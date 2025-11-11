Vĩ Hào nhận chúc mừng, U.23 Việt Nam tập buổi duy nhất trước đại chiến U.23 Trung Quốc

HLV Đinh Hồng Vinh trao đổi trước buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam tại Thành Đô ảnh: VFF

U.23 Việt Nam đầy đủ quân số

Theo thông tin từ trưởng đoàn U.23 Việt Nam Trần Anh Tú, thời tiết tại Thành Đô (Tứ Xuyên) vào lúc này khá thuận lợi cho hoạt động tập luyện của đội tại CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025), với nhiệt độ trung bình khoảng 17 độ C.

Sân tập rất thuận tiện cho việc di chuyển của đội U.23 Việt Nam, chỉ cách nơi lưu trú của đội khoảng 5 phút di chuyển bằng ô tô và có mặt cỏ chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn tập luyện của đội.

Cũng trong ngày hôm nay, nhóm 6 cầu thủ cuối cùng trong danh sách tập trung gồm Đình Bắc, Ly Đức, Minh Phúc, Lê Viktor, Văn Trường, Văn Hà đã hội quân đầy đủ cùng toàn đội và được đội ngũ y tế kiểm tra, đánh giá tình trạng thể lực trước buổi tập.

Nhóm 3 cầu thủ tập hồi phục chiều 11.11 ảnh: VFF

Trước buổi tập, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã dành thời gian động viên tinh thần các học trò, đồng thời nhấn mạnh dù đợt tập trung này không có nhiều thời gian do vướng lịch thi đấu tại V-League, nhưng điều đó không phải trở ngại quá lớn đối với toàn đội.

"BHL đội tuyển U.23 Việt Nam rất vui được gặp lại toàn đội trong giai đoạn quan trọng hướng tới SEAGames 33. Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất", HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ.

Bùi Vĩ Hào sẵn sàng cho SEA Games 33

BHL và toàn đội cũng chúc mừng sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài điều trị chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh hy vọng Vĩ Hào sẽ sớm lấy lại cảm giác bóng, hòa nhập nhanh và đạt phong độ tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 33.

U.23 Việt Nam sẽ chỉ có 1 buổi tập trước trận ra quân gặp U.23 Trung Quốc ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ U.23 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông và các cộng sự đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ của đội chủ nhà.

Qua 3 lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, đội U.23 Trung Quốc đã thể hiện mình là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng chia sẻ thêm, tại buổi họp báo trước giải Panda Cup 2025, U.23 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng lớn từ các đội tham dự, ngoài chủ nhà Trung Quốc còn có Uzbekistan và Hàn Quốc.

Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những gì mà tập thể U.23 Việt Nam đã thể hiện thời gian qua, đặc biệt là thành tích vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng tại vòng loại U.23 châu Á 2026.

Vĩ Hào rất khát khao để trở lại kịp SEA Games 33 ảnh: Ngọc Linh

Tại buổi tập chiều 11.11 trên sân Chengdu Sheffield United Football Park, 3 cầu thủ Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc do có thời lượng thi đấu nhiều tại vòng 11 V-League diễn ra đêm 10.11 nên chỉ tập nhẹ hồi phục.

Nhóm 22 cầu thủ còn lại được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U.23 Trung Quốc, dự kiến diễn ra lúc 18 giờ 35 ngày 12.11.

Đây được xem là thử thách quan trọng đầu tiên của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại Panda Cup 2025, giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.