Đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh khi Xuân Son trở lại

B ƯỚC CHẠY DŨNG MÃNH

Khác với những bước chạy còn gượng cách đây 4 tháng, khi Xuân Son tham gia giai đoạn 4 quá trình phục hồi chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo sinh năm 1997 đã trở lại ấn tượng hơn với buổi tập đầu cùng đội tuyển VN.

Xuân Son hòa nhập nhanh, thực hiện trọn vẹn bài tập, các pha chạm bóng chuẩn xác và tự tin hơn. "Tôi đã đạt 100% thể trạng và sẵn sàng ra sân, đá trọn vẹn 90 phút hay vào sân thời điểm nào cũng được, chỉ chờ hiệu lệnh HLV", anh chia sẻ.

Xuân Son đang bắt nhịp trở lại với đội tuyển VN ẢNH: NHẬT ANH

Xuân Son đã giúp đội tuyển VN bước lên đỉnh cao AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng, trong đó 5 bàn ghi vào lưới Thái Lan, Singapore ở bán kết và chung kết. Chân sút 28 tuổi chỉ cần 5 trận đấu để đoạt ngôi vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Dù Xuân Son luôn nói bản thân nợ những ân tình ở VN, nơi anh coi như quê hương thứ hai, nhưng tiền đạo của Nam Định đã trả nghĩa trọn vẹn, với màn trình diễn xuất sắc giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước lên ngai vàng trong giai đoạn chuyển giao vốn còn nhiều hoang mang. Xuân Son đã giúp đội tuyển VN, giờ là lúc đội bóng của thầy Kim đáp lễ chân sút gốc Brazil, khi cùng nhau mở đường lớn để anh tháo bỏ hoàn toàn sức ì sau chấn thương, nhanh chóng lấy lại hình ảnh "sát thủ" năm nào.

Dù ông Kim chưa tiết lộ kế hoạch nhân sự ở trận gặp Lào vào tối 19.11 (vòng loại Asian Cup 2027), nhưng nhiều khả năng Xuân Son sẽ vào sân trong hiệp 2. Đó là thời điểm hàng thủ Lào thường xuống sức. Trong số 14 bàn thua Lào phải nhận ở vòng loại Asian Cup 2027, có tới 12 bàn đến ở nửa sau trận đấu. Đội bóng của HLV Ha Hyeok-jun có điểm yếu thể lực khi thường xuyên mắc sai sót cá nhân, đeo bám và kèm người yếu… trong khoảng thời gian cuối trận.

Đó là lúc Xuân Son có thể mở tốc dũng mãnh để xé lưới đối thủ, như cách chân sút này từng khiến cả Đông Nam Á phải e ngại tại AFF Cup 2024. Với tiền đạo đã kinh qua nhiều sân chơi đỉnh cao, từng ghi bàn vào lưới nhiều đội mạnh, cuộc "thử lửa" với đội tuyển Lào là thử thách khiêm tốn. Tuy nhiên, hành trình trở lại của Xuân Son cần bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, nơi anh không đơn độc, mà sẽ được tiếp tục bởi cả hệ thống tấn công của đội tuyển VN.

H ÀNG CÔNG MỚI MẺ CỦA ÔNG K IM

Bên cạnh sự trở lại của Xuân Son trên hàng công, HLV Kim Sang-sik đang có chất liệu để xây dựng hệ thống săn bàn mới mẻ cho đội tuyển VN. Chiến lược gia người Hàn Quốc có trong tay Tiến Linh ngày càng hoàn thiện lối chơi, cùng làn gió mới mang tên Việt Cường và Gia Hưng. Cả hai đều sinh năm 2000, từng lỡ duyên với nhiều giải trẻ, nhưng giờ được triệu tập lên đội tuyển VN nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ tại V-League.

Gia Hưng là mẫu tiền đạo hiện đại, với khả năng chạy chỗ hút người, xử lý gọn gàng và tìm kiếm không gian dứt điểm. Việt Cường có thể hình và sức càn lướt tốt, cùng hành trang 88 trận (ghi 10 bàn) cho Becamex TP.HCM. Cả hai đều là "ngọc thô", có thể phát tiết năng lực nếu được đặt vào hệ thống hợp lý, như cách ông Kim đã khai thác hiệu quả Ngọc Tân, Vĩ Hào hay Ngọc Quang ở AFF Cup 2024. Quan trọng là Việt Cường và Gia Hưng đều thuộc mẫu cầu thủ cần cù, lì lợm và chơi cực nhiệt, phù hợp với thế trận pressing và phản công nhanh, vốn đòi hỏi cầu thủ phải có nền tảng thể lực tốt.

Nhân tố mới, ý tưởng mới là con đường đội tuyển VN đang đi. Đội tuyển VN chỉ ghi 4 bàn trong 2 trận gặp đối thủ yếu Nepal, và "tịt ngòi" trong trận thua 0-4 trước Malaysia. Ở các trận gặp Singapore hay Thái Lan tại AFF Cup, học trò ông Kim cũng bế tắc, chỉ có thể ghi bàn nhờ khác biệt cực lớn từ tiền đạo toàn năng như Xuân Son.

Các cầu thủ vẫn quen với cách chơi trông cậy vào ngoại binh làm tường, che chắn để mở khoảng trống cho dứt điểm ở CLB, đồng thời lề lối phòng ngự phản công đã in sâu vào cách chơi của nhiều gương mặt, khiến việc phát triển tư duy áp đặt thế trận trở nên khó khăn.

Muốn tiến xa, đội tuyển VN phải thay đổi; mà muốn thay đổi, không thể chỉ trông đợi ở Xuân Son.