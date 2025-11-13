Người hâm mộ đón tin vui xem miễn phí các giải bóng đá châu Âu trên VTV9

Hôm nay (13.11) tại TP.HCM, VTV9 cùng VTVcab công bố thỏa thuận hợp tác khai thác bản quyền phát sóng các giải bóng đá châu Âu, bao gồm Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa League và UEFA Conference League bắt đầu từ tháng 11.2025.

VTV9 bắt tay VTVcab mang các giải bóng đá châu Âu hấp dẫn đến với người hâm mộ Việt Nam ẢNH: VTV

Theo thỏa thuận được công bố, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất (phát sóng quảng bá miễn phí) tại Việt Nam hiện nay có bản quyền phát sóng các giải bóng đá châu Âu hàng đầu. Đây là hợp tác quan trọng giúp khán giả cả nước có cơ hội tiếp cận các giải đấu danh giá một cách dễ dàng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí trên sóng truyền hình quốc gia. Trước đó vì vấn đề bản quyền, người hâm mộ Việt Nam khó tiếp cận xem trực tiếp các trận đấu giải bóng đá quốc tế châu Âu hấp dẫn trên các kênh sóng VTV.

HLV Lê Huỳnh Đức hào hứng khi các giải bóng đá quốc tế được phát sóng miễn phí trên VTV9 để tiện theo dõi, học hỏi ẢNH: VTV

Thưởng thức bóng đá với khẩu vị riêng trên VTV9

Ông Từ Lương - Giám đốc VTV9 cho biết, song song với việc phát sóng trực tiếp các trận đấu, VTV9 sẽ sản xuất các chương trình bình luận trước và giữa trận đấu, minigame tương tác cùng các chuyên mục hậu trường thể thao, mang đậm phong cách phương nam – gần gũi, vui tươi và sáng tạo.

"Đây không chỉ là những chương trình thể thao đơn thuần, mà còn là sân chơi văn hóa, nơi người hâm mộ được sống trong không khí bóng đá sôi động, được kết nối và chia sẻ niềm đam mê theo một "khẩu vị" rất riêng của VTV9", ông Từ Lương chia sẻ.

Bình luận viên Vũ Quang Huy (thứ 2 từ phải sang) tin tưởng các giải bóng đá châu Âu được trực tiếp trên các kênh sóng VTV sẽ mang đến món ăn mới lạ cho người hâm mộ phương Nam ẢNH: VTV

Bình luận viên Vũ Quang Huy - Phó Tổng giám đốc VTVcab cho biết, bên các giải đấu trên cũng được trực tiếp trên các kênh thể thao của VTVcab như ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sport+, ON Golf... Đặc biệt người hâm mộ phương nam sẽ được nghe bình luận trận đấu từ các bình luận viên nói giọng miền Nam, qua đó có được cảm giác gần gũi.