Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á: CLB nữ TP.HCM ra quân, xem trực tiếp kênh nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
13/11/2025 10:11 GMT+7

Hôm nay (13.11), CLB nữ TP.HCM đá trận ra quân ở vòng bảng giải AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) mùa giải 2025-2026, gặp đại diện của Philippines Stallion Laguna FC.

CLB nữ TP.HCM và mục tiêu 3 điểm

Ở trận ra quân thuộc khuôn khổ bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, CLB nữ TP.HCM chạm trán Stallion Laguna FC (Philippines). Màn so tài này diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Thống Nhất.

Trên lãnh thổ Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của Cúp C1 nữ châu Á. Người hâm mộ có thể đón xem và tiếp lửa cho CLB nữ TP.HCM qua kênh K+ Sport.

Trong cuộc so tài này, CLB nữ TP.HCM được đánh giá cao hơn đối thủ. Mục tiêu của Huỳnh Như và các đồng đội chắc chắn là giành chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn khi đối đầu với đại diện đến từ Philippines. Ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm khẳng định: "Lúc này, mọi thành viên của CLB nữ TP.HCM đều trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm cao nhất và sẽ cố gắng trong từng trận đấu một".

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á: CLB nữ TP.HCM ra quân, xem trực tiếp kênh nào?- Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM xuất trận ở Cúp C1 nữ châu Á mùa này

ẢNH: KHẢ HÒA

Tại Cúp C1 nữ châu Á mùa này, HLV trưởng CLB nữ TP.HCM là ông Nguyễn Hồng Phẩm. Trong khi đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi đóng vai trò là trợ lý HLV, khi chưa có chứng chỉ A do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp.

"Đội có 6 ngoại binh, trong đó có 4 cái tên cũ và 2 người mới. Họ đều hòa nhập tốt, kể cả trong cuộc sống sinh hoạt và luyện tập. Trong khi đó, nội binh có sự trở lại của những cái tên quen thuộc, trong đó có thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng tôi đến từ tập thể, sự đoàn kết quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là điểm mạnh mà đội bóng sẽ tiếp tục phát huy. Các cầu thủ cũ và mới, đều chỉ có một mục tiêu là giúp CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng", ông Phẩm nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Ernest Nierras (Stallion Laguna FC) chia sẻ: "Chúng tôi đã đến TP.HCM sớm hơn 2 ngày để có sự thích nghi tốt nhất về điều kiện thi đấu tại TP.HCM. Mục tiêu của Stallion Laguna là vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng đấu tiếp theo".

Trận đấu đầu tiên của bảng A là cuộc chạm trán giữa CLB Melbourne City (Úc) và CLB Lion City Sailors (Singapore), diễn ra vào lúc 15 giờ hôm nay (13.11) cũng trên sân Thống Nhất.

