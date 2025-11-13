Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Trung Quốc, đấu U.23 Uzebekistan ngày nào?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/11/2025 03:00 GMT+7

Đội tuyển U.23 VN đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, đem đến kỳ vọng cho những màn trình diễn tốt hơn tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025.

Màn ra mắt đáng khen của U.23 Việt Nam

Tối 12.11, trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), HLV Đinh Hồng Vinh đã cất những cầu thủ U.23 VN vừa cày ải nhiều tại V-League là Đình Bắc, Lê Viktor và Quang Kiệt trên khán đài. Đó là quyết định dũng cảm bởi Đình Bắc là trụ cột hàng công, nếu không muốn nói là trung phong cắm duy nhất của U.23 VN kể từ khi Vĩ Hào bị chấn thương. Trong khi sự cơ động của Lê Viktor luôn đem đến kỳ vọng về sự đột biến ở hành lang biên, thậm chí trong vai trò tiền đạo lùi; còn Quang Kiệt đơn giản là phương án lý tưởng trước những đối thủ cao to như Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc… và xa hơn là VCK U.23 châu Á. Tuy nhiên, màn trình diễn trong 2 hiệp đấu đã chứng minh sự quyết đoán của ông Vinh là chính xác.

U.23 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Trung Quốc, đấu U.23 Uzebekistan ngày nào?- Ảnh 1.

U.23 VN (phải) có chiến thắng ngày ra quân trước chủ nhà U.23 Trung Quốc

ẢNH: BTC

Trong 40 phút đầu, hàng công đội U.23 VN với bộ ba Quốc Việt đá cắm và Thanh Nhàn, Công Phương ở hai biên chơi mờ nhạt, lọt thỏm giữa hàng thủ cao to và vượt trội về quân số của U.23 Trung Quốc. Sự kết nối ở tuyến giữa cũng không tốt khiến chúng ta mất thế trận về tay đối thủ. Mọi thứ chỉ tốt hơn trong khoảng

5 phút cuối khi U.23 VN dần bắt nhịp trận đấu. Giữa thế trận đang tốt dần lên, HLV Đinh Hồng Vinh đã quyết định xoay tua 7 vị trí trong 3 lượt thay người, cho thấy mục tiêu tất cả vị trí đều có cơ hội vào sân để đạt trạng thái thi đấu. Đây lại là điều ngược lại với U.23 Trung Quốc khi không dám thay người, khiến họ dần đuối sức về cuối trận, trong khi sự đồng đều giúp U.23 VN không gặp quá nhiều vấp váp.

Sức ép và sự vượt trội về kiểm soát bóng và cú dứt điểm trong hiệp 2 đã giúp U.23 VN giành chiến thắng chung cuộc 1-0, nhờ pha lập công của Minh Phúc ở phút 84. Đó là cách đội bóng của HLV trưởng Kim Sang-sik vẫn rất thích làm: bóp nghẹt lối chơi đối thủ và kết liễu trong hiệp 2. Tất nhiên, chúng ta cũng cần tỉnh táo vì U.23 Trung Quốc đang gặp khó khăn lực lượng, vắng hàng loạt ngôi sao do bị chấn thương và quá tải (chỉ đăng ký 8 cầu thủ dự bị). Mặc dù vậy, việc chơi tốt và chiến thắng với chỉ 1 ngày chuẩn bị hối hả, trên điều kiện sân bãi và khí hậu hoàn toàn mới mẻ là nỗ lực đáng ghi nhận của U.23 VN. Cách các cầu thủ trẻ bình tĩnh hóa giải áp lực của U.23 Trung Quốc trong hiệp 1 cũng rất đáng khen.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã vào sân thi đấu ở phút 74, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau ca phẫu thuật xương và dây chằng cổ chân chỉ 7 tháng trước. Thậm chí, chân sút của CLB Becamex TP.HCM còn gây được sức ép tốt về hàng thủ U.23 Trung Quốc, tạo ra được sự khác biệt so với Quốc Việt về khả năng tì đè của trung phong cắm.

Trận tiếp theo, U.23 VN sẽ gặp U.23 Uzbekistan vào ngày 15.11.

U.23 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Trung Quốc, đấu U.23 Uzebekistan ngày nào?- Ảnh 2.

Tin liên quan

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc

Nóng: Bùi Vĩ Hào tái xuất, Minh Phúc giúp U.23 Việt Nam thắng ngoạn mục U.23 Trung Quốc

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Trung Quốc 1-0, với điểm nhấn là sự trở lại ngoạn mục của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương ngỡ như đã có thể tước mất khỏi anh cơ hội dự SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu giải Trung Quốc mới nhất: U.23 Việt Nam tốp 2, chỉ sau Hàn Quốc

HLV Đinh Hồng Vinh khen U.23 Việt Nam quá bản lĩnh: Thắng U.23 Trung Quốc và còn hơn thế nữa…

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik Thành Đô Chiến thắng Vĩ Hào U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận