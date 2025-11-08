AFC xử phạt bóng đá Malaysia vụ bạo loạn, thêm cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ thất nghiệp

AFC sắp ra án phạt liên tiếp với bóng đá Malaysia

Báo chí Malaysia cho biết, vụ việc gây bạo loạn của các CĐV CLB Selangor FC cả bên trong và bên ngoài sân vận động MBPJ tối 6.11, đã làm xấu hơn hình ảnh của bóng đá nước này giữa lúc vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại còn đang đau đớn và hình phạt từ AFC đang treo lơ lửng trên đầu.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng. Tiếp tục bị phanh phui gốc gác thật sự của mình từ Santa Fe (Argentina). FAM không lại không có bằng chứng Ảnh: Ngọc Linh

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John, cho biết cơ quan này sẽ nghiên cứu nhiều báo cáo về vụ việc bạo loạn của các CĐV CLB Selangor FC và nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng nếu các biện pháp an ninh được phát hiện là không đầy đủ.

"Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được nhiều báo cáo từ các vụ việc. Các vi phạm sẽ được xử lý bởi ủy ban kỷ luật, đây là quy trình thông thường. Vẫn còn sớm để AFC quyết định liệu chúng tôi có cần thắt chặt các yêu cầu an ninh cho các giải đấu cấp châu lục hay không", ông Seri Windsor Paul John bày tỏ.

Các CĐV CLB Selangor FC tức giận vì đội nhà thất bại trước đối thủ Persib Bandung của Indonesia với tỷ số 2-3 và sớm bị loại ngay vòng bảng giải AFC Champions League Two 2025 - 2026 ngày 6.11, dẫn tới các hành động quá khích. Họ tràn xuống sân, truy tìm các quan chức CLB để hành hung. Bên ngoài sân, nhiều người tụ tập phản đối CLB và yêu cầu giám đốc điều hành đội bóng, ông Johan Kamal Hamidon phải từ chức.

Sự việc trở nên nóng bỏng, vì nhiều CĐV cũng nhân sự việc phản đối luôn bóng đá Malaysia vì vụ bê bối cầu thủ nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui và xử phạt. Các nhân viên an ninh phải tăng cường mới lập lại trật tự, và mặc dù không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo, một số video cho thấy người hâm mộ đã cãi vã gay gắt với nhân viên an ninh, New Straits Times cho biết.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

"Chắc chắn, chúng tôi cần kiểm tra xem điều gì đã xảy ra - liệu việc bố trí an ninh đã đầy đủ chưa, liệu các cổng đã được kiểm soát đúng cách hay chưa. Có những điều cần xem xét và xác định trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Bạn có thể lập kế hoạch, nhưng mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ thu thập tất cả thông tin, xem xét những gì đã xảy ra và quyết định các hành động cần thiết", Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John nhấn mạnh và cho biết thêm, dù bóng đá có thể mang tính cảm xúc, nhưng các biện pháp phù hợp vẫn phải được thực thi.

Bóng đá Malaysia đối mặt ảnh hưởng lâu dài

Trong khi đó, theo ông Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), sự việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của đội tuyển nước này vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ, sẽ có tác động gây ảnh hưởng rất lâu dài.

"Việc xử phạt của AFC chắc chắn sẽ đến, khi các quá trình pháp lý kết thúc. Khả năng FAM bị đình chỉ khá thấp, nhưng việc đội tuyển bị xử thua và trừ điểm ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ xảy ra. Điều này dẫn đến khả năng đội tuyển Malaysia không thể dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nếu điều này xảy ra, chúng ta cũng sẽ không có giải đấu lớn nào trong 4 năm tới, vì khả năng bị cấm dự vòng loại Asian Cup tiếp theo 2031 cực kỳ lớn (vòng loại diễn ra năm 2029), do đó các năm 2026, 2027, 2028 và 2029 đội tuyển sẽ làm gì? Tôi không nói về SEA Games hay bất kỳ giải đấu nào khác ở khu vực, mà là các giải đấu lớn nhất ở cấp độ châu lục", ông Christopher Raj cho biết trên kênh Astro Arena.

Cũng theo ông Christopher Raj, một khi đội tuyển Malaysia chịu án kỷ luật từ AFC, quá trình này chỉ đang chờ đợi quyết định cuối cùng của FIFA liên quan đến hai vụ việc ở cấp độ cơ quan bóng đá thế giới, cụ thể là Ủy ban Kỷ luật và Tòa án FIFA.

Khi đó, đội tuyển Malaysia ngoài mất cơ hội tham dự và thi đấu vòng loại Asian Cup, họ còn bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, có thể rớt xuống vị trí thứ 140 hoặc 145 thế giới. Vì vậy, việc muốn chọn đấu giao hữu với các đội hạng 80 đến 100 thế giới cũng khó xảy ra, mà chỉ đấu với các đội hạng thấp hơn như Nepal, Sri Lanka và Bhutan...

Ở diễn biến khác, cầu thủ thứ 2 trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia là hậu vệ Gabriel Palmero đã bị thất nghiệp sau khi bị CLB đang thi đấu thông báo chấm dứt hợp đồng với hiệu lực ngay lập tức vì liên quan án phạt bị cấm 12 tháng của FIFA.

Gabriel Palmero đang thi đấu cho CLB hạng ba ở Tây Ban Nha là Unionistas de Salamanca theo diện cho mượn từ đội CD Tenerife (cũng của Tây Ban Nha).

Cầu thủ 23 tuổi này giờ đây sẽ trở lại CLB hạng nhì CD Tenerife, bất chấp tương lai không chắc chắn sau khi FIFA giữ nguyên quyết định treo giò anh một năm. Trước đó, cầu thủ Rodrigo Holgado cũng bị CLB America de Cali ở Colombia sa thải ngay sau kết quả kháng cáo FIFA thất bại.