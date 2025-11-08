Theo thông báo được CLB Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha) công bố ngày 7.11, CLB này đã đạt thỏa thuận với đội bóng chủ quản Tenerife về việc chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn của hậu vệ Gabriel Palmero. Quyết định được đưa ra sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia, giữ nguyên án phạt cấm thi đấu trên toàn cầu trong 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xác định giả mạo giấy tờ.

Theo New Straits Times, CLB Unionistas cho biết việc chấm dứt hợp đồng không gây thiệt hại tài chính cho CLB, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Palmero vì sự chuyên nghiệp và cống hiến trong quãng thời gian khoác áo đội bóng.

Sau đó, CLB chủ quản Tenerife cũng ra thông báo trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter), xác nhận Palmero không còn là cầu thủ của đội.

“Cả hợp đồng cho mượn giữa Palmero và Unionistas de Salamanca, cũng như hợp đồng chính thức với Club Deportivo Tenerife, đều đã kết thúc vào ngày 7.11".

Hiệu ứng dây chuyền

Ngày 3.11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ, giữ nguyên án treo giò 12 tháng và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 66 triệu đồng) cho mỗi người.

Đây được xem là đòn giáng mạnh không chỉ với các cầu thủ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của bóng đá Malaysia, khi vụ việc đã lan rộng sang các CLB quốc tế có cầu thủ liên quan.

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Palmero nằm trong danh sách bảy cầu thủ bị FIFA trừng phạt vì làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, cùng với Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca.

Nguồn tin từ giới bóng đá Tây Ban Nha cho biết, Palmero hiện chưa tìm được bến đỗ mới, do án cấm thi đấu của FIFA có hiệu lực toàn cầu, đồng nghĩa với việc mọi CLB chuyên nghiệp đều không được phép ký hợp đồng hoặc đăng ký thi đấu cho anh trong vòng một năm tới.

Sau khi FIFA ra phán quyết, không chỉ Palmero mà một số cầu thủ khác trong nhóm bảy người cũng đang đối mặt với nguy cơ mất việc. Theo truyền thông Nam Mỹ, CLB America de Cali (Colombia) đang làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado, người cũng nằm trong danh sách bị đình chỉ thi đấu.