Điều HLV Kim Sang-sik còn thiếu ở đội tuyển Việt Nam

C ƠN ĐAU ĐẦU CỦA THẦY K IM

Đội tuyển VN của HLV Park Hang-seo từng kiến tạo nên thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn 2018 - 2022 với hàng loạt thành tích, như vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy nhiên, 6 tháng cuối thời ông Park (nửa cuối năm 2022) chứng kiến một đội tuyển cạn kiệt ý tưởng. Vẫn là hàng thủ vững chãi, nhưng hàng công mất dần năng lượng, dẫn đến mong muốn xây dựng lối chơi kiểm soát, áp đặt trước các đối thủ ngang tầm trở nên xa vời.

Sau 3 năm, đội tuyển VN đang đi lại "lối mòn" trước ngày ông Park rời ghế. Trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn là lứa trụ cột từng được người tiền nhiệm đồng hương xây dựng, như Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải… Chỉ khác là, một số trụ cột đã sa sút phong độ.

Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu và Vua phá lưới AFF Cup 2024 Nguyễn Xuân Son

Xuân Son tập luyện cùng đội tuyển VN ẢNH: Nhật Anh

Đội tuyển VN đã vô địch AFF Cup 2024 nhờ cảm hứng Xuân Son (một mình chân sút gốc Brazil ghi 7 bàn thắng, góp 33% số bàn của cả đội dù chỉ đá 5 trận). Đến khi Xuân Son chấn thương, vấn đề lại bộc lộ. Ở cả hai trận gặp Nepal, VN đều đá dưới sức. Thắng 3-1 ở lượt đi nhờ đối thủ mắc sai sót, rồi thắng 1-0 ở lượt về nhờ bàn phản lưới trong một trận đấu uể oải, thiếu sức sống.

Đội tuyển VN đang ở đoạn "trũng" của quá trình chuyển giao, khi lứa cũ dần chạm đến hoàng hôn sự nghiệp, trong khi lứa mới (U.23 và tân binh) chỉ mới đi những bước đầu tiên.

Hoàng Đức, linh hồn của tuyến giữa đội tuyển

HLV Kim Sang-sik cởi mở với luồng gió mới, thể hiện ở số lượng cầu thủ mới mẻ luôn ở mức 15-20% mỗi đợt triệu tập. Song, không phải ai cũng như Đình Triệu hay Ngọc Tân, nhanh chóng vụt sáng thành trụ cột. Trong nhóm cầu thủ mới, đã có những người chỉ lên tuyển đôi lần rồi "biến mất". Các tân binh cần thời gian, mà áp lực phải thắng khiến thời gian là thứ xa xỉ với thầy Kim.

Dù vậy, do chỉ gặp đội Lào ở tháng 11, cùng diễn biến theo chiều hướng thuận lợi ở vòng loại Asian Cup 2027 (Liên đoàn Bóng đá Malaysia kháng cáo thất bại, nguy cơ cao bị xử thua 0-3 trước VN và Nepal), nên ông Kim có thể thuận đường thử nghiệm. Việt Cường, Gia Bảo, Gia Hưng, Văn Việt… có khả năng được tin dùng.

Tân binh chưa chắc mang tới hiệu quả, nhưng cứ phải thử thì HLV người Hàn Quốc mới có thể nhìn được tiềm năng học trò để phác thảo ý tưởng mới. Điều ông Kim còn thiếu là sự mới mẻ, và cơ hội để tìm kiếm cái mới ẩn sau "ngọc thô".

L UỒNG SINH KHÍ MỚI

Trong trận đấu khép lại năm chuyển giao 2025, đội tuyển VN cần tháo bỏ sức ì đã có trước Nepal, để đá tưng bừng trên sân Lào.

31 bàn thắng vào lưới Lào trong 8 trận gần nhất là thống kê báo hiệu một chiến thắng đậm cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, không đơn giản để cân bằng giữa các mục tiêu ghi nhiều bàn thắng, thử nghiệm đội hình và nâng cấp lối chơi.

Trước đối thủ gần như chắc chắn phòng ngự lùi sâu, đội tuyển VN cần kiểm soát bóng bài bản, nhuần nhuyễn hơn để tìm khoảng trống phá "bê tông". Những quả tạt vô hồn như các trận gặp Nepal hay Malaysia cần tránh lặp lại.

Muốn vậy, ông Kim cần hàng tiền vệ với Hoàng Đức, Thành Long phải cơ động và sáng tạo hơn. Tuyến tấn công cần thêm ý tưởng phối hợp, khi Tiến Linh, Hai Long… còn đang lạc lõng. Xuân Son đã trở lại và dù có thể chỉ đá vài chục phút trước Lào, đó cũng là những phút quý giá để ông Kim "sạc" lại sinh khí tấn công. Các tân binh Việt Cường, Gia Hưng hứa hẹn có đất diễn. Cả hai đều đang ở độ sung mãn (25 tuổi), có lối chơi gọn gàng, cơ bắp đủ để đội tuyển VN có phương án mới.

Ở hàng thủ vốn liên tục xáo trộn thời gian qua, Văn Việt có thể bắt chính (như cách Trung Kiên được trao cơ hội), bên cạnh "cánh chim lạ" Gia Bảo có cơ hội lắp ghép vào hàng thủ 3 người cũng rất cần sức cạnh tranh để nâng cấp.

Hy vọng, dù thiếu lứa U.23, nhưng áp lực từ đội ngũ tân binh là đủ nhiều để đội tuyển VN phải nâng cấp. Ông Kim đã mở cửa đón nhận thay đổi, phần việc còn lại là nỗ lực của cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố đang muốn bước ra ánh sáng để gánh vác trọng trách quan trọng ở các giải lớn trong giai đoạn 2 năm tới như AFF Cup 2026, Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030.