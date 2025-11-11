Cận cảnh Xuân Son tái xuất đầy năng lượng trên sân tập cùng đội tuyển Việt Nam

Chiều 11.11, Xuân Son đã chính thức tái xuất sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trên sân tập cùng đội tuyển Việt Nam, anh xuất hiện đầy năng lượng, tham gia các bài tập với đồng đội.

Anh đã phải tạm xa sân cỏ trong 11 tháng sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 tại Thái Lan.

Từ đó đến nay, Xuân Son trải qua 4 giai đoạn phục hồi thể lực. Ba tháng gần đây, anh đã có thể tập luyện bình thường cùng CLB Nam Định và từng được ra sân ở trận giao hữu gặp Trẻ PVF-CAND.

Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập, Xuân Son cho biết hôm nay là ngày đặc biệt với anh, bởi đó là khoảnh khắc anh đã chờ đợi suốt nhiều tháng kể từ khi dính chấn thương ở trận chung kết AFF Cup 2024. Anh bày tỏ cảm giác hãnh diện mỗi khi được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 khẳng định anh hiện có thể thi đấu trọn vẹn cả trận, trong đó có trận giữa Việt Nam và Lào. Anh cho rằng không còn rủi ro hay nguy hiểm nào với thể trạng của mình, đồng thời tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện ở mức thể lực 100%.

Xuân Son chính thức tái xuất ẢNH: NHẬT ANH

Ở buổi tập trung ngày 11.11, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho các học trò tập nhẹ nhằm hồi phục thể lực sau chuỗi trận căng thẳng tại V-League.

Anh kể rằng HLV Kim Sang-sik đã gặp và chào mừng anh quay lại đội tuyển. Cảm xúc của Xuân Son càng dâng trào khi được gặp lại những gương mặt quen thuộc trong phòng thay đồ. Anh chia sẻ thêm rằng vợ con và bố mẹ đều rất tự hào khi anh được trở lại cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Mỗi trận đấu, mỗi hành trình - theo anh - đều là một trải nghiệm xúc động và khó diễn tả.

Tiền đạo của Nam Định tiết lộ anh đã tập luyện với khối lượng và cường độ cao trong suốt thời gian qua để sẵn sàng thi đấu bất cứ lúc nào ban huấn luyện cần. Anh cho biết mình đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, ở bất kỳ giai đoạn hay thời điểm nào của trận đấu, và chỉ còn chờ hiệu lệnh từ HLV Kim Sang-sik.

Khép lại chia sẻ, Xuân Son gửi lời tri ân đến người hâm mộ và khẳng định trong tâm can, anh luôn biết ơn đất nước Việt Nam - nơi anh khao khát được cống hiến hết mình cho bóng đá.