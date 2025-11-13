Thầy Kim bất ngờ chọn Quang Hải, Xuân Son lỡ hẹn làm ‘sếp’ ở đội tuyển Việt Nam

Băng đội phó đội tuyển Việt Nam được trao cho Quang Hải

Trong buổi họp đội tuyển Việt Nam mới đây, HLV Kim Sang-sik đã công bố ban cán sự mới, với một vài điều chỉnh đáng chú ý. Theo đó, Quang Hải được trao tấm băng đội phó, thay cho Cao Pendant Quang Vinh.

Cùng với tiền vệ người Hà Nội, Hoàng Đức tiếp tục đảm nhận vai trò đội phó, trong khi Duy Mạnh vẫn giữ vị trí đội trưởng của đội tuyển.





Ban cán sự đội tuyển Việt Nam Ảnh: VFF

Quyết định này của HLV người Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Việc Quang Hải được tín nhiệm cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ và vị thế trong màu áo tuyển quốc gia, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng gần đây ở cấp CLB.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ Xuân Son – người từng được kỳ vọng sẽ góp mặt trong ban cán sự mới – không được chọn vào danh sách đội trưởng hay đội phó.

Hài hước khoảnh khắc Xuân Son tranh bóng cùng HLV Kim, nói đã hồi phục 100%

Dù vậy, cầu thủ này vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch chuyên môn của HLV Kim Sang-sik cho chiến dịch sắp tới. Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy tinh thần quyết tâm và sự cạnh tranh tích cực trong nội bộ, hướng đến trận tái đấu Lào lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

