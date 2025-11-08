FAM và sự biện hộ không thể chấp nhận

Căn cứ trên văn bản trả lời này, FAM sẽ có động thái tiếp theo là kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nhưng cơ hội thành công rất thấp, bởi các bằng chứng của FIFA đã quá rõ ràng.

Bóng đá Malaysia (giữa) nên nhìn nhận thực tế là đã cố tình sai phạm vụ nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

FAM GẮN MÁC LỖI HÀNH CHÍNH

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của FAM vào ngày 3.11 vừa qua, khi khẳng định FAM đã có hành vi gian lận. Quyết định này gần như khép lại hy vọng cuối cùng của FAM trong nỗ lực gỡ án. Tuy nhiên, cơ quan bóng đá cao nhất của Malaysia vẫn chưa chịu dừng lại. Theo thông tin từ FIFA, ngày 13.11, tổ chức này sẽ gửi văn bản chi tiết giải thích lý do không chấp nhận đơn kháng cáo và không giảm án cho FAM. Căn cứ theo quy trình, FIFA cung cấp đầy đủ hồ sơ và lập luận bằng văn bản. Sau đó, thời hạn cuối cùng để FAM nộp đơn kháng cáo lên CAS là ngày 15.12.

Theo tiết lộ từ báo chí Malaysia, trong lần kháng cáo tiếp theo, FAM dự kiến sẽ tiếp tục lập luận rằng sai phạm của FAM chỉ là lỗi hành chính, chứ không phải hành vi cố ý vi phạm quy định của FIFA. Tuy nhiên, lập luận này đang bị xem là thiếu thuyết phục, bởi bản chất vụ việc được xác định là giả mạo hồ sơ. FAM đã hợp thức hóa các hồ sơ sai quy định bằng cách gắn mác lỗi hành chính. Điều đáng nói, dù đã bị FIFA hai lần chỉ rõ sai phạm trong kết luận điều tra được FIFA công bố vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, FAM vẫn ráng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng họ không cố tình gian dối. Sự kiên quyết đến mức kỳ lạ này khiến giới quan sát trong khu vực không khỏi ngạc nhiên, nhất là khi cơ hội đảo ngược quyết định gần như bằng không.

Đ ỘI TUYỂN VN VÀ N EPAL BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ

FAM đang gấp rút tập hợp tài liệu, bao gồm bản án chính thức từ FIFA cùng các bằng chứng được cho là minh oan, để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo gửi lên CAS. FAM sẽ lập luận rằng "hành vi sai phạm của FAM không gây ảnh hưởng nghiêm trọng", qua đó hy vọng được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, lập luận này rõ ràng khó có thể chấp nhận nếu nhìn vào thực tế những gì đã xảy ra trên sân cỏ.

Trong trận đấu với đội tuyển VN ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, FAM đã đồng ý để HLV trưởng tuyển Malaysia tung vào sân đến 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. Chính những cầu thủ này góp phần giúp Malaysia có chiến thắng áp đảo 4-0. Ở trận gặp Nepal sau đó, Malaysia cũng sử dụng 2 cầu thủ có hồ sơ không minh bạch và kết quả vẫn giành trọn 3 điểm. Sự gian dối của FAM khiến cục diện bảng đấu có Malaysia thay đổi hoàn toàn. Những hành vi của FAM không chỉ vi phạm quy định một cách có hệ thống, mà còn tạo ra thế bất công với các đối thủ khác, trong đó có đội tuyển VN.

Vậy "ảnh hưởng không nghiêm trọng" mà FAM nhắc đến là gì? Khi kết quả của cả một bảng đấu bị bóp méo, khi những nỗ lực thi đấu công bằng của các đội bị phủ mờ bởi sai phạm, thì khó có thể nói rằng tác động là không đáng kể.

Hiện FAM đang bước vào giai đoạn mà họ gọi là khắc phục hậu quả. Liên đoàn này tuyên bố đã "hối lỗi", đình chỉ một số cá nhân như tổng thư ký và thành viên Ban quản lý đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận đây chỉ là động thái đối phó, hơn là hành động thực chất nhằm làm trong sạch môi trường bóng đá Malaysia.

Ngày 3.11 khép lại với dấu mốc buồn cho bóng đá Malaysia. Hy vọng cuối cùng của FAM giờ chỉ còn đặt vào CAS. Nhưng cơ hội "lật ngược thế cờ" được xem là mong manh hơn bao giờ hết. Một tổ chức đã chấp thuận cho hành vi sai phạm xảy ra và hưởng lợi từ kết quả đó, sẽ không thể xem là thiện chí khắc phục. Trong bối cảnh bóng đá châu lục ngày càng đề cao tính minh bạch và công bằng, sự việc của FAM là lời cảnh tỉnh rõ ràng: mọi hành vi gian dối, dù được che đậy bằng lý do nào cũng sẽ để lại hậu quả nặng nề cho niềm tin của người hâm mộ và hình ảnh quốc gia trên đấu trường quốc tế.