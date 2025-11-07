Đội tuyển Malaysia bất ngờ loại sao nhập tịch vừa ghi cú đúp, nhân sự xáo trộn mạnh

Bóng đá Malaysia bắt đầu giảm sự phụ thuộc cầu thủ nhập tịch?

Trong danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Malaysia do HLV Peter Cklamovski vừa công bố, sự vắng mặt của chân sút Romel Morales (28 tuổi) người gốc Colombia, nhập tịch đúng quy định của FIFA (vì đã có thời gian thi đấu trên 5 năm) gây bất ngờ lớn cho báo chí nước này.

Đội tuyển Malaysia (trái) bắt đầu giảm sự phụ thuộc cầu thủ nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

Romel Morales đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim, anh vừa ghi cú đúp giúp đội tuyển Malaysia thắng đội Lào tỷ số 5-1 ngày 14.10 trên sân nhà Bukit Jalil, sau trận lượt đi sân khách thắng tỷ số 3-0 ngày 9.10.

Tính đến nay, Morales đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Malaysia và ghi 4 bàn. Chân sút này cũng mang đến nhiều kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Malaysia vượt sóng gió hiện nay với vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị FIFA xử phạt, để vẫn giữ niềm tin trong bối cảnh đầy áp lực.

Mặc dù vậy, trong đợt triệu tập đội tuyển Malaysia tháng 11, cầu thủ này vắng mặt mà không rõ lý do, được xem là "rất bất ngờ", theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star. Bên cạnh đó, tiền vệ chủ chốt Afiq Fazail của CLB Johor Darul Ta'zim cũng bị loại.

Thay vào đó, HLV Peter Cklamovski đã có nhiều xáo trộn trong thành phần đội tuyển Malaysia hiện nay, với số cầu thủ nhập tịch gốc ngoại đang dần được giảm bớt, chỉ còn lại tiền vệ Endrick (gốc Brazil, đang thi đấu cho CLB CA TP.HCM tại V-League, Việt Nam) và tiền đạo Paulo Josue cũng gốc Brazil, đang thi đấu cho CLB Kuala Lumpur City.

Tiền đạo Jordan Mintah, gốc Ghana, cũng được gọi dịp này và hy vọng là kịp đầy đủ điều kiện để thi đấu. Mintah được gọi tập trung trong tháng 10, sau khi hoàn tất nhập tịch Malaysia, nhưng đã không được đăng ký thi đấu vì phát hiện vào giờ chót vẫn chưa đủ điều kiện (đủ thời gian sinh sống ở nước sở tại trên 5 năm như quy định của FIFA).

Trong khi đó, số cầu thủ có gốc gác Malaysia được tăng lên, đáng chú ý là 2 cầu thủ anh em ruột Ryan Lambert và Declan Lambert, đều sinh ra ở Kuala Lumpur, có cha là người Anh và mẹ là người Malaysia gốc Hoa, lần đầu tiên được triệu tập. Tương tự, hai anh em sinh đôi lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Malaysia, sau anh em nhà Abd Radzak kể từ năm 2019, là anh em Aidil và Zaquan.

Danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Malaysia thi đấu trong tháng 11 Ảnh: Chụp màn hình Malaysia NT/X

Bên cạnh đó, HLV Peter Cklamovski cũng gọi lại tiền vệ gốc Úc, có mẹ là người Malaysia, Matthew Davies sau thời gian dài vắng mặt. Các cầu thủ Wan Kuzain và Luqman Hakim không được triệu tập chính thức, nhưng nằm trong danh sách chờ để sẵn sàng thay thế nếu có cầu thủ chấn thương.

Tính đến thời điểm hiện nay (7.11), đội tuyển Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Nếu thắng tiếp đội Nepal (đã bị loại) trên sân Bukit Jalil lúc 20 giờ ngày 18.11 tới đây, họ sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam (nhì bảng, với 9 điểm sau 3 thắng, 1 thua) sẽ đến sân khách gặp đội Lào (cũng đã bị loại) lúc 19 giờ cùng 18.11.

Cục diện bảng F hiện chỉ còn đội tuyển Malaysia và Việt Nam tranh chấp ngôi đầu để giành vé dự Asian Cup 2027. Hai đội sau lượt trận tháng 11 này, sẽ còn gặp nhau trực tiếp vào ngày 31.3.2026 tại Việt Nam để quyết định chiếc vé chính thức trong bảng đấu.

Mặc dù vậy, vụ bê bối đội tuyển Malaysia sử dụng lần lượt đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" thi đấu ở 2 trận thắng đội Nepal (lượt đi) tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, đã bị FIFA vạch trần và xử phạt.

Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) kháng cáo sự việc, nhưng vẫn bị FIFA bác bỏ toàn bộ. Hiện vụ kiện đang được cân nhắc đưa ra CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) xem xét, nhưng dư luận bóng đá Malaysia kêu gọi nên bỏ cuộc.

Một khi phán quyết của FIFA được giữ nguyên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xử phạt đội tuyển Malaysia, bao gồm xử thua các trận đã sử dụng cầu thủ trái phép thi đấu với cùng tỷ số 0-3 và thời hạn cuối trước ngày 31.3.2026.

Khi đó, cục diện ở bảng F sẽ thay đổi hoàn toàn, đội tuyển Việt Nam sẽ từ nhì bảng vươn lên chiếm ngôi đầu của Malaysia và lấy vé chính thức dự Asian Cup 2027.