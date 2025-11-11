Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son nói lời gan ruột: 'Tôi có thể đá trọn 90 phút, không có bất kỳ rủi ro nào cả…’

Hồng Nam
Hồng Nam
11/11/2025 17:45 GMT+7

Tiền đạo Xuân Son tin rằng bản thân đã hồi phục 100% thể trạng để chơi trọn vẹn trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Mừng Xuân Son trở lại

Sau 11 tháng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại đội tuyển Việt Nam. Để khoác lên mình màu áo tuyển một lần nữa, Xuân Son đã trải qua quá trình phục hồi kéo dài gần 1 năm, sau chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan.

"Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi. Tôi đã chờ thời điểm này nhiều tháng qua, kể từ khi gặp chấn thương tại chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan. Luôn là cảm giác như vậy. Tôi rất hãnh diện mỗi khi được chơi cho đội tuyển Việt Nam", Xuân Son khẳng định.

Trong 11 tháng, Xuân Son bước qua 4 giai đoạn phục hồi. Anh trở lại tập luyện được 3 tháng, sau đó có ít phút ra sân ở trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND.

Xuân Son chính thức tái xuất

"Cho đến hiện tại, tôi có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu (giữa Việt Nam và Lào). Mọi người có thể yên tâm là không có bất cứ rủi ro hay nguy hiểm nào với tôi cả. Tôi tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện, với 100% thể trạng hiện tại", Xuân Son tự tin khẳng định. 

Ở đợt tập trung hôm nay (11.11), HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho học trò tập nhẹ để hồi phục thể lực, sau khi các tuyển thủ vừa "cày ải" tại sân chơi V-League.

Với cá nhân Xuân Son, sự trở lại đội tuyển Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa khích lệ, mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt. 

"HLV Kim Sang-sik đã gặp và nói với tôi: "Chào mừng cậu quay lại". Tôi rất vui vì điều ấy. Tôi cũng cảm động khi được thấy lại những gương mặt quen thuộc từ các đồng đội. 

Vợ con, bố mẹ cũng hãnh diện khi tôi lại được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Mỗi trận đấu, mỗi hành trình đều thật sự xúc động khi tôi được chơi cho Việt Nam. Thật khó diễn tả điều ấy", Xuân Son nhấn mạnh.

Chân sút sinh năm 1997 thổ lộ: "Tôi đã tập luyện với khối lượng và cường độ cao từ Nam Định. Bất cứ khoảnh khắc nào, thời điểm nào, giai đoạn nào hay kể cả là trọn vẹn trận đấu, tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi chỉ chờ hiệu lệnh từ HLV Kim Sang Sik thôi.

Sau tất cả, tôi muốn nói: Cảm ơn nhiều với mọi người. Thực sự trong tâm can, tôi cảm ơn đất nước Việt Nam. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho bóng đá Việt Nam". 

Sự trở lại của chân sút Nguyễn Xuân Son mang lại nét mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang thiếu ý tưởng.

