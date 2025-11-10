Theo New Straits Times, HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn tỏ ra đầy lạc quan trước tinh thần và sự tận hiến của các học trò, dù bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với án phạt nặng nề từ FIFA. Khi được hỏi về nỗi lo của cầu thủ trước nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế, chiến lược gia người Úc cho biết chính sự chuyên nghiệp và quyết tâm của họ là nguồn cảm hứng lớn nhất với ông. Và ông vẫn đặt mục tiêu bất bại cùng đội tuyển Malaysia trong năm 2025.

HLV đội tuyển Malaysia lạc quan giữa tâm bão FIFA: Đặt mục tiêu bất bại năm 2025

Ông Cklamovski chia sẻ tại sân Bukit Jalil hôm 10.11 rằng: "Tôi được truyền cảm hứng mỗi ngày khi làm việc cùng các cầu thủ hiện có. Đó là cảm giác rất thỏa mãn đối với một HLV.

Môi trường chúng tôi tạo ra - cả trong và ngoài sân, từ khách sạn đến sân tập - đều toát lên năng lượng đặc biệt trong tập thể này.

Chúng ta chỉ có thể kiểm soát những gì nằm trong tầm tay. Điều quan trọng là thực hiện điều đó mỗi ngày và không được xem nhẹ bất cứ việc gì. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn và không ngừng xây dựng".

Ông Cklamovski cũng bác bỏ những lời chỉ trích về phong độ gần đây, khẳng định ưu tiên hàng đầu là xây dựng một đội bóng thi đấu có bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

"Với tôi, mọi chuyện rất đơn giản. Người khác nói gì hay nghĩ gì không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ tập trung làm tốt ngày hôm nay, rồi mỗi ngày sau đó. Tôi hy vọng sẽ khiến bóng đá Malaysia tự hào với cách chúng tôi thi đấu và bằng việc khép lại năm thi đấu quốc tế 2025 mà không thua trận nào".

Đội tuyển Malaysia khép lại năm 2025 bằng trận gặp Nepal

Đội tuyển Malaysia sẽ khép lại mùa giải bằng trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18.11 tại sân Bukit Jalil. Dưới thời ông Cklamovski, Malaysia vẫn đang bất bại sau 7 trận trong năm nay, bao gồm cả giao hữu.

Họ hiện dẫn đầu bảng F với thành tích tuyệt đối 12 điểm sau bốn trận thắng – trước Nepal (2-0), Việt Nam (4-0) và Lào (3-0, 5-1).

HLV đội tuyển Malaysia lạc quan giữa tâm bão FIFA: Đặt mục tiêu bất bại năm 2025

Tuy nhiên, bóng đá Malaysia đang chao đảo khi Ủy ban kháng cáo của FIFA bác đơn kháng nghị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên phán quyết kỷ luật liên quan bê bối nhập tịch cầu thủ. Dù Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra án kỷ luật bổ sung nhưng các dự báo đều cho rằng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận đã dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định là trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 và trận thắng Nepal 2-0.

Ngoài ra, FAM còn đang bị điều tra trong một vụ việc khác liên quan đến tư cách cầu thủ tại Tòa án Bóng đá FIFA (FIFA Tribunal). Liên đoàn này vẫn có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

CLB Tây Ban Nha không quay lưng với cầu thủ

Một diễn biến bất ngờ trong bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia là tương lai của trung vệ đang thi đấu tại Tây Ban Nha. Theo New Straits Times, CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ trung vệ Facundo Garces, dù anh đang phải chấp hành án treo giò 12 tháng do FIFA ban hành.

Facundo Garces là trung vệ nhiều triển vọng trước khi vướng bê bối nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Chủ tịch CLB Alaves - ông Alfonso Fernandez khẳng định CLB sẽ không quay lưng với Garces trong giai đoạn khó khăn này. Ông nói: "Đây là vấn đề cá nhân, nằm ngoài phạm vi quản lý của CLB, nhưng dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến chúng tôi vì không thể sử dụng cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào Garces và nguyên tắc suy đoán vô tội".

Garces gia nhập Alaves từ Colon de Santa Fe (Argentina) và nhanh chóng chiếm suất đá chính ở hàng thủ nhờ khả năng phán đoán, không chiến tốt và phong thái điềm tĩnh. Màn trình diễn ấn tượng giúp anh được xem là một trong những phát hiện mới của La Liga mùa này.

Tuy nhiên, án treo giò từ FIFA khiến mọi cơ hội phát triển bị đình trệ, đồng thời đe dọa làm giảm đáng kể giá trị chuyển nhượng của Garces. Với lệnh cấm toàn cầu, anh sẽ không thể ký hợp đồng hoặc ra sân cho bất kỳ CLB chuyên nghiệp nào cho đến khi án phạt kết thúc. Trong khi đó, báo chí Malaysia cũng đưa tin, 7 cầu thủ nhập tịch đang cân nhắc kiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia để đòi bồi thường vì bê bối ảnh hưởng đến sự nghiệp, danh tiếng và cả thu nhập của họ.