Vui buồn phong độ tuyển thủ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng đau đầu

H ÀNG CÔNG ÍT BÙNG NỔ

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11, 5 tiền đạo được gọi lên đội tuyển VN gồm Tuấn Hải, Gia Hưng, Xuân Son, Tiến Linh và Việt Cường. Phong độ của các chân sút này không giống nhau. Tuấn Hải chỉ có đúng 1 trận chơi trọn vẹn 90 phút, ghi 1 bàn cho CLB Hà Nội. Dưới thời tân HLV Harry Kewell, anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của đội bóng thủ đô. Tại CLB Ninh Bình, Gia Hưng cũng chỉ thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị, chơi 34 phút trong 5 trận gần nhất và ghi 1 bàn (nhưng đó là bàn quan trọng, giúp Ninh Bình thắng SLNA 1-0).

Hoàng Đức (14) luôn cực kỳ nguy hiểm khi có bóng ở rìa vòng cấm địa đối phương ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hai tiền đạo được đá chính thường xuyên là Việt Cường và Tiến Linh. Dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, trong giai đoạn CLB Becamex TP.HCM dần trở lại, Việt Cường có 2 bàn thắng và đóng góp nhiều vào lối chơi của đội, điều này giúp anh có tên trong danh sách được HLV Kim Sang-sik chọn lựa. Còn Tiến Linh chơi gần như trọn vẹn 5 trận gần nhất của CLB Công an TP.HCM. Trong chuỗi trận không tốt của đội bóng này (thắng 1, hòa 1, thua 3), đương kim Quả bóng vàng VN cũng không có được pha lập công nào, chủ yếu để lại dấu ấn trong khâu kết nối, làm tường, thu hút sự chú ý đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội. Còn Xuân Son, phong độ của anh vẫn còn là dấu hỏi khi vẫn chưa có phút thi đấu chính thức nào sau khi hồi phục chấn thương.

Cũng khó trách các tiền đạo nội của chúng ta. Ở hầu hết đội bóng tại V-League, tiền đạo ngoại mới là những người đảm nhận trọng trách ghi bàn và được dồn bóng. 9 trong số 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải là ngoại binh. Tiến Linh, trung phong cắm hiếm hoi đá chính thường xuyên ở V-League cũng đã là chân sút tốt nhất của CLB Công an TP.HCM. Ông Kim khó có thể tìm ra những tiền đạo nội nào khác có chất lượng tốt hơn 4 cái tên được triệu tập (ngoại trừ Xuân Son).

N GÒI NỔ TỪ TUYẾN SAU đội tuyển

Phong độ không quá cao của dàn tiền đạo đội tuyển VN có thể khiến nhiều CĐV hoài nghi về chất lượng tấn công trong trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 19.11 tới. Một phần nguyên nhân khác là các tiền đạo trong tay HLV Kim Sang-sik chưa bùng nổ ở 2 trận gặp Nepal hồi tháng 10. Khi đó, chỉ có 1 tiền đạo ghi bàn là Tiến Linh, còn 2 hậu vệ lập công là Xuân Mạnh và Văn Vĩ.

Xuân Mạnh (bìa trái) lập siêu phẩm trong trận đấu gặp Nam Định vào tối 10.11 Ảnh: Minh Tú

Kịch bản này nhiều khả năng tái diễn. Nếu hàng công không tỏa sáng, các cầu thủ tuyến sau của đội tuyển VN sẵn sàng tạo khác biệt. Ở hàng thủ, ông Kim chào đón sự trở lại của Thành Chung, trung vệ được coi như "gà son" của đội tuyển, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định. Văn Vĩ, người luôn rất "mắn bàn" trong các trận đấu của đội tuyển VN. Hậu vệ này chỉ mới khoác áo đội tuyển 14 trận nhưng đã có đến 5 pha lập công.

Ở tuyến giữa, người được kỳ vọng nhất chắc chắn là Hoàng Đức. Tại V-League, ngoài các bàn thắng đến từ những cú sút xa, đá phạt ấn tượng, tiền vệ sinh năm 1998 còn được thoải mái xâm nhập vòng cấm địa đối phương để dứt điểm ghi bàn. Mới nhất ở vòng 11, trong trận gặp CLB Công an TP.HCM, anh có cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc, mở ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng cho CLB Ninh Bình. Ở 5 trận gần nhất, Hoàng Đức ghi đến 3 bàn và đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất V-League, đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới của giải với 5 bàn, chỉ kém Alan (CLB Công an Hà Nội - 8 bàn) và Fred Friday (CLB Hải Phòng - 7 bàn).

Ngoài ra, các tiền vệ lần đầu được ông Kim triệu tập như Bảo Toàn (Ninh Bình), Văn Đô (CLB Công an Hà Nội) cũng thể hiện phong độ ấn tượng. Hai cầu thủ này chơi dạt cánh, giỏi khoan phá và đều đã ghi 1 bàn cho CLB chủ quản. Nếu được trao cơ hội ra sân, Bảo Toàn và Văn Đô hoàn toàn đủ sức tạo ra sự khác biệt. Điểm mạnh khác của bộ đôi này là sự đa năng khi có thể đá hậu vệ biên.

Có thể nói, chất lượng tấn công của đội tuyển VN không hoàn toàn phụ thuộc vào các tiền đạo. Dưới thời ông Kim, đội tuyển chơi tương đối đa dạng. Vì thế, dù các tiền đạo đang "khát" bàn thắng, người hâm mộ vẫn có thể kỳ vọng vào những "ngòi nổ" đến từ tuyến sau, đặc biệt là trong trận đấu với một đối thủ được đánh giá thấp hơn như Lào. Ở đó, khi đối thủ chơi phòng ngự kín kẽ, khác biệt có thể đến từ các pha bóng cố định hoặc sút xa. Đây là lúc các tiền vệ, trung vệ của đội tuyển VN có cơ hội lên tiếng.