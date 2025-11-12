Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc

Niềm vui ghi bàn của U.23 Việt Nam ảnh: Chụp màn hình

Hiệp 1 nóng máy chậm của U.23 Việt Nam

Vào 19 giờ 35 ngày 12.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã ra quân giải CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025) gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, trên sân Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Ở trận đấu này, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cho 3 cầu thủ Đình Bắc, Quang Kiệt và Lê Viktor được nghỉ ngơi cổ vũ đồng đội từ khán đài. Thủ môn Trung Kiên, hậu vệ trái Phi Hoàng cùng Ngọc Mỹ, Văn Thuận… ngồi dự bị.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam gồm thủ môn Cao Văn Bình cùng bộ 3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức và 2 biên là Văn Khang và Anh Quân. Đội trưởng Văn Trường đá cặp cùng Xuân Bắc ở giữa sân còn bộ 3 tiền đạo gồm Quốc Việt, Thanh Nhàn và Công Phương.

Pha bóng Thanh Nhàn uy hiếp khung thành U.23 Trung Quốc ảnh: Chụp màn hình

Rõ ràng việc ông Vinh không tung ra đội hình mạnh nhất đã ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của U.23 Việt Nam, đặc biệt là hàng công không gắn kết tốt được với nhau trong phần lớn hiệp 1, trước hàng thủ chơi chặt chẽ của U.23 Trung Quốc.

Ngược lại, U.23 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn (54% so với 46%) và có những tình huống chuyển trạng thái nhanh khá nguy hiểm. Thậm chí nếu không phải thủ môn Văn Bình phản xạ xuất sắc thì đội chủ nhà có thể có từ 1 đến 2 bàn thắng.

U.23 Việt Nam sau 40 phút chịu áp lực đã chơi tốt hơn trong 5 phút cuối hiệp 1, khi liên tiếp tung ra 3 pha tấn công rất nguy hiểm với các cú sút của Thanh Nhàn, Anh Quân và Văn Khang, chỉ tiếc chưa thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Hiệp 2 sôi động

Xuân Bắc bị đau và được thay ra ngay đầu hiệp 2 ảnh: chụp màn hình

Có thể hiểu cho tính toán của HLV Đinh Hồng Vinh khi đội U.23 Việt Nam chỉ có đúng 1 buổi tập, thậm chí 6 cầu thủ có chưa đến 1 giờ nghỉ ngơi ở khách sạn đã phải tham gia buổi tập duy nhất trước thềm trận ra quân.

Những cơ hội có được trong hiệp 1 đã giúp U.23 Việt Nam chơi tự tin hơn, dù HLV Đinh Hồng Vinh có hàng loạt sự thay người ngay đầu hiệp 2 khi Quốc Cường, Văn Thuận, Minh Phúc, vào thay cho Xuân Bắc (bị đau), Công Phương và Anh Quân.

Đến phút 60, U.23 Việt Nam tung nốt Phi Hoàng và Ngọc Mỹ vào sân thay cho Văn Khang, Thanh Nhàn. Có thể cảm nhận rõ mục tiêu chính của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh là ưu tiên xoay vòng các cầu thủ được thi đấu bù đắp cho thời gian chuẩn bị eo hẹp.

Một pha phối hợp của U.23 Việt Nam nhằm xuyên thủng hàng thủ U.23 Trung Quốc ảnh: chụp màn hình

Áp lực từ U.23 Việt Nam đã buộc đội chủ nhà phải chọn cách chơi hạ thấp đội hình, dồn hết toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự. Đặc biệt ở phút 74, Bùi Vĩ Hào đã được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay cho Quốc Việt, đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian dài điều trị chấn thương.

Và bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 81, khi Văn Thuận bất ngờ đổi sang cánh trái đi bóng rất khó chịu, vượt qua người và căng vào khiến hậu vệ U.23 Trung Quốc bất ngờ phá bóng không tốt, Minh Phúc rất nhanh ập vào đệm lòng mở tỷ số 1-0, cũng là kết quả chung cuộc.

Một chiến thắng ý nghĩa của U.23 Việt Nam sau 3 trận hòa liên tiếp ở giải CFA Team China hồi tháng 3 với U.23 Trung Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc. Hy vọng chiến thắng này sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tự tin thể hiện tốt hơn nữa trong 2 trận còn lại của Panda Cup 2025.



