Tiền đạo Việt kiều 1,90 m tiết lộ bất ngờ: Về Việt Nam chơi bóng vì Harry Kane và…

Từ lời khuyên của Harry Kane và Robbie Fowler...

Tiền đạo trẻ Williams Lee hiện là gương mặt được chú ý tại V-League 2025. Anh sinh năm 2007, cao 1,90 m, mang quốc tịch Anh và có mẹ là người Việt Nam. Chân sút 18 tuổi này chia sẻ rằng, quyết định trở về Việt Nam thi đấu không phải là ngẫu hứng, mà đến từ lời khuyên chân thành của Harry Kane và Robbie Fowler. Lee kể: "Tôi mới 18 tuổi và sự nghiệp chuyên nghiệp chỉ mới bắt đầu, nên việc tìm đến những cầu thủ, cựu cầu thủ danh tiếng để xin lời khuyên là điều rất cần thiết. Harry Kane và Robbie Fowler đều khuyên tôi rằng những giải đấu như V-League là môi trường tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân". Chính từ những chia sẻ đó, anh quyết định sang Việt Nam - quê hương của mẹ để bắt đầu hành trình chuyên nghiệp.

Vừa đặt chân tới môi trường bóng đá mới, Lee nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt. Anh thừa nhận V-League có cường độ rất cao, không chỉ trong thi đấu mà cả trong tập luyện. "Thời gian đầu tôi gặp nhiều khó khăn để hòa nhập, nhưng chính điều này lại giúp tôi trưởng thành hơn", Lee nói. Anh cho biết mình đặc biệt ấn tượng với lối chơi chuyển đổi trạng thái nhanh của các CLB ở Việt Nam, trong đó có đội Công an TP.HCM: "Điều đó khiến tôi rất phấn khích, vì với một tiền đạo, cách chơi này tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn".

Williams Lee sinh năm 2007, có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,90 m ẢNH: VIÊN ĐÌNH

...đến bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên

Sau hơn một tháng thi đấu cho CLB Công an TP.HCM, Williams Lee cho thấy sự tiến bộ. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, anh nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ tiền đạo đội trưởng Nguyễn Tiến Linh, người đã giúp anh hòa nhập không chỉ trên sân mà cả trong sinh hoạt hằng ngày. Với HLV Lê Huỳnh Đức, Lee dành sự kính trọng đặc biệt. Tiền đạo mang quốc tịch Anh mô tả HLV Huỳnh Đức Đức là "một huyền thoại của bóng đá Việt Nam", người không chỉ hướng dẫn chuyên môn mà còn thường xuyên trò chuyện, giúp anh cải thiện khả năng thích nghi.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Williams Lee đến ở vòng đấu gần nhất (vòng 11), khi anh ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League, khi CLB Công an TP.HCM chạm trán đội Ninh Bình trên sân Thống Nhất hôm 9.11. "Cảm giác thật khó tin khi có pha lập công cho đội bóng. Đây không chỉ bàn thắng đầu tiên của tôi ở V-League, nó còn là bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Chắc chắn nó sẽ rất đáng nhớ. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cho gia đình mình, vì tất cả những nỗ lực mà họ đã bỏ ra trong nhiều năm để giúp tôi có được vị trí như hôm nay. Việc dành tặng bàn thắng này cho gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, vì tôi muốn khiến gia đình tự hào", chân sút sinh năm 2007 bày tỏ.

Về mục tiêu sắp tới, tiền đạo Việt kiều 18 tuổi khẳng định anh muốn ghi thật nhiều bàn thắng, tiếp tục hoàn thiện bản thân và đóng góp cho thành tích của CLB Công an TP.HCM.