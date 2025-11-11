U.23 Việt Nam: Thủ lĩnh tuyến giữa ở đâu, thầy Kim mỏi mắt tìm!

U.23 Việt Nam thiếu thủ lĩnh tuyến giữa

Dù khởi đầu tốt dưới thời HLV Kim Sang-sik với 7 trận thắng trước 7 đối thủ trải dài từ Đông Nam Á đến châu Á, nhưng chưa thể nói U.23 Việt Nam là tập thể hoàn hảo.

Học trò ông Kim chủ yếu thắng nhờ tuyến phòng ngự vững chãi (sạch lưới 5/7 trận), cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt ở các tình huống cố định và bóng bổng.

Trong một số trận (như màn so tài U.23 Campuchia, U.23 Yemen hay U.23 Indonesia), U.23 Việt Nam thậm chí không thể áp đặt thế trận, mà chỉ có được chiến thắng nhờ một khoảnh khắc lóe sáng.

Xuân Bắc được ông Kim tin dùng ở tuyến giữa ẢNH: MINH TÚ

Ở sân chơi SEA Games 33 hay U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam có thể vẫn sẽ thắng nhờ khoảnh khắc. Tuy nhiên, về lâu dài, đội bóng của ông Kim cần nhiều hơn thế. Nếu xem U.23 là cái nôi đào tạo nhân tài cho đội tuyển quốc gia, các cầu thủ cần phát triển tư duy chơi mạch lạc, kiểm soát bóng nhuần nhuyễn và chiến thuật tấn công hoàn chỉnh. Cuộc cách tân của ông Kim cần được tiến hành ở "trái tim" đội bóng, chính là tuyến tiền vệ.

Dù U.23 Việt Nam đang băng băng tiến lên, nhưng dấu ấn của hàng tiền vệ chưa nhiều.

Tại giải U.23 Đông Nam Á, chỉ 2/8 bàn thắng của U.23 Việt Nam được ghi bởi tiền vệ (Xuân Bắc ghi vào lưới Philippines, Công Phương ghi vào lưới Indonesia). Đến vòng loại U.23 châu Á, duy nhất một tiền vệ lập công, đó là Lê Viktor (sút tung lưới Bangladesh).

Tuy nhiên, Công Phương và Lê Viktor đều là tiền vệ tấn công. Chỉ có Xuân Bắc là tiền vệ trung tâm, điều tiết lối chơi đúng nghĩa.

Thực tế, bàn thắng không phải thước đo của tiền vệ. Hùng Dũng, Hoàng Đức từng giành Quả bóng vàng Việt Nam dù không ghi bàn thường xuyên. Khả năng điều tiết bóng, dẫn dắt lối chơi, nhãn quan, cùng năng lực kiến tạo mới là chỉ số đáng xem. Nhưng, nhìn trên góc độ này, có lẽ chưa cầu thủ nào khiến thầy Kim hài lòng.

HLV Kim phải giải bài toán tuyến giữa ẢNH: MINH TÚ

Xuân Bắc là tiền vệ được ưa dùng nhất tại U.23. Ông Kim từng nói học trò "có thể trở thành tiền vệ toàn năng", nhưng với thâm niên đá V-League chưa quá 4 tháng, Xuân Bắc khó trở thành người gánh vác tuyến giữa.

Lên tuyển sớm hơn Xuân Bắc (từ năm 2023), tiền vệ Thái Sơn mang theo hành trang là 91 trận cho CLB Thanh Hóa, cùng 19 trận ở U.23 và đội tuyển quốc gia. Trước thềm kỳ SEA Games thứ hai trong sự nghiệp, đáng lẽ, Thái Sơn lúc này phải sắm vai trụ cột.

Song, tiền vệ gốc Thanh Hóa lại đang đứng trên lằn ranh mỏng manh giữa đá chính và dự bị. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, Thái Sơn chỉ đá 76 phút trận gặp U.23 Lào, cùng... 9 phút trận chung kết với U.23 Indonesia. Thái Sơn đã chững lại, chưa tiến bộ như kỳ vọng.

Văn Trường cũng mang đến cảm giác tiếc nuối. Từng đá giải U.23 châu Á 2022, khi mới 19 tuổi, nhưng suốt 3 năm qua, Văn Trường chưa thể chiếm suất đá chính ở CLB Hà Nội. Văn Trường ngồi dự bị 6/10 trận gần nhất, chỉ đá vỏn vẹn 86 phút tại CLB trong 3 tháng qua.

Tiền vệ sinh năm 2003 vẫn được ông Kim tin dùng với 353/360 phút ra sân tại giải U.23 Đông Nam Á, dù vậy, thời gian thi đấu hạn chế tại CLB là điểm trừ của Văn Trường.

Bài toán lối chơi

Với cách dùng người của ông Kim, nhiều khả năng bộ đôi Văn Trường và Xuân Bắc vẫn sẽ đá chính ở SEA Games 33.

Trong khi Văn Trường che chắn và kéo bóng ổn, có khả năng tạo đột biến, Xuân Bắc lại thiên về điều phối bóng bằng những đường chuyền cẩn trọng, an toàn.

Văn Trường được trao niềm tin? ẢNH: MINH TÚ

Với bộ đôi này, U.23 Việt Nam sẽ chơi chắc chắn, nắn nót ở tuyến giữa, giữ thế trận an toàn để đảm bảo phòng thủ trước tiên.

Khâu tạo đột biến sẽ được giao cho những mũi tấn công sáng tạo như Đình Bắc, Thanh Nhàn... hoặc thậm chí là các trung vệ giỏi ghi bàn như Hiểu Minh, Lý Đức. Hàng thủ đã góp công vào 3/8 bàn của U.23 Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á, nhờ những cầu thủ phòng ngự không chiến dũng mãnh. Đây có thể là vũ khí ông Kim sẽ mài sắc bén hơn, để phá vỡ những hàng thủ chơi kỷ luật và lùi sâu.

Ở những kỳ SEA Games trước, HLV Kim Sang-sik cũng từng rơi vào cảnh thiếu tiền vệ giỏi. Ông từng dành suất quá tuổi để gọi Hùng Dũng đá SEA Games 30, rồi lại gọi tiếp Hùng Dũng, Hoàng Đức đá tiền vệ ở SEA Games 31.

HLV Kim Sang-sik không có "quyền trợ giúp" này. Con người trong tay ông chỉ có vậy. Tìm kiếm một tiền vệ giỏi, vốn đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm thi đấu (yếu tố U.23 Việt Nam đang thiếu), là bài toán khó khăn.

Giải được nó, ông Kim sẽ đưa U.23 Việt Nam tiến lên đẳng cấp mới.