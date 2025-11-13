Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Philippines khen ngợi cú sút tuyệt vời của Huỳnh Như, thừa nhận 'CLB nữ TP.HCM thắng xứng đáng'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
13/11/2025 21:48 GMT+7

Ở trận ra quân bảng A - Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 vào tối 13.11, CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna FC (Philippines). Huỳnh Như là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với siêu phẩm đá phạt, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ sân Thống Nhất.

"Trận đấu đầu tiên luôn khó khăn"

Dự họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: "Trận đấu đầu tiên luôn gặp áp lực. Không chỉ với bóng đá nữ mà nam cũng vậy, trận ra quân lúc nào cũng khó khăn. Trong khi đó, đội bạn đã tận dụng tốt lợi thế về thể hình, thể lực và chơi áp sát tầm cao khiến chúng tôi phải lùi sâu, đánh mất thế trận. Sau giờ nghỉ, CLB nữ TP.HCM đẩy cao đội hình lên và đã tạo được thế cân bằng".

Ông Phẩm khẳng định siêu phẩm sút phạt của Huỳnh Như là bước ngoặt lớn của trận đấu: "Sau pha lập công của Huỳnh Như, áp lực của toàn đội được giải tỏa. Trước đó, các cầu thủ đã không tận dụng triệt để các cơ hội".

HLV Philippines khen ngợi cú sút tuyệt vời của Huỳnh Như, thừa nhận 'CLB nữ TP.HCM thắng xứng đáng'- Ảnh 1.

HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm cho rằng trận đấu đầu tiên luôn khó khăn, nhưng đội đã đạt được mục tiêu cuối cùng là 3 điểm

ẢNH: KHẢ HÒA

Trần Thị Thu Thảo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cầu thủ mang áo số 17 có đóng góp lớn trong lối chơi chung của đội, đồng thời mang về cú đá phạt, tạo tiền đề cho Huỳnh Như ghi bàn ở hiệp 2. Sau trận đấu, Thu Thảo bày tỏ: "Động lực của tôi và toàn đội là được chơi trên sân nhà. Sự cổ vũ của người hâm mộ đã tiếp lửa để CLB nữ TP.HCM cố gắng thi đấu và giành chiến thắng".

Qua trận đầu tiên, Thu Thảo cho biết các đội tại vòng bảng mùa này đều rất mạnh, khi sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt và nắm lợi thế trong bóng bổng. "CLB nữ TP.HCM sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Dù vậy, toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để vượt qua vòng bảng", Thu Thảo nhấn mạnh.

HLV Philippines khen ngợi cú sút tuyệt vời của Huỳnh Như, thừa nhận 'CLB nữ TP.HCM thắng xứng đáng'- Ảnh 2.

Thu Thảo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

ẢNH: KHẢ HÒA

CLB nữ TP.HCM xứng đáng giành chiến thắng

Phía bên kia, HLV trưởng Stallion Laguna FC - ông Ernest Nierras chia sẻ: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Hôm nay, điều kiện mặt sân không phải quá thuận lợi, nhưng đây là khó khăn chung của hai đội. Trong hiệp 1, chúng tôi tổ chức tấn công hiệu quả và có nhiều cơ hội".

"Việc để thua bàn đá phạt là điều đáng tiếc. Cú đá phạt của Huỳnh Như rất chất lượng, và chúng tôi cũng thiếu may mắn hôm nay. CLB nữ TP.HCM xứng đáng giành chiến thắng. Họ là đội bóng có sức mạnh tính tập thể", thuyền trưởng Stallion Laguna FC nói thêm.

HLV Philippines khen ngợi cú sút tuyệt vời của Huỳnh Như, thừa nhận 'CLB nữ TP.HCM thắng xứng đáng'- Ảnh 3.

HLV trưởng Stallion Laguna FC - ông Ernest Nierras thừa nhận CLB nữ TP.HCM xứng đáng giành 3 điểm

ẢNH: KHẢ HÒA


Khám phá thêm chủ đề

CLB nữ TP.HCM CÚP C1 NỮ CHÂU Á Huỳnh Như
