FAM được Chính phủ Malaysia rót gần trăm tỉ nhưng không phải để nộp phạt bê bối nhập tịch lậu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/11/2025 21:37 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được Chính phủ cấp gần 100 tỉ đồng nhưng Bộ trưởng Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hanaah Yeoh cho biết số tiền này không dành cho mục đích chi trả án phạt.

Quỹ dành cho chiến dịch Asian Cup

Bà Hannah Yeoh khẳng định khoản hỗ trợ 15 triệu RM (khoảng 94 tỉ đồng) của Chính phủ Malaysia chỉ được dành cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển bóng đá quốc gia, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả việc nộp phạt.

Khoản kinh phí này được Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim công bố trong dự toán ngân sách quốc gia năm ngoái, giao cho FAM để hỗ trợ công tác chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia.

FAM được Chính phủ Malaysia rót gần trăm tỉ nhưng không phải để nộp phạt bê bối nhập tịch lậu- Ảnh 1.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh

ẢNH: FBNV

Tình hình tài chính của FAM gần đây bị chú ý sau khi tổ chức này bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11 tỉ đồng) vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Kháng cáo của FAM lên FIFA đã bị bác bỏ và hiện liên đoàn này dự định đưa vụ việc ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Nhiếp chính vương, Thái tử Johor và đồng thời cũng là cố vấn đội tuyển quốc gia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, đã cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí kháng cáo lên CAS.

Khi chi phí này đã được bảo đảm, dư luận chuyển sự chú ý sang việc FAM sẽ thanh toán khoản phạt của FIFA ra sao, với nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng nguồn ngân sách 15 triệu RM của Chính phủ không được phép bị sử dụng sai mục đích.

Giám sát chặt chẽ việc sử dụng quỹ của FAM

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Putrajaya, bà Hannah Yeoh nói: "Khoản 15 triệu RM chỉ dành cho đội tuyển quốc gia - phục vụ chiến dịch Asian Cup. Đây là khoản kinh phí được phân bổ rất cụ thể cho mục đích đó".

FAM được Chính phủ Malaysia rót gần trăm tỉ nhưng không phải để nộp phạt bê bối nhập tịch lậu- Ảnh 2.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim sẽ chi trả chi phí kháng cáo lên CAS của FAM

ẢNH: FBNV

Bà nhấn mạnh rằng quỹ này được giám sát chặt chẽ và khẳng định chi phí kháng cáo lên CAS không nằm trong khoản hỗ trợ 15 triệu RM này:

"Nguồn kinh phí được chuyển cho FAM và các báo cáo chi tiêu đều phải gửi đến Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC). Bộ Thanh niên và Thể thao cùng Bộ Tài chính đều tham gia giám sát. Tôi tin rằng chi phí kháng cáo sẽ do Thái tử bang Johor (Tunku Ismail) chi trả. Chi phí gửi đơn kháng cáo lên FIFA không lấy từ quỹ này".

Đội tuyển Malaysia bất ngờ loại sao nhập tịch vừa ghi cú đúp, nhân sự xáo trộn mạnh

Đội tuyển Malaysia bất ngờ loại sao nhập tịch vừa ghi cú đúp, nhân sự xáo trộn mạnh

Ngày 7.11, Ban quản lý đội tuyển Malaysia công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal vào ngày 18.11 tới. Rất bất ngờ khi ngôi sao nhập tịch Romel Morales bị loại.

13 quan chức FAM bị đòi phải từ chức lập tức, không được kiện FIFA: Thảm họa đã ‘kịch trần’

Không thể giải cứu bóng đá Malaysia bằng tiền

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
