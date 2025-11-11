Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son cả năm nghỉ thi đấu: Trở lại sút tung lưới đội tuyển Lào, tại sao không?

Hồng Nam
Hồng Nam
11/11/2025 09:06 GMT+7

Sự trở lại của chân sút Nguyễn Xuân Son mang lại nét mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang thiếu ý tưởng.

Niềm tin và thử thách cho Xuân Son

Sau 1 năm, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khác với tháng 12.2024, khi chân sút sinh năm 1997 lên tuyển với tư cách vua phá lưới và kỷ lục gia V-League, lần này, Xuân Son gặp thử thách khó hơn nhiều. 

Cầu thủ 28 tuổi đã nghỉ thi đấu gần 1 năm để phục hồi chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 (Việt Nam thắng 3-2 trước Thái Lan). 

Trong 11 tháng, Xuân Son bước qua 4 giai đoạn phục hồi. Anh trở lại tập luyện được 3 tháng, sau đó có ít phút ra sân ở trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND. 

Xuân Son cả năm nghỉ thi đấu: Trở lại sút tung lưới đội tuyển Lào, tại sao không?- Ảnh 1.

Xuân Son (áo trắng) trở lại ở trận giao hữu nội bộ của CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Xét về cả thể lực, phong độ lẫn cảm giác bóng, Xuân Son không thể sánh bằng đồng đội. Nghỉ thi đấu 3, 4 tháng đã dẫn tới suy giảm thể trạng, chưa nói tới gần 1 năm không còn "va chạm" với bóng đá đỉnh cao. Thông thường, các cầu thủ cần tối thiểu 1, 2 tháng trở lại thi đấu với cường độ tăng dần (từ chỗ vào sân từ ghế dự bị đến đá chính) mới có thể từng bước phục hồi, đồng nhất nhịp sinh học và vận động cơ thể với nhịp thi đấu. 

Dù vậy, chưa đợi đến khi Xuân Son có trận chính thức đầu tiên cho Nam Định, HLV Kim Sang-sik đã gọi anh trở lại.

Đó là quyết định thể hiện niềm tin kiên định của ông Kim. Xuân Son đã một tay đưa đội tuyển Việt Nam đoạt AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng, cùng phong độ xuất sắc để gồng gánh cả một tập thể đang trong cơn "chạng vạng" chuyển giao. 

Đẳng cấp của Xuân Son là thứ không cần kiểm chứng thêm. Chấn thương có thể lấy đi của Xuân Son đôi chút thời gian để lấy cảm giác. Còn cảm quan không gian, sức mạnh cơ bắp và trình độ chơi bóng vượt trội... vẫn ở lại với trung phong của Nam Định. 

Vấn đề chỉ nằm ở việc HLV Kim Sang-sik dùng Xuân Son thế nào. Xếp chân sút 28 tuổi đá chính trước Lào có lẽ là quyết định vội vàng, khi cơ thể của Xuân Son chỉ mới thực sự "chuyển động" cùng nhịp thi đấu chuyên nghiệp vài phút trong trận giao hữu nội bộ của Nam Định.

Xuân Son cả năm nghỉ thi đấu: Trở lại sút tung lưới đội tuyển Lào, tại sao không?- Ảnh 2.

Chờ đợi Xuân Son tái xuất

ẢNH: MINH TÚ

Có thể, cơ bắp của Xuân Son vẫn còn độ ì, đòi hỏi thời gian bắt nhịp dần dần. Chiến lược gia Hàn Quốc cùng đội ngũ y tế sẽ quan sát tiến độ tập luyện của Xuân Son ở những trận tới, trước khi ra quyết định. Nhiều khả năng, Xuân Son sẽ vào sân từ ghế dự bị.

Trở lại và ghi bàn? 

Cuộc so tài với Lào (19.11) là cơ hội hoàn hảo để Xuân Son ghi bàn. 

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng 8 trận gần nhất trước Lào, ghi 31 bàn (trung bình 4 bàn/trận) và chỉ 1 lần để lọt lưới. Dù đã tiến bộ dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, nhưng đội tuyển Lào vẫn kém Việt Nam tương đối xa về đẳng cấp.

Trong đó, thể lực là điểm yếu cốt lõi của đội tuyển Lào. Đơn cử, trong 2 trận gần nhất gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Lào không thủng lưới bàn nào trong hiệp 1, nhưng lại thua tới... 8 bàn trong hiệp 2. 5 bàn trong số đó đến ở 25 phút cuối trận.

Xuân Son cả năm nghỉ thi đấu: Trở lại sút tung lưới đội tuyển Lào, tại sao không?- Ảnh 3.

Xuân Son sẽ sớm hòa nhập trở lại

ẢNH: NGỌC LINH

Với đối thủ thường xuyên hụt hơi trong khoảng thời gian 20 - 25 phút cuối, đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng để khoét sâu. Ở 2 trận gần nhất gặp Lào, học trò ông Kim ghi 9 bàn, trong đó tới 7 bàn ghi trong hiệp 2. Đó là khoảng thời gian phù hợp để ông Kim tính toán sử dụng Xuân Son. Chân sút 28 tuổi có thể ngồi ngoài quan sát đối thủ, rồi xuất trận khi hậu vệ Lào thấm mệt, điều rất dễ xảy ra ở màn thư hùng sau đây 1 tuần. 

Xuân Son cần ghi bàn và có thể ghi bàn, nhằm đánh dấu sự trở lại. Vài chục phút thi đấu hứng khởi ở đội tuyển Việt Nam là đủ để Xuân Son lấy lại tự tin. "Họng pháo" chỉ cần một ngọn lửa nhỏ châm ngòi để khai hỏa.

