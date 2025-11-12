Phạm Xuân Mạnh nói thật về chấn thương của Đặng Văn Lâm: Bao giờ trở lại?

Thủ môn Văn Lâm vắng mặt

Thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt ở buổi tập chiều nay (12.11). Anh vắng mặt do phải tuân thủ liệu trình phục hồi do bị quá tải cơ ở buổi tập hôm qua.

Dự kiến, Văn Lâm sẽ góp mặt vào ngày mai (13.11), khi đã bình phục hoàn toàn. Nhìn chung, chấn thương của cầu thủ sinh năm 1993 không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của anh ở màn so tài Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trước thềm buổi tập hôm nay, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: "Mọi người đang ổn định sức khỏe, không ai gặp chấn thương nặng. Không khí toàn đội hiện tại rất tích cực".

Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ sinh năm 1996 cũng dành lời khen cho Nguyễn Xuân Son, người mới trở lại sau gần 1 năm vắng mặt để điều trị chấn thương. "Xuân Son luôn mang năng lượng tích cực đến toàn đội. Cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười và truyền sự hứng khởi cho anh em", Xuân Mạnh đánh giá về đồng đội.

Ở buổi tập chiều nay, Xuân Son tiếp tục tập luyện cùng toàn đội, không phải tập giáo án riêng. Anh tham gia tích cực các bài khởi động, đá ma, chuyền và tranh chấp bóng, bên cạnh tích lũy đủ thể lực để tham gia tập chiến thuật.

Sau buổi tập hôm qua vốn tập trung vào thả lỏng cơ bắp để cầu thủ lấy lại sự thoải mái, hôm nay, ông Kim quyết định đẩy nhanh cường độ. Các cầu thủ tập các bài phối hợp dứt điểm, tình huống cố định, chống phản công.

Đồng thời, ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik đang dành thời gian nghiên cứu đối thủ Lào nhằm tìm đấu pháp phù hợp.

"Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trên đất Lào. Chúng tôi muốn mang 3 điểm trở về", Xuân Mạnh tự tin chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Lào vào ngày 19.11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Sau 4 trận, học trò ông Kim thắng 3, hòa 1, giành 9 điểm, tạm đứng nhì bảng (xếp sau Malaysia với 12 điểm).