Lịch thi đấu cực hay hôm nay: U.23 Việt Nam tự tin tái ngộ chủ nhà U.23 Trung Quốc

Tiểu Bảo
12/11/2025 00:00 GMT+7

Dù chỉ có 1 buổi tập làm quen thời tiết, khí hậu nhưng đội tuyển U.23 VN rất quyết tâm tái hiện màn trình diễn tốt trước đội chủ nhà U.23 Trung Quốc ở trận mở màn CFA Team China Panda Cup 2025 lúc 18 giờ 35 hôm nay 12.11.

U.23 VN CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

Sáng qua (11.11), nhóm cầu thủ cuối cùng của đội tuyển U.23 VN gồm Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc (CAHN), Viktor Lê (CLB Hà Tĩnh), Văn Trường, Văn Hà (CLB Hà Nội) đã từ sân bay quốc tế Nội Bài sang thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Chiều cùng ngày, đoàn có mặt tại khách sạn quốc tế Tennis Tứ Xuyên tiêu chuẩn 5 sao có tiện nghi rất cao cấp, nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, rồi cùng đội tuyển U.23 VN tập buổi đầu tiên. Do đã thi đấu nhiều cho CLB trong đêm 10.11 nên Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Viktor chỉ tập phục hồi. Trước đó, đội tuyển VN đã phải tách làm 3 nhóm trong đó có 2 nhóm thi đấu V-League ngày 9.11 bay từ Hà Nội và TP.HCM vào sáng 10.11.

Trong buổi họp báo trước giải, HLV tạm quyền đội U.23 VN Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Do vướng lịch thi đấu V-League nên đội tuyển U.23 VN phải đi thành nhiều nhóm để sang Trung Quốc. Buổi tập duy nhất trước trận ra quân chủ yếu để làm quen với điều kiện khí hậu lạnh, ẩm tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, tôi sẽ không đổ thừa những điều này cho kết quả thi đấu ở giải sắp tới. Tôi rất vui khi điều kiện khách sạn, sân tập tại đây rất tốt. Đội tuyển U.23 VN đã có quá trình chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33".

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: U.23 Việt Nam tự tin tái ngộ chủ nhà U.23 Trung Quốc- Ảnh 1.

U.23 VN tự tin trước chủ nhà Trung Quốc

Ảnh: Minh Tú

U.23 TRUNG QUỐC CŨNG GẶP KHÓ

Trong ngày 11.11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt bày tỏ lo lắng khi đội U.23 nước này sẽ vắng 2 ngôi sao Wang Yudong và Peng Xiao do bị chấn thương. HLV trưởng U.23 Trung Quốc Antonio càng bất an khi 2 cầu thủ Liu Chengyu và Li Xinxiang phải rời sân ở bán kết Đại hội Thể thao Trung Quốc, đến bệnh viện kiểm tra chấn thương. Như vậy, cả 2 đội U.23 VN và U.23 Trung Quốc đều gặp khó khăn về lực lượng giống nhau ở trận ra quân, nên mấu chốt với U.23 VN sẽ là cách thích ứng với hoàn cảnh, cách thi đấu sao cho hiệu quả. Chắc chắn, BHL U.23 VN sẽ tung ra lực lượng tối ưu để hướng đến kết quả tốt nhất.

Trên sân Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi, HLV Đinh Hồng Vinh muốn tái lập thế trận chủ động như trận hòa 1-1 trước U.23 Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "So với giải CFA Team China 2025 hồi tháng 3, giải Panda Cup 2025 lần này giữ nguyên 4 đội U.23 VN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Đây là những đội đã đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 nên đều chuẩn bị rất tốt khi đến với giải lần này. Tôi thay mặt VFF cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã tạo điều kiện để U.23 VN tham gia giải đấu rất chất lượng này, tạo đà chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á vào tháng 1.2026. BHL đã phân chia nhiệm vụ nghiên cứu lối chơi của đội U.23 Trung Quốc, phân tích các trận thi đấu tại vòng loại giải U.23 châu Á có trận hòa U.23 Úc 0-0 và gần nhất hòa U.23 Thái Lan 0-0 ở kỳ FIFA Days tháng 10. Hy vọng đội tuyển U.23 VN sẽ thể hiện được lối chơi và kết quả tích cực như kỳ vọng".

