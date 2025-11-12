Bảng xếp hạng mới nhất đội tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup, đấu Lào ngày 18 hay 19.11?

Cụ thể, một số luồng thông tin vẫn khẳng định đội tuyển Lào tiếp đội tuyển Việt Nam vào ngày 18.11. Đây là thời điểm cùng có một loạt các trận đấu của vòng loại Asian Cup 2027: Nepal - Malaysia, Sri Lanka - Thái Lan, Maldives - Philippines, Hồng Kông - Singapore, Afghanistan - Myanmar, Lào - Việt Nam.

Xuân Son và Văn Lâm tái xuất đội tuyển Việt Nam Ảnh: VFF

Tuy nhiên theo trang AFC, chỉ duy nhất trận Lào gặp Việt Nam được lùi sang muộn hơn, 19 giờ ngày 19.11. Do chủ nhà đã đề nghị được chuyển lịch và được AFC chấp thuận. Trong bản tin về đội tuyển Việt Nam vào tối 11.11, VFF cũng xác nhận, trận đấu Lào và Việt Nam vào ngày 19.11.

VFF viết gì về đội tuyển Việt Nam?

VFF cho biết: "Chiều 11.11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Hoàng Đức (phải) cùng đồng đội

Do vừa trải qua lượt trận V.League 2025-2026 vào ngày 10.11, nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC được HLV Kim Sang-sik cho phép tập hồi phục tại khách sạn. Trên sận, các cầu thủ còn lại cũng chỉ vận động nhẹ với khối lượng vừa phải theo giáo án được thiết kế để giúp tái tạo năng lượng và duy trì sự hứng khởi sau giai đoạn thi đấu căng thẳng ở giải quốc nội.

Điểm nhấn trong buổi tập là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người đánh dấu ngày tái xuất đội tuyển quốc gia sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương. Sự hiện diện của cầu thủ sinh năm 1997 mang đến bầu không khí đặc biệt, không chỉ với anh mà còn với toàn đội.

Xuân Son cho biết: "Hôm nay thật đặc biệt với tôi kể từ khi dính chấn thương. Tôi luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi trở lại, được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc từ các đồng đội và ban huấn luyện. Gia đình tôi cũng rất tự hào khi tôi lại có cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia”.

Anh tiếp tục chia sẻ: “Thật khó diễn tả hết cảm xúc khi được trở lại đây, gặp lại những người bạn và những người thầy đã đồng hành cùng tôi trong hành trình trước. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ trên khắp đất nước vì đã luôn ủng hộ tôi”.

Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam hiện đang có 9 điểm, xếp thứ hai sau Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày tập luyện tại Việt Trì trước khi di chuyển sang Lào để thi đấu trận lượt về với đội tuyển Lào, diễn ra vào ngày 19.11.2025.

