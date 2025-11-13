Không phải Vĩ Hào hay Minh Phúc, đây mới là ngôi sao sáng nhất U.23 Việt Nam trận thắng Trung Quốc

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa thông tin: "Đội tuyển U.23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và là đội tạo cơ hội đầu tiên chỉ sau ba phút bóng lăn, tuy nhiên cú dứt điểm của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh chưa đủ hiểm để gây khó khăn cho khung thành đội chủ nhà. Sau những phút đầu có phần chệch choạc, U.23 Trung Quốc dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn.

Thủ môn Cao Văn Bình và đội U.23 Việt Nam Ảnh: BTC

Thủ môn Cao Văn Bình trở thành chốt chặn vững chắc nơi hàng thủ U.23 Việt Nam khi liên tiếp cản phá những cú sút hiểm hóc của đối phương, đặc biệt là pha bay người cứu thua xuất sắc ở phút 17 sau cú dứt điểm căng của Wang Bohao.

Phải đến cuối hiệp một, U.23 Việt Nam mới tạo được những cơ hội thực sự đáng chú ý, nhưng Thanh Nhàn bỏ lỡ tình huống ngon ăn khi dứt điểm ở góc hẹp và bị thủ môn đội chủ nhà đẩy ra. Ít phút sau, Khuất Văn Khang tung cú sút bằng chân phải không thuận, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Giải giao hữu tại Trung Quốc rất hấp dẫn

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện điều chỉnh chiến thuật khi tung Lê Văn Thuận và Phạm Minh Phúc vào sân. Chính sự thay đổi này đã mang tính bước ngoặt cho trận đấu. Phút 80, từ pha đột phá bên cánh trái, Văn Thuận vượt qua hậu vệ đối phương rồi tạt bóng vào trong. Hậu vệ Wang Shiqin phá hụt, để Minh Phúc ập vào dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U.23 Việt Nam.

Trong thời gian còn lại, U.23 Trung Quốc nỗ lực dâng cao tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi tập trung và kỷ luật của U.23 Việt Nam. Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục có những pha ra vào hợp lý, giúp đội giữ vững chiến thắng 1-0 đến hết trận".

Như vậy, có thể thấy, thủ môn trẻ Cao Văn Bình đã thi đấu xuất sắc, đóng góp công lớn trong chiến thắng của U.23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Đây là một trận đấu mà toàn đội đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút. Chiến thắng không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật”.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, điều khiến ông hài lòng nhất chính là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm. Đây đều là những yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đã rèn luyện rất kỹ cho đội trong thời gian qua.

Chiến thắng trước đội chủ nhà giúp U.23 Việt Nam tạm xếp nhì bảng sau lượt trận đầu tiên, bởi ở trận khai mạc U.23 Hàn Quốc thắng U.23 Uzbekistan 2-0 nên có lợi thế về chỉ số phụ.

Ở hai trận tiếp theo, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Uzbekistan vào ngày 15.11 và đối đầu U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11.

CFA Team China – Panda Cup 2025 là giải đấu mang tính chạy đà cho U.23Việt Nam trước thềm SEA Games 33 và hướng tới VCK U.23 châu Á 2026.