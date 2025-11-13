U.23 Việt Nam thắng Trung Quốc sau 6 năm: Điềm lành vô địch SEA Games

Tín hiệu vui từ U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế 2025, diễn ra lúc 18 giờ 35 hôm qua (13.11). Bàn thắng duy nhất của Phạm Minh Phúc đã giúp thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hưởng niềm vui trong trận ra quân.

Sau 6 năm, U.23 Việt Nam lại thắng U.23 Trung Quốc trên sân khách. Chiến thắng lần này thậm chí còn ấn tượng hơn, trong bối cảnh hầu hết học trò ông Kim khoác áo đội tuyển Việt Nam chưa quá 1 năm.

Dù mới lắp ghép lại đội hình hoàn thiện lần đầu kể từ tháng 9, nhưng học trò ông Đinh Hồng Vinh vẫn đá gắn kết, nhuần nhuyễn. Thậm chí trong hiệp 2, U.23 Việt Nam còn ép sân, tạo ra nhiều cơ hội và pressing khiến đối thủ mắc sai lầm. Bàn thắng là hệ quả tất yếu.

U.23 Việt Nam tận hưởng niềm vui ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng không chỉ mang lại niềm vui cho thầy trò ông Đinh Hồng Vinh, mà còn mang đến sự khích lệ trước SEA Games. 1 năm qua, U.23 Việt Nam dù đã tiến bộ với chuỗi thắng trải dài từ Đông Nam Á đến châu Á, nhưng vẫn thiếu những trận đấu lớn, trước những đối thủ mạnh ở châu Á để khẳng định bản thân. U.23 Việt Nam đã tìm được điều đó ở trận gặp U.23 Trung Quốc, và 2 trận còn lại gặp U.23 Uzbekistan và U.23 Hàn Quốc sẽ tiếp tục là "thuốc thử" bản lĩnh của Văn Trường cùng đồng đội.

Lần gần nhất U.23 Việt Nam thắng thuyết phục trên sân Trung Quốc là vào năm 2019. Cú đúp của Tiến Linh giúp đội bóng của ông Park Hang-seo thắng 2-0 trước U.23 Trung Quốc. Sau đó, HLV Guus Hiddink của U.23 Trung Quốc rời ghế.

Trong khi đó, U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 (tháng 12.2019) với 7 trận bất bại, cùng thành tích phòng ngự và tấn công đều tốt nhất giải. Quang Hải cùng đồng đội lần lượt thắng U.23 Brunei (6-0), U.23 Lào (6-1), U.23 Indonesia (2-1, 3-0), U.23 Campuchia (4-0), hòa U.23 Thái Lan (2-2).

Bởi vậy, chiến thắng lặp lại trước U.23 Trung Quốc có thể mang lại điềm lành cho U.23 Việt Nam, trong bối cảnh SEA Games 33 đã đến gần.

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Uzbekistan ngày 15.11, rồi gặp U.23 Hàn Quốc trong trận hạ màn ngày 18.11.