HLV Đinh Hồng Vinh khen U.23 Việt Nam quá bản lĩnh: Thắng U.23 Trung Quốc và còn hơn thế nữa…

Văn Khang của U.23 Việt Nam đi bóng trước sự áp sát của cầu thủ U.23 Trung Quốc ảnh: BTC

Chiến thắng thuyết phục của U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam dù gặp khó khăn về thể lực sau khi phải chia 3 nhóm bay từ quê nhà sang Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), nhưng đã chơi ấn tượng, đặc biệt hiệp 2 rất thuyết phục để giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà U.23 Trung Quốc nhờ bàn thắng của Minh Phúc ở phút 84.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh rất hài lòng: "Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ U.23 Việt Nam. Đây là một trận đấu mà toàn đội đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, tính tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 1-0 không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật. Các cầu thủ đã chơi tập trung, kiểm soát được nhịp độ và xử lý tốt các thời điểm quan trọng của trận đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh trong buổi họp báo ảnh: BTC

Điều tôi hài lòng nhất là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm - đây là những yếu tố chúng tôi đã rèn luyện rất kỹ trong thời gian qua".

Sự trưởng thành rõ nét

Như vậy lần đầu tiên kể từ cú đúp của Tiến Linh giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 Trung Quốc trên sân Huangsi Olympic Sports Center (Hồ Bắc, Trung Quốc) năm 2019, chúng ta đã lại vượt qua đối thủ sau 1 trận thua (tỷ số 1-2) và 1 trận hòa (1-1).

HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy thi đấu và tính chủ động của đội tuyển U.23 Việt Nam. Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trận ra quân CFA Team China Panda Cup 2025 ảnh: BTC

Còn hôm nay, các cầu thủ U.23 Việt Nam chủ động pressing, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận bằng những pha luân chuyển bóng hợp lý.

Bên cạnh đó, các cầu thủ thể hiện tinh thần kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối trận. Tôi cũng phải nói rằng đội ngũ BHL đã phân tích kỹ đối thủ.

Nhờ đó, đội bóng đã điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn, và các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ đó trên sân. Chiến thắng này cho thấy tập thể U.23 Việt Nam đang đi đúng hướng: từng bước trưởng thành và gắn kết hơn.