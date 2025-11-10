HAGL thoát đáy bảng trước khi V-League tạm nghỉ

HAGL vẫn trong nhóm nguy hiểm

Ở trận đấu được xem là "chung kết ngược" của V-League 2025 - 2026 thời điểm này, HAGL giữ lại 1 điểm trên sân Pleiku khi hòa Thanh Hóa 1-1 vào tối qua 9.11. Đội bóng phố núi thoát thua nhờ bàn thắng muộn ở phút thứ 100, do trung vệ Đinh Quang Kiệt ghi. Dù vậy, đây được xem là kết quả khá thất vọng với thầy trò HLV Lê Quang Trãi, khi họ đáng lẽ phải làm tốt hơn thế trước khi V-League tạm dừng để nhường chỗ cho dịp FIFA Days tháng 11.

Trước đó, HAGL có 2 trận đấu bất bại đầy hứng khởi trước các đối thủ mạnh là Thể Công Viettel (thắng 2-1, vòng 8) và CLB Nam Định (hòa 2-2, vòng 9). Chính vì vậy, người hâm mộ hy vọng HAGL sẽ khởi sắc và đứng trước cơ hội lớn để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi gặp các đối thủ dễ chơi hơn là CLB Hà Tĩnh (vòng 10) và CLB Thanh Hóa (vòng 11). Tuy nhiên, đội bóng phố núi cho thấy họ vẫn là một tập thể thiếu ổn định, có thể cản đường những đối thủ mạnh, nhưng lại vô cùng bế tắc khi gặp các đội "đồng cân đồng lạng". Đội chủ sân Pleiku đã không thể chắt chiu cơ hội để tích lũy điểm số, khi thua CLB Hà Tĩnh 0-1 và hòa CLB Thanh Hóa 1-1.

HAGL (giữa) vẫn chưa thể bứt khỏi nhóm đua trụ hạng ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng trong tối 9.11, CLB Hải Phòng thắng ấn tượng CLB Đà Nẵng với tỷ số 3-1. Kết quả này khiến cục diện nhóm cuối bảng có sự thay đổi. Đội bóng sông Hàn chìm sâu dưới đáy bảng, khi mới có vỏn vẹn 7 điểm (hiệu số -8) sau 11 vòng đấu; PVF-CAND đứng áp chót với 8 điểm (hiệu số -10); Thanh Hóa (8 điểm, hiệu số -6) và HAGL (8 điểm, hiệu số -7) lần lượt xếp thứ 11 và 12.

Trận đấu tâm điểm của vòng 11 là màn so tài giữa CLB Công an TP.HCM và đội nhất bảng Ninh Bình, trên sân Thống Nhất vào tối 9.11. Hai đội đã cống hiến một trận vô cùng mãn nhãn và đầy bất ngờ với 7 bàn thắng được ghi. Sau khi nhận bàn thua từ rất sớm, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ghi một mạch 3 bàn thắng và dẫn 3-2 khi hiệp 1 khép lại. Dù vậy, CLB Công an TP.HCM đã không thể giữ vững lợi thế. Nhờ 2 bàn thắng trong hiệp 2, CLB Ninh Bình lội ngược dòng thắng 4-3 đầy ngoạn mục, qua đó xây chắc ngôi đầu với 27 điểm.

CLB Công an TP.HCM dù nhận thất bại, nhưng cũng không thể phủ nhận các cầu thủ trẻ của HLV Lê Huỳnh Đức đã có một trận đáng khen, trong ngày các nội binh giàu kinh nghiệm lẫn ngoại binh đắt giá đều im tiếng. Cả ba cái tên ghi bàn cho đội chủ sân Thống Nhất đều từ 23 tuổi trở xuống: Võ Hữu Việt Hoàng (sinh năm 2002), Lee Williams (2007), Nguyễn Đức Phú (2003). Trong đó, Lee Williams mang quốc tịch Anh, có mẹ là người gốc Việt. Cũng ở vòng 11, SLNA đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn là Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1.

