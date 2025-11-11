Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.23 Việt Nam nói điều bất ngờ, nhận định thẳng thắn về giải đấu ‘khủng’ ở Trung Quốc

Nghi Thạo
Nghi Thạo
11/11/2025 14:36 GMT+7

Chiều 11.11, quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam - ông Đinh Hồng Vinh đã tham dự họp báo trước thềm giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Mở đầu buổi họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển U.23 Việt Nam gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vì đã dành sự đón tiếp chu đáo và trọng thị cho toàn đội ngay sau khi sang Trung Quốc tham dự giải đấu.

Giải đấu bổ ích dành cho U.23 Việt Nam

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là một giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Bên cạnh U.23 Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc, hai đội khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc cũng là những đối thủ quen thuộc khi từng cùng U.23 Việt Nam góp mặt ở giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3.2025.

"Ở giải đấu đó, U.23 Việt Nam đã hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Những trận đấu ấy thực sự đã giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại vòng loại U.23 châu Á 2026", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV U.23 Việt Nam nói điều bất ngờ, nhận định thẳng thắn về giải đấu ‘khủng’ ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Buổi họp báo trước thềm giải Panda Cup 2025 diễn ra ở Trung Quốc

ẢNH: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cũng bày tỏ kỳ vọng, việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại CFA Team China - Panda Cup 2025 sẽ mang lại bước đệm quan trọng giúp đội tuyển U.23 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận về khó khăn trong khâu chuẩn bị cho giải đấu lần này khi nhiều cầu thủ phải thi đấu tại V-League 2025-2026 nên không thể hội quân sớm. "Đến chiều nay (11.11), chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng khi 6 cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB chủ quản. Tuy vậy, đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33", HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

HLV U.23 Việt Nam nói điều bất ngờ, nhận định thẳng thắn về giải đấu ‘khủng’ ở Trung Quốc- Ảnh 2.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại Panda Cup 2025

ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, chiều nay (11.11) đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Tứ Xuyên. Trước đó, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, ban huấn luyện chỉ tổ chức các bài tập thư giãn gân cốt trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển dài.

Tin liên quan

Loạt sao trẻ chấn thương, U.23 Trung Quốc gặp khó trận ra quân đấu U.23 Việt Nam

Loạt sao trẻ chấn thương, U.23 Trung Quốc gặp khó trận ra quân đấu U.23 Việt Nam

Không chỉ U.23 Việt Nam phải chạy đua với thời gian, vì đội chủ nhà U.23 Trung Quốc cũng gặp khó khăn lực lượng về thể lực và chấn thương của nhiều trụ cột quan trọng.

'Bờ vai' vững chãi của sao U.23 Việt Nam Nguyễn Hiểu Minh: Con đi đâu, bố mẹ theo đấy!

U.23 Việt Nam: Thủ lĩnh tuyến giữa ở đâu, thầy Kim mỏi mắt tìm!

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam hlv đinh hồng vinh trung quốc PANDA CUP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận