Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
12/11/2025 20:55 GMT+7

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U.23 Trung Quốc giúp đội tuyển U.23 Việt Nam mở ra cơ hội tranh ngôi đầu tại giải CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025) với đối thủ tiếp theo là U.23 Uzbekistan.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc- Ảnh 1.

Văn Trường chúc mừng bàn thắng của Minh Phúc

ảnh: Chụp màn hình

Lợi thế cho U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc

Lượt đấu đầu tiên giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025 (Panda Cup 2025) đã chứng kiến chiến thắng của 2 đội bóng. Trong trận mở màn, U.23 Hàn Quốc đã thắng U.23 Uzbekistan 2-0, còn U.23 Việt Nam đá sau đó khoảng 4 tiếng.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc- Ảnh 3.

Những tình huống có tốc độ

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc- Ảnh 4.

Khuất Văn Khang (11)

Ảnh: BTC

Ở trận thứ 2, U.23 Việt Nam với màn trình diễn khởi sắc trong hiệp 2 đã giành phần thắng 1-0 (Minh Phúc ghi bàn) trước đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, qua đó cùng tạo lợi thế khởi đầu có cùng 3 điểm so với U.23 Hàn Quốc.

Do kém hơn về số bàn thắng nên U.23 Việt Nam sẽ tạm xếp nhì, trong khi U.23 Trung Quôc xếp hạng 3 và U.23 Uzbekistan xếp chót sau lượt đấu đầu tiên. Tất nhiên đây chỉ là kết quả tạm thời khi cả 4 đội đều còn 2 trận phía trước để cải thiện điểm số.

Đại chiến buổi chiều cùng U.23 Uzbekistan

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc- Ảnh 5.

U.23 Việt Nam lấn lướt U.23 Trung Quốc trong hiệp 2

ảnh: chụp màn hình

Dự kiến đội U.23 Việt Nam và 3 đối thủ còn lại sẽ có 2 ngày nghỉ tại Thàn Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trước khi bước vào lượt thi đấu thứ 2 ngày 15.11.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hướng đến một kết quả tốt nữa trước U.23 Uzbekistan trong trận đấu diễn ra lúc 14 giờ 30 Việt Nam, để tiếp tục duy trì đà tâm lý và cạnh tranh vị trí thuận lợi.

Trong khi đó đội đầu bảng U.23 Hàn Quốc sẽ gặp U.23 Trung Quốc không còn nhiều sự lựa chọn ngoài phải chiến thắng để ganh đua điểm số với các đối thủ còn lại.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc- Ảnh 6.

 

