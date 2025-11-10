Khó đoán hàng thủ đội tuyển Việt Nam

T HAY ĐỔI GÌ Ở BỘ BA TRUNG VỆ?

Trong suốt 180 phút gặp Nepal, đội tuyển VN chơi áp đặt, kiểm soát nên hàng phòng ngự không phải làm việc quá nhiều, thủ thành Văn Lâm và Trung Kiên cũng ít phải chịu sức ép. Nhưng nếu nhìn nhận khắt khe hơn, bộ ba trung vệ đội tuyển VN còn một vài vấn đề và HLV Kim Sang-sik có thể sẽ thực hiện sự thay đổi.

Đầu tiên, trung vệ kỳ cựu Tiến Dũng không đảm bảo thể trạng tốt nhất, gặp vấn đề ở lưng và phải bỏ gần hết các buổi tập của đội tuyển VN trước trận đấu trên sân Gò Đậu. Sau đó, anh chỉ đá 45 phút và ngồi dự bị ở trận đấu trên sân Thống Nhất. Thời điểm này, anh vẫn là trụ cột và liên tục cày ải cho CLB Thể Công Viettel. Vì thế, ông Kim cần chuẩn bị phương án dự phòng cho Tiến Dũng, đề phòng trường hợp trung vệ này lại chấn thương trước thềm trận gặp Lào.

Tiếp theo, Duy Mạnh cũng đã mắc lỗi kèm người trong bàn thua duy nhất của đội tuyển VN. Anh có khoảnh khắc chần chừ, thiếu quyết đoán và để đối phương lao vào đánh đầu khá thoải mái, khiến thủ môn Văn Lâm đứng chôn chân. Ở lần tái đấu, các hậu vệ đội tuyển VN có một vài tình huống thiếu tập trung, xử lý bóng lỗi, mở ra cơ hội dứt điểm cho đối thủ.

Ở hai loạt FIFA Days gần nhất, Tiến Dũng ngồi dự bị phần lớn thời gian do gặp vấn đề về thể trạng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở đợt tập trung lần này, ông Kim có thêm nhân sự để có thể khắc phục những lỗi sai ở hàng thủ. Giá trị nhất chính là sự trở lại của Thành Chung, người chơi tốt trung vệ thòng, vị trí quan trọng nhất trong sơ đồ 3 trung vệ. Khi đó, Duy Mạnh sẽ được trả lại vị trí trung vệ lệch phải sở trường. Đồng thời, Thành Chung cũng sở hữu khả năng không chiến tốt hơn hẳn, giúp hạn chế những bàn thua từ tình huống cố định.

Trong trường hợp ông Kim muốn luân chuyển bóng nhanh, tấn công mạnh mẽ hơn, thì có thể sử dụng các trung vệ lệch trái thuận chân trái như Tuấn Tài hay Gia Bảo. Gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc thường xuyên tạo điều kiện cho các nhân tố mới. Ở hai loạt FIFA Days gần nhất, ông đã sử dụng các gương mặt mới như Minh Khoa, Cao Pendant Quang Vinh, Thanh Nhàn, Hiểu Minh… Do đó, rất có thể đội tuyển VN sẽ chơi với bộ ba trung vệ tương đối khác so với hai trận gặp Nepal.

L IỆU CÓ "ĐỔI GIÓ" Ở HAI BIÊN ?

Thời điểm này, không khó để xác định cặp hậu vệ biên của đội tuyển VN. Ở cánh phải, Tiến Anh vẫn duy trì vị thế số 1. Anh gây ấn tượng với khả năng lên công về thủ bền bỉ, luôn chơi quyết liệt và thường xuyên tung ra được những tình huống tạt bóng chính xác. Anh chính là người kiến tạo để Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số trận gặp Nepal trên sân Gò Đậu. Nhưng nếu ông Kim tạo ra sự đổi mới trong những đường lên biên, thì có thể sử dụng Bảo Toàn, Văn Đô. Đây vốn là hai cầu thủ tấn công, nhưng cũng từng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải ở CLB và thể hiện khá tốt. So với Tiến Anh, Bảo Toàn và Văn Đô có khả năng đột phá, dứt điểm tốt hơn.

Bên cánh đối diện, Cao Pendant Quang Vinh và Văn Vĩ sẽ luân phiên được sử dụng. Thậm chí, ở nhiều thời điểm, hai cầu thủ này cùng có mặt trên sân, liên tục hoán đổi vị trí. Điểm mạnh của bộ đôi này là khả năng phối hợp với các cầu thủ tấn công, để có các pha thoát xuống đáy biên rồi căng ngang vào trong hoặc trả ngược về tuyến sau. Còn nếu cần những cú tạt bóng chất lượng hơn, tạo điều kiện cho các trung phong giỏi không chiến như Xuân Son, Tiến Linh tỏa sáng, ông Kim có thể cân nhắc sử dụng Tuấn Tài.

Nhìn chung vấn đề ở hàng thủ đội tuyển VN không lớn. Nhưng theo thói quen tạo điều kiện cho cầu thủ mới của ông Kim và trong khi đối thủ chỉ là Lào, kịch bản đội tuyển VN ra sân với đội hình mới mẻ nhiều khả năng xảy ra.