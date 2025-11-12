Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phạm Xuân Mạnh nói thật về chấn thương của Đặng Văn Lâm: Bao giờ trở lại?

Hồng Nam
Hồng Nam
12/11/2025 18:13 GMT+7

Thủ môn Văn Lâm dính chấn thương quá tải cơ ở buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam (11.11), dự kiến sẽ sớm trở lại.

Thủ môn Văn Lâm vắng mặt

Thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt ở buổi tập chiều nay (12.11). Anh vắng mặt do phải tuân thủ liệu trình phục hồi do bị quá tải cơ ở buổi tập hôm qua. 

Dự kiến, Văn Lâm sẽ góp mặt vào ngày mai (13.11), khi đã bình phục hoàn toàn. Nhìn chung, chấn thương của cầu thủ sinh năm 1993 không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của anh ở màn so tài Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. 

Trước thềm buổi tập hôm nay, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: "Mọi người đang ổn định sức khỏe, không ai gặp chấn thương nặng. Không khí toàn đội hiện tại rất tích cực". 

Phạm Xuân Mạnh nói thật về chấn thương của Đặng Văn Lâm: Bao giờ trở lại?- Ảnh 1.

Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ sinh năm 1996 cũng dành lời khen cho Nguyễn Xuân Son, người mới trở lại sau gần 1 năm vắng mặt để điều trị chấn thương. "Xuân Son luôn mang năng lượng tích cực đến toàn đội. Cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười và truyền sự hứng khởi cho anh em", Xuân Mạnh đánh giá về đồng đội. 

Ở buổi tập chiều nay, Xuân Son tiếp tục tập luyện cùng toàn đội, không phải tập giáo án riêng. Anh tham gia tích cực các bài khởi động, đá ma, chuyền và tranh chấp bóng, bên cạnh tích lũy đủ thể lực để tham gia tập chiến thuật. 

Sau buổi tập hôm qua vốn tập trung vào thả lỏng cơ bắp để cầu thủ lấy lại sự thoải mái, hôm nay, ông Kim quyết định đẩy nhanh cường độ. Các cầu thủ tập các bài phối hợp dứt điểm, tình huống cố định, chống phản công.

Hài hước khoảnh khắc Xuân Son tranh bóng cùng HLV Kim, nói đã hồi phục 100%

Đồng thời, ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik đang dành thời gian nghiên cứu đối thủ Lào nhằm tìm đấu pháp phù hợp.

"Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trên đất Lào. Chúng tôi muốn mang 3 điểm trở về", Xuân Mạnh tự tin chia sẻ. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Lào vào ngày 19.11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Sau 4 trận, học trò ông Kim thắng 3, hòa 1, giành 9 điểm, tạm đứng nhì bảng (xếp sau Malaysia với 12 điểm). 

Tin liên quan

Điều HLV Kim Sang-sik còn thiếu ở đội tuyển Việt Nam

Điều HLV Kim Sang-sik còn thiếu ở đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển VN bắt đầu tập luyện vào hôm qua (11.11) để chuẩn bị gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu mà học trò HLV Kim Sang-sik chịu áp lực phải thắng đậm, thắng đẹp.

Xuân Son nói lời gan ruột: 'Tôi có thể đá trọn 90 phút, không có bất kỳ rủi ro nào cả…’

Xuân Son cả năm nghỉ thi đấu: Trở lại sút tung lưới đội tuyển Lào, tại sao không?

Khám phá thêm chủ đề

Văn Lâm Xuân Mạnh Xuân Son đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận