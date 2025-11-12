Cựu Vua phá lưới bóng đá Việt Nam, 'Tiếu già' Hồ Văn Lợi không còn nữa

Từ ác mộng bóng đá đến sự suy kiệt cuối đời

Nói đến Hồ Văn Lợi, không ai yêu bóng đá Việt Nam lại không biết đến một cầu thủ nhỏ con chỉ cao 1m 60 nhưng lại có một thời kỳ tung hoành ngang dọc, mang chiếc áo số 14 chạy thoăn thoắt dọc hành lang phải cho đội được mến mộ nhất là Cảng Sài Gòn. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước khi lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo trắng tinh khôi của đội bóng TP.HCM, Hồ Văn Lợi đã có những đóng góp hiệu quả. Bằng khả năng đi bóng lắt léo, kỹ thuật qua người nhanh, những cú xuyên phá thần tốc và nhất là có nhiều bàn thắng đầy giá trị, Hồ Văn Lợi lên ngôi Vua phá lưới giải vô địch quốc gia vào năm 2002 với 9 pha lập công. Đặc biệt một số pha ghi bàn của ông vẫn còn được nhắc đi nhắc lại đến bây giờ.

Hồ Văn Lợi trong màu áo Cảng Sài Gòn ẢNH: KHẢ HÒA

Ít ai biết được cuộc đời Hồ Văn Lợi lại không thuận lợi như nhiều đồng đội khác cùng thời. Dù mê bóng đá đến mức nằm mơ cũng thấy ôm trong mình quả bóng, nhưng "Tiếu già", biệt danh của Lợi lại có số phận chông chênh. Khi mà những cầu thủ cùng trang lứa khác sớm nổi lên và khẳng định từ khi mới 17-18 tuổi và lọt vào mắt cố HLV Tam Lang, thì Hồ Văn Lợi từ Huế vào lại phải làm những công việc tạp vụ như xách nước, bơm bóng, lau chùi giày cho đàn anh. Vì quá đam mê nên dù khó khăn cách mấy Lợi không nản chí, hễ có thời gian rảnh là xỏ giày vào tập với đàn anh. Lợi nung nấu khát khao một ngày nào đó sẽ được thầy Tam Lang "chiếu cố".

Cơ hội đã đến với Lợi vào năm 1991 khi anh được tung vào sân Lạch Tray trong trận đấu với CLB Quân đội và chính anh đã làm bùng nổ cầu trường bằng bàn gỡ hòa cho đội Cảng Sài Gòn. Bàn thắng đó đã giúp anh "đổi đời", bước vào hàng ngũ chính thức của đội bóng và dần trở thành một tiền vệ cánh phải không thể thay thế. Tôi còn nhớ năm 1992 chính bàn thắng của Hồ Văn Lợi cũng vào lưới CLB Quân đội trong trận chung kết Cúp quốc gia ngay trên sân Thống Nhất đã góp phần giúp Cảng Sài Gòn lên ngôi vô địch năm đó sau loạt sút 11m với chính đối thủ. Bàn thắng của Lợi bấy giờ được ví như từ "dưới đất chui lên" đã làm cả sân vận động reo hò như sấm rền.

Hồ Văn Lợi (bìa phải) cùng các đồng đội vô địch Cúp quốc gia năm 1992 ẢNH: TƯ LIỆU

3 lần vô địch quốc gia năm 1993-1994, 1997, 2001-2002, 2 lần đoạt cúp quốc gia 1992, 2000, đó là một chiến tích lẫy lừng của Hồ Văn Lợi cùng với đội Cảng Sài Gòn. Anh còn góp phần làm cho lối đá kỹ thuật, nhuyễn đẹp mắt với phong cách tấn công rực lửa của Cảng Sài Gòn thời đó tiếp tục đi vào lòng người, kế tục sự nghiệp của các đàn anh để trở thành một phần lịch sử oai hùng của bóng đá TP.HCM. Đặc biệt nhất là năm 2002, Lợi đã xuất sắc giành giải Vua phá lưới giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp Việt Nam, khi đó bắt đầu gọi là V-League với 9 bàn thắng. Một thành tích khắc dấu ấn giữa làn sóng ngoại binh bắt đầu tràn ngập. Bởi thành tích đó giúp Lợi là chân sút nội đứng vững suốt 16 năm trước khi Anh Đức trở thành cầu thủ nội thứ 2 giành giải Vua phá lưới năm 2017.

Hồ Văn Lợi (hàng ngồi, bìa phải) tham gia đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế, nhưng chưa được đá giải chính thức ẢNH: KHẢ HÒA

Dù nổi bật trong các giải quốc nội, nhưng Hồ Văn Lợi lại kém may mắn khi không được khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu các giải quốc tế chính thức. 3 lần được các HLV Murphy, Riedl, Calisto gọi lên đội tuyển, nhưng cả 3 lần anh đều phải quay về vào giờ chót. Anh chỉ được vài lần tham gia đá các trận giao hữu, nhưng lại không có duyên đá SEA Games hay AFF Cup. Không phải Lợi kém mà có lẽ do thể hình mỏng manh, chiều cao khiêm tốn của anh khiến Lợi thất thế khi phải giao đấu với các đối thủ nước ngoài. Buồn nhưng không thất vọng, Hồ Văn Lợi vẫn miệt mài và nỗ lực không ngừng cho đến khi anh và các đồng đội ở đội Cảng bị một cú sốc như "trời đánh"!

Cách Hồ Văn Lợi mừng bàn thắng ẢNH; KHẢ HÒA





Hồ Văn Lợi với pha đi bóng đẹp mắt ẢNH: KHẢ HÒA

Những năm gần đây, Hồ Văn Lợi vẫn làm đủ cách để sinh nhai. Thi thoảng vẫn xỏ giày ra sân cùng đồng đội để tìm chút mồ hôi và sống lại ký ức xưa. Anh vẫn tham gia vào đội cựu danh thủ TP.HCM, sát cánh trong các giải đấu lớn nhỏ và đều đặn ra sân để hướng dẫn cho các em nhỏ. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Phẩm nói: "Hồ Văn Lợi là một phần không thể thiếu của bóng đá Cảng Sài Gòn và TP.HCM. Anh có những đóng góp thiết thực cho sân cỏ nước nhà. Cuối đời vẫn còn xỏ giày ra sân, truyền hết nhiệt huyết và đam mê cho đàn em. Biết bị bệnh từ 1-2 năm qua, nên Lợi vẫn cố gắng duy trì rèn luyện sức khỏe, thậm chí mấy ngày trước còn chơi pickleball. Nhưng không ngờ là cơn bạo bệnh ập đến quá nhanh. Chúng tôi đã tổ chức một trận đấu gây quỹ cho Lợi vào chiều ngày 10.11. Mong góp một phần giúp Lợi bình phục, nhưng không kịp nữa rồi".

Hồ Văn Lợi từng mở quán để kiếm cách sinh nhai ẢNH: KHẢ HÒA

Rạng sáng nay, cựu hậu vệ Hồ Văn Tam, anh ruột của Lợi cũng ở đội Cảng Sài Gòn nhắn tin "Lợi mất rồi". Một dòng tin nhắn khiến cho tất cả những người yêu mến Lợi không thể không xúc động và xót xa. Hồ Văn Lợi không còn nữa, nhưng những gì tiền vệ tài hoa này để lại trên sân cỏ là sự miệt mài không ngừng nghỉ, là tấm gương phấn đấu cho thế hệ sau. Ra đi ở tuổi 55 (Lợi sinh năm 1970) đúng là còn quá trẻ. Nhưng đời thật vô thường, nhất là khi bệnh tật ập đến thì không chừa một ai. Ra đi thanh thản Lợi nhé!

Hồ Văn Lợi (ngồi, trái) trong đội Cảng Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của cố HLV Tam Lang (hàng đứng bìa phải) và Đặng Trần Chỉnh (đứng cạnh) ẢNH: KHẢ HÒA

Nghỉa cử đẹp mà đồng đội Cảng Sài Gòn và bạn bè dành cho Hồ Văn Lợi qua trận đấu gây quỹ trên sân Tao Đàn ẢNh: NGUYỄN HỒNG PHẨM