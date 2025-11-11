HLV đội Trung Quốc, Uzbekistan đánh giá cao U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam nhận được sự đánh giá cao

Tại buổi họp báo trước giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra chiều 11.11, HLV trưởng của các đội U.23 Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan đã chia sẻ về sự chuẩn bị và đối thủ của mình. Trong đó, U.23 Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ các HLV đội bạn.

HLV trưởng đội chủ nhà Trung Quốc Antonio nhận định: "Chào mừng các đội đã đến Trung Quốc tham dự giải đấu lần này. Đây một phần quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026 của đội Trung Quốc. Ba đối thủ của chúng tôi tại Panda Cup 2025 đều rất mạnh. Ví dụ như U.23 Việt Nam, chỉ cần nhìn vào nhóm bốc thăm (U.23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2026 - PV) là thấy được vị thế và trình độ của họ. Uzbekistan và Hàn Quốc thì đều là những cường quốc bóng đá của châu Á. Vì vậy, giải đấu này đặt ra yêu cầu rất cao cho chúng tôi".

Ông Ravshan Haydarov, HLV trưởng U.23 Uzbekistan chia sẻ: "Chúng tôi từng gặp cả Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc ở giải đấu trước đây. Họ đều là đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ tốt. Giải này, lực lượng của chúng tôi trẻ trung, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2005 - 2006. Hy vọng, đội Uzbekistan sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hữu ích. Thông qua giải đấu, chúng tôi có cơ hội để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á sắp tới".

Từ trái qua: HLV Lee Min-sung (đội Hàn Quốc), Antonio (đội Trung Quốc), Ravshan Haydarov (đội Uzbekistan) và Đinh Hồng Vinh (đội Việt Nam) ẢNH: VFF

Thuyền trưởng U.23 Hàn Quốc Lee Min-sung cho biết: "Tôi không dẫn đội ở giải đấu trước nên xin phép không đưa ra đánh giá. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng giải đấu này sẽ là bước chạy đà tốt cho chúng tôi trước vòng chung kết U.23 châu Á 2026".

Ở giải đấu gần nhất cũng do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức hồi tháng 3 năm nay, U.23 Việt Nam cũng chạm trán với chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đạt kết quả bất bại sau 3 trận, lần lượt hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. "Những trận đấu ấy thực sự đã giúp các cầu thủ trẻ chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại vòng loại U.23 châu Á 2026", ông Vinh khẳng định.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng kỳ vọng việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại giải Panda Cup 2025 sẽ mang lại bước đệm quan trọng giúp đội tuyển U.23 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 (tháng 12 tại Thái Lan) và vòng chung kết U.23 châu Á 2026 (tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út).

Tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, U.23 Việt Nam lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc (18 giờ 35, ngày 12.11), Uzbekistan (14 giờ 30, ngày 15.11), trước khi đá trận hạ màn với Hàn Quốc (14 giờ 30, ngày 18.11).