Quang Hải 'vẽ đường cong' tuyệt đẹp, CLB CAHN thắng đậm đội Hà Tĩnh

Tối 10.11, CLB CAHN tiếp đón CLB Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc vòng 11 V-League 2025-2026. Với lực lượng mạnh vượt trội, đội bóng ngành công an đẩy cao tốc độ trận đấu lên ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ CAHN luân chuyển bóng nhanh, trực diện để hướng về phía vòng cấm của đội khách.

Minh Phúc chơi xông xáo trên mặt trận tấn công của CLB CAHN

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến từ phút thứ 8, khi Phạm Minh Phúc có cú dứt điểm khá căng, nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đội Hà Tĩnh. Chỉ 1 phút sau, CAHN có cơ hội rõ rệt để mở tỷ số, khi Leo Artur chọc khe cho Quang Hải băng xuống. Tuy nhiên, đường chuyền quyết định của tiền vệ sinh năm 1997 cho Nguyễn Đình Bắc lại hơi mạnh khiến cơ hội trôi qua.

Minh Phúc (22) chơi xông xáo, mang về bàn thắng mở tỷ số cho CLB CAHN. Minh Phúc có tên trong danh sách được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33 ẢNH: MINH TÚ

Đến phút 25, CLB CAHN mới có bàn thắng khai thông bế tắc. Minh Phúc đã xâm nhập vòng cấm mở tỷ số. Từ cánh trái, Leo Artur bấm bóng điệu nghệ vào vòng 5,50 m, Minh Phúc thoát xuống mà không bị ai kèm, thoải mái khống chế rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc vào góc gần.

Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB Hà Tĩnh cũng có cơ hội tốt để quân bình tỷ số. Phút 34, Onoja tỉa bóng rất hay cho Tuấn Tài băng xuống đối mặt thủ môn đối phương. Dù vậy, Tuấn Tài lại thiếu quyết đoán khi không dứt điểm mà chuyền vào trong, để rồi bị cầu thủ đối phương truy cản pha bóng.

Rogerio Alves (trái) nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, CLB CAHN đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha lập công của Rogerio Alves. Phút 51, Alves xuất hiện ở trung lộ để nhận bóng và tung cú sút đập chân cầu thủ đối phương, đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó khiến thủ môn đội Hà Tĩnh bó tay.

Phút 81, Quang Hải trong tư thế trống trải ở ngoài vòng cấm đã nhận đường chuyền của Leo Artur, rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái để vẽ ra một đường cong khiến thủ môn đội Hà Tĩnh đổ người trong vô vọng.

Chung cuộc, CLB CAHN thắng 3-0 trước CLB Hà Tĩnh.

Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng cho CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ