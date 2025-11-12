Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
12/11/2025 20:33 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Trung Quốc 1-0, với điểm nhấn là sự trở lại ngoạn mục của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương ngỡ như đã có thể tước mất khỏi anh cơ hội dự SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á.

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc- Ảnh 1.

Niềm vui ghi bàn của U.23 Việt Nam

ảnh: Chụp màn hình

Hiệp 1 nóng máy chậm của U.23 Việt Nam

Vào 19 giờ 35 ngày 12.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã ra quân giải CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025) gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, trên sân Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Ở trận đấu này, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cho 3 cầu thủ Đình Bắc, Quang Kiệt và Lê Viktor được nghỉ ngơi cổ vũ đồng đội từ khán đài. Thủ môn Trung Kiên, hậu vệ trái Phi Hoàng cùng Ngọc Mỹ, Văn Thuận… ngồi dự bị.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam gồm thủ môn Cao Văn Bình cùng bộ 3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức và 2 biên là Văn Khang và Anh Quân. Đội trưởng Văn Trường đá cặp cùng Xuân Bắc ở giữa sân còn bộ 3 tiền đạo gồm Quốc Việt, Thanh Nhàn và Công Phương.

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc- Ảnh 2.

Pha bóng Thanh Nhàn uy hiếp khung thành U.23 Trung Quốc

ảnh: Chụp màn hình

Rõ ràng việc ông Vinh không tung ra đội hình mạnh nhất đã ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của U.23 Việt Nam, đặc biệt là hàng công không gắn kết tốt được với nhau trong phần lớn hiệp 1, trước hàng thủ chơi chặt chẽ của U.23 Trung Quốc.

Ngược lại, U.23 Trung Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn (54% so với 46%) và có những tình huống chuyển trạng thái nhanh khá nguy hiểm. Thậm chí nếu không phải thủ môn Văn Bình phản xạ xuất sắc thì đội chủ nhà có thể có từ 1 đến 2 bàn thắng.

U.23 Việt Nam sau 40 phút chịu áp lực đã chơi tốt hơn trong 5 phút cuối hiệp 1, khi liên tiếp tung ra 3 pha tấn công rất nguy hiểm với các cú sút của Thanh Nhàn, Anh Quân và Văn Khang, chỉ tiếc chưa thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Hiệp 2 sôi động

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc- Ảnh 3.

Xuân Bắc bị đau và được thay ra ngay đầu hiệp 2

ảnh: chụp màn hình

Có thể hiểu cho tính toán của HLV Đinh Hồng Vinh khi đội U.23 Việt Nam chỉ có đúng 1 buổi tập, thậm chí 6 cầu thủ có chưa đến 1 giờ nghỉ ngơi ở khách sạn đã phải tham gia buổi tập duy nhất trước thềm trận ra quân.

Những cơ hội có được trong hiệp 1 đã giúp U.23 Việt Nam chơi tự tin hơn, dù HLV Đinh Hồng Vinh có hàng loạt sự thay người ngay đầu hiệp 2 khi Quốc Cường, Văn Thuận, Minh Phúc,  vào thay cho Xuân Bắc (bị đau), Công Phương và Anh Quân.

Đến phút 60, U.23 Việt Nam tung nốt Phi Hoàng và Ngọc Mỹ vào sân thay cho Văn Khang, Thanh Nhàn. Có thể cảm nhận rõ mục tiêu chính của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh là ưu tiên xoay vòng các cầu thủ được thi đấu bù đắp cho thời gian chuẩn bị eo hẹp.

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc- Ảnh 4.

Một pha phối hợp của U.23 Việt Nam nhằm xuyên thủng hàng thủ U.23 Trung Quốc

ảnh: chụp màn hình

Áp lực từ U.23 Việt Nam đã buộc đội chủ nhà phải chọn cách chơi hạ thấp đội hình, dồn hết toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự. Đặc biệt ở phút 74, Bùi Vĩ Hào đã được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay cho Quốc Việt, đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian dài điều trị chấn thương.

Và bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 81, khi Văn Thuận bất ngờ đổi sang cánh trái đi bóng rất khó chịu, vượt qua người và căng vào khiến hậu vệ U.23 Trung Quốc bất ngờ phá bóng không tốt, Minh Phúc rất nhanh ập vào đệm lòng mở tỷ số 1-0, cũng là kết quả chung cuộc.

Một chiến thắng ý nghĩa của U.23 Việt Nam sau 3 trận hòa liên tiếp ở giải CFA Team China hồi tháng 3 với U.23 Trung Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc. Hy vọng chiến thắng này sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tự tin thể hiện tốt hơn nữa trong 2 trận còn lại của Panda Cup 2025.


Tin liên quan

HLV Kim Chi không dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, tuyển thủ Philippines ấn tượng với Huỳnh Như

HLV Kim Chi không dẫn dắt CLB nữ TP.HCM, tuyển thủ Philippines ấn tượng với Huỳnh Như

Trước trận đấu ra quân bảng A giải AFC Women's Champions League 2025-2026, cầu thủ trụ cột Chandler McDaniel bên phía Stallion Laguna FC (Philippines) cho biết cô ấn tượng nhất với tiền đạo Huỳnh Như bên phía CLB nữ TP.HCM.

Phạm Xuân Mạnh nói thật về chấn thương của Đặng Văn Lâm: Bao giờ trở lại?

Tiền đạo Việt kiều 1,90 m tiết lộ bất ngờ: Về Việt Nam chơi bóng vì Harry Kane và…

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Vĩ Hào U.23 Trung Quốc Panda Cup 2025 Sea games Đinh Hồng Vinh Minh Phúc Văn Thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận