Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng Xuân Son, muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều đặc biệt

Đồng Nguyên Khang
12/11/2025 16:13 GMT+7

Sáng 12.11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam, hiện đang đóng quân tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Chủ tịch VFF hy vọng đội tuyển Việt Nam cải thiện ví trí trên bảng xếp hạng FIFA

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ trong giai đoạn thi đấu căng thẳng tại V-League vừa qua, đồng thời ghi nhận sự chuyên nghiệp của toàn đội khi duy trì thể lực và phong độ ổn định để nhanh chóng hòa nhập cùng đội tuyển Việt Nam. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời chúc mừng đến tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương và sẵn sàng trở lại cống hiến cho màu áo đội tuyển.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đội tuyển cần giữ sự tập trung và quyết tâm cao nhất trong những trận đấu còn lại của vòng loại, nắm giữ cơ hội đến cùng trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nhân dịp này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng điểm lại những kết quả đáng tự hào của bóng đá Việt Nam trong năm 2025, khi đã có 5 đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á gồm: Đội tuyển nữ quốc gia, U.23 quốc gia, futsal quốc gia, U.20 nữ và U.17 nữ quốc gia. Bên cạnh đó, U.17 Việt Nam hiện cũng đang được tạo điều kiện tập huấn tại Nhật Bản, hướng đến mục tiêu trở thành đội tuyển thứ sáu góp mặt tại sân chơi châu lục.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng Xuân Son, muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều đặc biệt- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dành nhiều lời khen cho tập thể đội tuyển Việt Nam

ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng Xuân Son, muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều đặc biệt- Ảnh 2.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam quyết tâm chiến thắng

ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng Xuân Son, muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều đặc biệt- Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ trước trận đấu quan trọng

ẢNH: VFF

Từ những thành tích tích cực này, Chủ tịch VFF bày tỏ niềm tin rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại vòng loại Asian Cup 2027, trước mắt là trận gặp Lào trên sân khách ngày 19.11 tới. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh, các trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng cao thương hiệu đội tuyển và tạo lợi thế trong các lễ bốc thăm chia bảng tại các giải quốc tế chính thức.

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh nói gì?

Thay mặt BHL và toàn đội, HLV trưởng Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vì luôn quan tâm, sát cánh cùng đội tuyển trong mọi giai đoạn. HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam luôn ra sân với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. "Trận gặp Lào sắp tới là trận đấu cuối cùng trong năm 2025, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng Xuân Son, muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều đặc biệt- Ảnh 4.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh (phải)

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng Xuân Son, muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều đặc biệt- Ảnh 5.

Về phần mình, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh thay mặt các cầu thủ thể hiện quyết tâm rất lớn. Anh nói: "Mỗi cầu thủ dù có vai trò và trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu là xây dựng tập thể đoàn kết, vượt qua khó khăn và đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ".

Chiều cùng ngày, đội tuyển Việt Nam tiếp tục buổi tập trên sân vận động Việt Trì, hướng tới hoàn thiện khâu chuẩn bị chiến thuật trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15.11.

Khám phá thêm chủ đề

