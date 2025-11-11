Loạt sao trẻ chấn thương, U.23 Trung Quốc gặp khó trận ra quân đấu U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam chỉ có 1 buổi tập trước trận khai mạc Panda Cup 2025 ảnh: Minh Tú

U.23 Trung Quốc nín thở trước trận gặp U.23 Việt Nam

Sáng 11.11, truyền thông Trung Quốc dẫn chia sẻ của nhà báo nổi tiếng Wang Xiaorui xác nhận ngôi sao 18 tuổi Wang Yudong - một trong tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Trung Quốc - sẽ không thể tham gia giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025), với trận mở màn gặp U.23 Việt Nam.

Cụ thể, phóng viên Wang Xiaorui của tờ Sports Weekly viết: "Wang Yudong đã trở về Hàng Châu vì quá mệt mỏi và sẽ không tham gia Panda Cup 2025. Những rắc rối nghiêm trọng hơn đang chờ đợi, hoàn toàn bất ngờ".

Trang Tencent Sports cho biết thêm, Wang Yudong đã về Hàng Châu từ Thành Đô (nơi đăng cai giải Panda Cup 2025), vì quá tải và chấn thương. Trước đó, HLV Wang Zheng đã chủ động cho Wang Yudong rời đội Chiết Giang đến Thành Đô sớm để có thời gian chuẩn bị cho U.23 Trung Quốc.

Ông Wang Zheng bày tỏ: "Trong trận đấu vòng bảng đầu tiên, chân của Wang Yudong đã hơi đau, nhưng cậu ấy vẫn thi đấu bất chấp chấn thương trong trận đấu với Sơn Đông, và màn trình diễn của cậu ấy thật đáng kinh ngạc.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại CFA Team China Panda Cup 2025 ảnh: VFF

Wang Yudong không chỉ có năng lực vượt trội, mà ý chí và sự kiên trì cũng giúp cậu ấy thể hiện tài năng của mình. Do chấn thương, chúng tôi đã yêu cầu cậu ấy rời đội sớm để kiểm tra thêm".

Chờ U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc cùng vượt khó

Áp lực càng lớn hơn cho HLV trưởng đội tuyển U.23 Trung Quốc Antonio khi ngoài Wang Yudong - trụ cột giúp U.23 Trung Quốc lọt vào VCK U.23 châu Á 2026, đội chủ nhà còn đối mặt với nguy cơ vắng một loạt tuyển thủ khác vì chấn thương khi chỉ 1 ngày nữa sẽ đá trận mở màn với U.23 Việt Nam.

Ở loạt bán kết môn bóng đá nam (sử dụng các đội U.20) Đại hội Thể thao toàn quốc của Trung Quốc vừa diễn ra ngày 10.11 giữa Sơn Đông và Hồ Bắc, trung vệ chủ chốt Peng Xiao của Sơn Đông đã được xe cứu thương đưa ngay đến bệnh viện.

Kiễm tra ban đầu dự đoán anh chỉ bị bong gân mắt cá chân và không nghiêm trọng, nhưng tin tức mới nhất lại không mấy lạc quan. Tencent Sports thậm chí còn nhoài nghi cầu thủ này có thể tham gia Panda Cup 2025 hay xa hơn là VCK U.23 châu Á 2026 hay không.

Trong trận bán kết còn lại, 2 cầu thủ chủ chốt của đội Thượng Hải là Liu Chengyu và Li Xinxiang cũng buộc phải rời sân vì chấn thương và đang được đưa đến bệnh viện kiểm tra thêm. Cả 2 có thể sẽ phải rút lui khỏi Panda Cup 2025 vào phút chót.

Nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam bay từ TP.HCM sang Trung Quốc ảnh: VFF

Lý do được cho đến từ lịch thi đấu dày đặc của Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc với các trận đấu cách ngày (6 trận chỉ trong 12 ngày) làm tăng đáng kể nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ.

Đến mức, HLV Sơn Đông ông Han Peng đã nói: "Không thể để Yimulan và Chen Zeshi chơi cả trận được; nếu họ lại bị chấn thương, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của đội tuyển trẻ quốc gia".

Bản thân U.23 Việt Nam cũng gặp khó khăn lực lượng khi ngôi sao Việt kiều Trần Thành Trung vắng mặt vì chấn thương, bản thân đội bóng phải chia làm 3 nhóm để bay sang Trung Quốc vì vướng lịch thi đấu ở Việt Nam".

Hôm nay, nhóm 3 gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu V-League đêm 10.11 đã bắt chuyến bay di chuyển muộn sang Thành Đô.

Theo lịch trình, đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ có duy nhất buổi tập vào chiều ngày 11.11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị, trước khi ra quân gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc vào 18 giờ 35 theo giờ Việt Nam ngày 12.11 trên sân vận động Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi.