FVS). FVS không có trọng tài video và không kiểm tra tự động, nên HLV trưởng (hoặc người phụ trách kỹ thuật cao nhất, hoặc cầu thủ trên sân và cầu thủ dự bị) có quyền yêu cầu xem lại tình huống bằng cách xoay ngón trỏ trên không, rồi trao thẻ yêu cầu xem lại cho trọng tài thứ tư. Thẻ này phải được nộp ngay sau tình huống xảy ra, nhằm tránh trì hoãn không cần thiết và đảm bảo đúng luật thi đấu (không cho phép thay đổi quyết định sau khi bóng đã lăn trở lại). Mỗi đội có tối đa 2 lần yêu cầu xem lại và thêm 1 lần bổ sung nếu trận đấu bước vào hiệp phụ.


