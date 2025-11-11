HLV U.23 Việt Nam nói điều bất ngờ, nhận định thẳng thắn về giải đấu ‘khủng’ ở Trung Quốc

Mở đầu buổi họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển U.23 Việt Nam gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vì đã dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị cho toàn đội ngay sau khi sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Giải đấu bổ ích dành cho U.23 Việt Nam

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là một giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Bên cạnh U.23 Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc, hai đội khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc cũng là những đối thủ quen thuộc khi từng cùng U.23 Việt Nam góp mặt ở giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3.2025.

"Ở giải đấu đó, U.23 Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Những trận đấu ấy thực sự đã giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại vòng loại U.23 châu Á 2026", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Buổi họp báo trước thềm giải Panda Cup 2025 diễn ra ở Trung Quốc ẢNH: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cũng bày tỏ kỳ vọng, việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại CFA Team China - Panda Cup 2025 sẽ mang lại bước đệm quan trọng giúp đội tuyển U.23 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận về khó khăn trong khâu chuẩn bị cho giải đấu lần này khi nhiều cầu thủ phải thi đấu tại V-League 2025-2026 nên không thể hội quân sớm. "Đến chiều nay (11.11), chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng khi 6 cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB chủ quản. Tuy vậy, đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33", HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại Panda Cup 2025 ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, chiều nay (11.11) đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Tứ Xuyên. Trước đó, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, ban huấn luyện chỉ tổ chức các bài tập thư giãn gân cốt trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển dài.