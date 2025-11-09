Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
7 cầu thủ nhập tịch lậu xem xét kiện FAM đòi bồi thường
Video Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch lậu xem xét kiện FAM đòi bồi thường

Hồ Hiền
Hồ Hiền
09/11/2025 22:17 GMT+7

7 cầu thủ trong bê bối nhập tịch lậu của Malaysia đang xem xét khởi kiện LĐBĐ Malaysia (FAM) để đòi bồi thường. Không chỉ mất cơ hội thi đấu, một số người còn bị chấm dứt hợp đồng và mất nguồn thu nhập, khiến tương lai sự nghiệp đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Tối 9.11.2025, trang Metro của Malaysia đưa tin, 7 cầu thủ trong vụ nhập tịch lậu của Malaysia có thể sắp kiện LĐBĐ Malaysia (FAM), đòi bồi thường thiệt hại sau khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

7 cầu thủ nhập tịch lậu xem xét kiện FAM đòi bồi thường

Sự cố này không chỉ làm ảnh hưởng danh tiếng mà còn khiến một số cầu thủ bị các CLB chấm dứt hợp đồng, mất việc và mất hoàn toàn thu nhập.

Một nguồn tin cho Metro biết, hiện một nhóm luật sư quốc tế đang làm việc với 7 cầu thủ để cân nhắc việc kiện FAM. Việc đòi bồi thường cũng là cách để các cầu thủ lấy lại danh dự và mở đường cho việc tìm câu lạc bộ mới sau khi án treo giò kết thúc.

