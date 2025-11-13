Indonesia vắng sao nhập tịch ‘khủng’ ở SEA Games 33, U.23 Việt Nam bớt âu lo

CLB không nhả Mauro Zijlstra, vì SEA Games 33 không nằm trong FIFA Days

Tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan, Mauro Zijlstra (21 tuổi), đã có 3 lần khoác áo đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Anh tiếp tục được HLV Indra Sjafri triệu tập vào thành phần đội U.23 đang chuẩn bị cho SEA Games 33, với mục tiêu bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam.

U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam ở trận chung kết U.23 Đông Nam Á và bị loại khỏi VCK châu Á 2026. Đa số các cầu thủ này sẽ dự SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mauro Zijlstra cùng với Jens Raven, Rafael Struick, Ivar Jenner và Dion Markx là những cầu thủ nhập tịch Indonesia gốc Hà Lan sáng giá nhất, và trong độ tuổi tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây.

Họ cùng với các cầu thủ Indonesia nổi bật như Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Arkhan Fikri, Hokky Caraka và Ricky Pratama, sẽ là những trụ cột của đội bóng trẻ xứ vạn đảo trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games 33.

Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn nhất và là cầu thủ được chờ đợi nhất, Mauro Zijlstra, hiện vẫn chưa chắc chắn được tham dự.

Mauro Zijlstra đang tập trung đội U.23 Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 33 gặp đội U.23 Mali ngày 15.11 và 18.11. Các trận này diễn ra ở thời điểm lịch FIFA Days tháng 11, nên các CLB nhả quân cho đội tuyển.

Nhưng vào tháng 12, khi các trận bóng đá nam SEA Games 33 chính thức khởi tranh (từ ngày 3 đến 18.12), thì lại không nằm trong lịch trình. Do đó, việc Mauro Zijlstra có dự SEA Games 33 hay không, đã trở thành vấn đề đau đầu đối với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Indra Sjafri.

Mauro Zijlstra đã cho biết: "Thực sự là cho đến lúc này tôi vẫn chưa rõ có được CLB của mình, FC Volendam, cho phép dự SEA Games 33 hay không. Tôi đề nghị nguyện vọng với họ, cho phép tôi trở về thi đấu cho đội U.23 Indonesia. Tôi rất muốn tham dự SEA Games, vì đây là giải đấu tôi chưa từng góp mặt và cũng chưa thi đấu nhiều cho các đội tuyển Indonesia. Mặc dù vậy, tôi phải chờ phản hồi quyết định từ CLB".

FC Volendam đang xếp thứ 13 ở giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie), và chỉ cách đội trong nhóm rớt hạng có 4 điểm. Do đó, khả năng đội bóng này để Mauro Zijlstra trở về thi đấu cho đội U.23 Indonesia ở SEA Games 33 không nằm trong lịch FIFA Days, hiện đang bỏ ngỏ.

Đội U.23 Indonesia (áo đỏ) đặt mục tiêu sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất có thể dự SEA Games 33, bao gồm cầu thủ nhập tịch và thần đồng Marselino Ferdinan Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir gần đây cho biết, cơ quan bóng đá Indonesia đã tích cực đàm phán với các CLB, như trường hợp của Mauro Zijlstra, để thuyết phục việc nhả quân. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri của U.23 Indonesia thừa nhận, việc có mặt tiền đạo Mauro Zijlstra sẽ tăng cường rất đáng kể sức tấn công của đội tuyển. Nếu không có chân sút này, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn, và mọi việc hiện nay không nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 ra sao?

Tại SEA Games 33, U.23 Indonesia nằm ở bảng C cùng với các đội U.23 Myanmar, Philippines và Singapore. Theo lịch thi đấu mới nhất, đội U.23 Indonesia sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại TP.Chiang Mai. Gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary.

Trong khi đó, ở bảng A là đội chủ nhà U.23 Thái Lan cùng với Campuchia và Timor Leste, thi đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok. U.23 Thái Lan ra quân gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12, gặp U.23 Campuchia ngày 11.12. Xen kẽ là trận U.23 Campuchia gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12.

Đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U.23 Malaysia và đội Lào. Lịch thi đấu mới nhất, đội U.23 Việt Nam thi đấu các trận vòng bảng đều tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân gặp U.23 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4.12, và trận gặp U.23 Malaysia cùng giờ ngày 11.12. Xen kẽ là trận U.23 Malaysia gặp U.23 Lào cũng cùng giờ ngày 7.12.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, với 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết (thi đấu ngày 15.12). Sau đó, là các trận tranh HCV và HCĐ (cùng ngày 18.12), đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok.