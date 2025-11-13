Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tân binh đội tuyển Việt Nam tiết lộ lời dặn của thầy Kim, ca ngợi Xuân Son ở đẳng cấp khác

Hồng Nam
Hồng Nam
13/11/2025 18:36 GMT+7

Tiền đạo Phạm Gia Hưng khẳng định đội tuyển Việt Nam đang ngấm dần triết lý của HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam dốc sức hướng đến trận gặp Lào

Chiều 13.11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận gặp Lào, diễn ra ngày 19.11 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tại buổi tập thứ ba ở đợt tập trung tháng 11, HLV Kim Sang-sik bắt đầu cho cầu thủ tập nhiều hơn các miếng đánh chiến thuật, như triển khai bóng ra biên kéo giãn đội hình, phản công, phát triển lối chơi dưới áp lực.

Theo tiền đạo Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình), ông Kim đã dặn dò riêng 2 chi tiết đối với các chân sút. 

Tân binh đội tuyển Việt Nam tiết lộ lời dặn của thầy Kim, ca ngợi Xuân Son ở đẳng cấp khác- Ảnh 1.

Gia Hưng (số 20) trong màu áo đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"HLV Kim Sang-sik chú tâm 2 điểm ở các tiền đạo. Trước tiên là khâu dứt điểm. Ông yêu cầu học trò phải sút bóng chăm chút hơn. Thứ hai, là khâu chạy chỗ không bóng. Thầy Kim muốn các tiền đạo phải di chuyển khớp nhịp, đồng bộ với triết lý của đội tuyển Việt Nam", tiền đạo Gia Hưng khẳng định.

Gia Hưng chơi nổi bật trong màu áo Ninh Bình ở giải hạng nhất mùa trước. Lên sân chơi V-League, dù chỉ đóng vai "kép phụ" cho bộ đôi Gustavo Henrique và Dos Anjos, nhưng Gia Hưng vẫn có đóng góp nhất định với 2 bàn sau 9 trận.

Gia Hưng được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 9, khi đội đá giao hữu nội bộ với Nam Định và CLB Công an Hà Nội. Gia Hưng sau đó tiếp tục lên tuyển vào tháng 10, rồi được ông Kim giữ lại ở đợt tập trung này. Anh đã đá trận gặp Nepal (cả lượt đi và về).

Gia Hưng đã dành lời khen cho đàn anh Xuân Son, khi khẳng định: "Xuân Son ở đẳng cấp khác. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều về cách di chuyển và tư duy của một tiền đạo thực thụ từ Xuân Son. 

Dù mới trở lại sau 11 tháng chấn thương nhưng anh Xuân Son hòa nhập rất nhanh. Tôi phải học hỏi nhiều từ anh". 

Theo Gia Hưng, Xuân Son sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh lên nhiều. Còn về phần mình, chân sút của Ninh Bình chỉ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nếu được trao cơ hội ở trận gặp Lào. 


