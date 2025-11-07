FAM được Chính phủ Malaysia rót gần trăm tỉ nhưng không phải để nộp phạt bê bối nhập tịch lậu

Quỹ dành cho chiến dịch Asian Cup

Bà Hannah Yeoh khẳng định khoản hỗ trợ 15 triệu RM (khoảng 94 tỉ đồng) của Chính phủ Malaysia chỉ được dành cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển bóng đá quốc gia, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả việc nộp phạt.

Khoản kinh phí này được Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim công bố trong dự toán ngân sách quốc gia năm ngoái, giao cho FAM để hỗ trợ công tác chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh ẢNH: FBNV

Tình hình tài chính của FAM gần đây bị chú ý sau khi tổ chức này bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11 tỉ đồng) vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Kháng cáo của FAM lên FIFA đã bị bác bỏ và hiện liên đoàn này dự định đưa vụ việc ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Nhiếp chính vương, Thái tử Johor và đồng thời cũng là cố vấn đội tuyển quốc gia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, đã cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí kháng cáo lên CAS.

Khi chi phí này đã được bảo đảm, dư luận chuyển sự chú ý sang việc FAM sẽ thanh toán khoản phạt của FIFA ra sao, với nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng nguồn ngân sách 15 triệu RM của Chính phủ không được phép bị sử dụng sai mục đích.

Giám sát chặt chẽ việc sử dụng quỹ của FAM

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Putrajaya, bà Hannah Yeoh nói: "Khoản 15 triệu RM chỉ dành cho đội tuyển quốc gia - phục vụ chiến dịch Asian Cup. Đây là khoản kinh phí được phân bổ rất cụ thể cho mục đích đó".

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim sẽ chi trả chi phí kháng cáo lên CAS của FAM ẢNH: FBNV

Bà nhấn mạnh rằng quỹ này được giám sát chặt chẽ và khẳng định chi phí kháng cáo lên CAS không nằm trong khoản hỗ trợ 15 triệu RM này:

"Nguồn kinh phí được chuyển cho FAM và các báo cáo chi tiêu đều phải gửi đến Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC). Bộ Thanh niên và Thể thao cùng Bộ Tài chính đều tham gia giám sát. Tôi tin rằng chi phí kháng cáo sẽ do Thái tử bang Johor (Tunku Ismail) chi trả. Chi phí gửi đơn kháng cáo lên FIFA không lấy từ quỹ này".