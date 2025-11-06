Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Argentina tung bằng chứng, thêm 1 sao nhập tịch Malaysia bị phanh phui
Báo Argentina tung bằng chứng, thêm 1 sao nhập tịch Malaysia bị phanh phui

Hồ Hiền
06/11/2025 12:34 GMT+7

Báo Argentina vừa công bố thêm bằng chứng, chứng minh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gian lận trong việc nhập tịch tiền vệ Imanol Machuca.

Tối 5.11.2025, báo chí Argentina đã công bố các tài liệu tiết lộ rằng bà của Imanol Machuca không phải là người Malaysia, làm dấy lên thêm tranh cãi xung quanh các cầu thủ bị cáo buộc khai man gốc gác để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Báo The Star của Malaysia dẫn nguồn từ tờ CDN của Argentina đưa tin rằng hồ sơ chính thức cho thấy bà nội của tiền vệ Imanol Machuca, thực chất sinh ra ở Roldan, thuộc tỉnh Santa Fe (Argentina), vào năm 1954.

Báo Argentina tung bằng chứng, thêm 1 sao nhập tịch Malaysia bị phanh phui

Trước đó, ngày 30.10, CDN cũng đã đăng tải 3 ảnh giấy khai sinh gốc của ông nội Facundo Garces mà các quan chức FIFA thu thập được trong quá trình điều tra.

Theo đó, ông nội của Facundo Garces không sinh ra ở Penang như đã nêu, mà là ở thành phố Santa Fe.

Còn với tiền vệ Imanol Machuca, kể từ khi nhập tịch Malaysia, cầu thủ này chỉ mới ra sân 17 phút, trong trận thắng 4-0 của đội Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 10.6.2025).

Sau án phạt của FIFA, Imanol Machuca phải chấm dứt mọi hoạt động có liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, Imanol Machuca cũng phải nộp phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

