Đồng đội, bằng hữu chung tay hỗ trợ cựu danh thủ Hồ Văn Lợi đang nguy kịch

NSND Việt Anh thay mặt anh em, bạn bè trao cho ông Hồ Văn Tam khoản ủng hộ cựu danh thủ Hồ Văn Lợi ảnh: Quốc Việt

Anh em bạn bè chung tay hỗ trợ Hồ Văn Lợi

Chiều 10.11 trên sân Tao Đàn, đông đảo anh em cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn đã tề tựu lại để tham gia trận đấu giao hữu với CLB Kha Việt, cùng nhau chung tấm lòng quyên góp quỹ để chạy chữa cho cựu danh thủ Hồ Văn Lợi đang thập tử nhất sinh.

Đến trưa nay 11.11 tại sân vận động Thăng Long (số 71, hẻm 985, hương lộ 2), giải bóng đá Thăng Long Sports cũng đã có những hoạt động quyên góp cho cựu danh thủ Hồ Văn Lợi sau khi anh nhận được tiên liệu xấu từ bác sĩ.

Đến sáng 15.11 tới tại sân vận động quận 8, các đồng đội và đàn anh cũ trong màu áo Cảng Sài Gòn là Phan Hữu Phát và Trình Hận Quốc Bảo sẽ cùng với các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tổ chức một sự kiện nữa để chia sẻ khó khăn cho cựu danh thủ có biệt danh "Tiếu già".

Nhiều hoạt động ủng hộ danh thủ Hồ Văn Lợi ảnh: Quốc Việt

HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi hay tin Tiếu già bị đau nặng, đã có rất nhiều bạn bè, đồng đội đã tham gia trận đấu. Ai cũng chung ước nguyện mong sao Tiếu già sẽ qua được cơn thập tử nhất sinh.

Thay mặt anh em, bạn bè và đồng đội cũ của Hồ Văn Lợi ở CLB Cảng Sài Gòn, tôi xin cảm ơn mọi người đã tham gia chung sức, đồng hành trong cuộc chiến lâu dài chống lại bệnh tật của Tiếu già suốt thời gian qua và vào lúc này".

Quái kiệt của bóng đá Sài Gòn

Hồ Văn Lợi (tự Tiếu già) sinh năm 1970 tại Huế trong một gia đình đam mê bóng đá, có người anh trai Hồ Văn Tam cũng chơi vị trí trung vệ cho CLB Cảng Sài Gòn. Thuở còn nhỏ, ông vẫn thường theo anh trai xem các buổi tập và thi đấu của đội bóng, nuôi dưỡng giấc mơ quần đùi áo số.

Hồ Văn Lợi là được đánh giá là cầu thủ quái kiệt có một không hai của bóng đá TP.HCM ảnh: FBNV

Hồ Văn Lợi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ vàng ngày xưa của CLB Cảng Sài Gòn được dẫn dắt bởi cố HLV huyền thoại Phạm Huỳnh Tam Lang.

Trong sự nghiệp đáng nhớ của mình, Hồ Văn Lợi từng giúp Cảng Sài Gòn 2 lần đoạt Cúp quốc gia năm 1992 và 2000; trước khi đăng quang ở giải vô địch quốc gia 1994, 1997 và 2001-2002 (đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng).

Ông cũng chính là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi giành được danh hiệu Vua phá lưới trong lịch sử V-League, phải đến 15 năm sau Anh Đức mới vượt qua các ngoại binh để đoạt danh hiệu này ở mùa giải 2017.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cùng TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc và anh em, bạn bè đến thăm cựu danh thủ Hồ Văn Lợi ảnh: FBNV

Tiếc nuối lớn nhất của Hồ Văn Lợi có lẽ là chưa một lần được khoác áo đội tuyển Việt Nam ở giải chính thức như SEA Games hay Tiger Cup (nay là ASEAN Cup). Cả 3 lần được các HLV Murphy, Riedl và Calisto gọi lên tuyển, ông đều không thể tham gia vào phút cuối.

Được biết các hoạt động quyên góp hỗ trợ đều xuất phát từ tình cảm đặc biệt của những anh em cựu cầu thủ, bằng hữu gần xa có tình cảm thân thương dành cho Hồ Văn Lợi. Kết quả quyên góp được anh em thống nhất giữ lại để tập trung điều trị cho danh thủ này.