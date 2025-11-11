U.23 Việt Nam đấu chủ nhà Trung Quốc khi nào, đã có đài nào mua bản quyền?

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao màn trình diễn của U.23 Việt Nam trước Qatar ngày 9.10 ảnh: VFF

U.23 Việt Nam chạy đua với thời gian cho trận ra quân

Nhóm 1 của U.23 Việt Nam xuất phát từ Hà Nội vào sáng ngày 10.11 gồm BHL và 12 cầu thủ thuộc các CLB PVF-CAND, Thể Công Viettel, Becamex TP.HCM, SLNA, CLB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng đã hoàn tất vòng 11 V-League 2025 - 2026.

Nhóm 2 khởi hành từ TP.HCM với 8 cầu thủ của HAGL, CLB Thanh Hóa, Công an TP.HCM và Ninh Bình FC. Nhóm 3 di chuyển muộn hơn một ngày, gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu V-League đêm 10.11.

Theo lịch trình, đội tuyển U.23 Việt Nam chỉ có duy nhất buổi tập vào chiều ngày 11.11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị, trước khi ra quân gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc vào 18 giờ 35 Việt Nam ngày 12.11 trên sân vận động Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại CFA Team China Panda Cup 2025 ảnh: VFF

Sau đó, đội U.23 Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi, phục hồi và làm quen với khí hậu tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) trước khi bước vào trận đấu thứ 2 với U.23 Uzbekistan - nhà vô địch U.23 châu Á 2018 vào lúc 14 giờ 30 Việt Nam ngày 15.11.

Đến ngày 18.11, đội U.23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng khác, cũng vào lúc 14 giờ 30 Việt Nam trước một cựu vương U.23 châu Á khác là U.23 Hàn Quốc, trước khi về lại Việt Nam chuẩn bị cho phần 2 đợt tập huấn được HLV Kim Sang-sik đích thân dẫn dắt.

Thách thức kèm kỳ vọng

Đây được xem là thử thách lớn đối với thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh - người đã thể hiện rất tốt khi đưa U.23 Việt Nam vắng nhiều trụ cột cầm hòa U.23 Trung Quốc và U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan hồi tháng 3.

Đình Bắc giúp CLB CAHN thắng CLB Hà Tĩnh 3-0 rồi bay sang Trung Quốc với U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Lợi thế của U.23 Việt Nam lúc này là đa số cầu thủ đang duy trì phong độ thi đấu tại V-League và đã cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024. Lẽ dĩ nhiên, các đối thủ cũng tung ra đội hình quan trọng ở giải đấu này khi VCK U.23 châu Á 2026 đã đến gần.

Tình cạnh tranh đó chính là điều HLV Kim Sang-sik (theo dõi từ xa do đang đi cùng đội tuyển Việt Nam). Dù phải chia quân di chuyển để bảo đảm thể lực và tập luyện nơi đất khách, U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.

Mục tiêu quan trọng nhất của U.23 Việt Nam tại Panda Cup 2025 vẫn là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hoàn thiện nhân sự và lối chơi, hướng tới mục tiêu tranh HCV SEA Games 33 và đi sâu tại VCK U.23 châu Á 2026.

Đến thời điểm này, chưa đài nào tại Việt Nam có ý định mua bản quyền phát sóng giải đấu nên khán giả sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ.