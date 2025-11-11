Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Bờ vai' vững chãi của sao U.23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh: Con đi đâu, bố mẹ theo đấy!

Hạnh An
Hạnh An
11/11/2025 07:49 GMT+7

11 vòng đấu đã qua của V-League 2025 - 2026, Nguyễn Hiểu Minh đá chính cả 11 trận và chơi trọn vẹn hơn 990 phút trong màu áo PVF-CAND. Anh cũng là nhân tố quan trọng khi U.23 VN giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và lọt vào VCK U.23 châu Á.

Nói đến Hiểu Minh, không thể không nói đến câu chuyện đặc biệt về tình yêu và sự hy sinh của gia đình anh dành cho con trai theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

'Bờ vai' vững chãi của sao U.23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh: Con đi đâu, bố mẹ theo đấy!- Ảnh 1.

Hiểu Minh (bìa trái) cùng gia đình

ẢNH: NVCC

TÌNH THÂN KHÔNG RỜI

Sinh ra tại Thạch Thất (Hà Nội), Hiểu Minh đến với bóng đá từ những trận cầu trên sân gạch làng. 9 tuổi, anh trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo PVF - khởi đầu hành trình xa nhà gần 2.000 km khi PVF lúc đó đặt đại bản doanh tại Bình Chánh (TP.HCM). Nỗi nhớ bố mẹ từng khiến cậu bé bật khóc mỗi đêm. Thấu hiểu điều đó, cha mẹ Hiểu Minh quyết định "Nam tiến", chuyển cả gia đình vào TP.HCM, mở quán nhỏ chỉ để con trai yên tâm học bóng đá. Khi PVF chuyển về miền Bắc (tại Văn Giang, Hưng Yên), gia đình anh lại đóng cửa hàng, rồi chuyển ngược ra Bắc, tiếp tục sát cánh bên con. Chính sự đồng hành lặng thầm ấy đã tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc cho chàng trung vệ trẻ.

'Bờ vai' vững chãi của sao U.23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh: Con đi đâu, bố mẹ theo đấy!- Ảnh 2.

Hiểu Minh trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp và được gia đình hết lòng ủng hộ, Hiểu Minh nhanh chóng khẳng định mình. Từ một cậu bé thấp bé nhất đội, năm 2017 anh bắt đầu bứt phá cả về thể hình lẫn phong độ. Chỉ sau 4 năm, anh đã cao trên 1,8 m - một trong những cầu thủ có chiều cao ấn tượng nhất lứa U.19 PVF vô địch U.19 quốc gia 2021. Tại VCK U.19 năm ấy, Hiểu Minh từng có thời điểm sa sút phong độ vì áp lực. Thế nhưng, khi gia đình lặn lội từ Hà Nội vào Bình Dương cổ vũ, anh như được tiếp thêm sức mạnh, lấy lại tinh thần để cùng đồng đội lên ngôi vô địch.

Niềm tự hào ấy càng lớn hơn khi anh cùng U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á năm 2025. Ngày U.23 VN về nước, cả đại gia đình - từ bố mẹ, cô dì đến anh chị em họ - đều ra tận sân bay Nội Bài đón anh. "Tôi rất mừng khi con trai mình góp công trong hành trình của U.23 VN. Không nhiều trung vệ ghi bàn nên khi chứng kiến Hiểu Minh lập công, chúng tôi hạnh phúc lắm", ông Nguyễn Tiến Quang (bố của Hiểu Minh) chia sẻ.

COI RONALDO LÀ THẦN TƯỢNG

Hiểu Minh khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ trụ. Sau này, khi được bố trí đá trung vệ, anh dần bộc lộ tố chất: khả năng đọc tình huống, tranh chấp mạnh mẽ và giữ cự ly đội hình tốt. Anh luôn ý thức rõ điểm yếu tâm lý của mình, nên không ngừng học hỏi, rèn luyện. Ngoài sân tập, anh thường xem các video thi đấu của trung vệ hàng đầu thế giới để trau dồi kỹ năng.

"Tôi thích câu nói của Cristiano Ronaldo: Có tài cũng vô dụng nếu không tập luyện chăm chỉ. Ở PVF, trên mỗi lối đi hay phòng học đều treo những câu nói truyền cảm hứng. Tôi thường dừng lại đọc, tự nhắc bản thân phải kiên định hơn mỗi ngày", Hiểu Minh chia sẻ. Sự chăm chỉ ấy đã mang lại trái ngọt. Trong hai mùa giải liên tiếp, anh là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của PVF-CAND. Anh từng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng nhất mùa 2024 - 2025. Ở tuổi 21, anh không chỉ là trụ cột của PVF-CAND mà còn là lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang-sik trong chiến dịch giành HCV SEA Games 33. Từ cậu bé rụt rè ngày nào, anh giờ đã là trung vệ trụ cột, mang trong mình khát vọng lớn lao cùng U.23 VN. 

