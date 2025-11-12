Các CLB sa thải 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia: FAM bị kiện ngược ở CAS

Bóng đá Malaysia kháng cáo đã nắm trước phần thua

Trong cập nhật mới nhất vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia và FAM đang chuẩn bị khả năng kháng cáo ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), ông Christopher Raj cho biết: "FAM cần phải nỗ lực hơn nữa khi đưa vấn đề này lên CAS mới có triển vọng. Tôi chắc chắn sẽ có tin tức mới, nhưng chưa rõ liệu họ có bằng chứng mới nào thật sự thuyết phục để thay đổi bản án của FIFA hay không".

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng Ảnh: Ngọc Linh

Cũng trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena ngày 11.11, ông Christopher Raj nhìn nhận: "Sự việc các CLB hành động ngay trước khi có phán quyết của FIFA (kết quả kháng cáo của FAM ngày 3.11), cho thấy họ đã biết trước kết quả rất khó tránh khỏi, đó là kháng cáo bất thành của FAM.

Một số CLB đã quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với các cầu thủ đang bị cấm thi đấu 12 tháng, vì họ không muốn phải chịu ảnh hưởng từ hành vi gian lận do các cầu thủ liên quan gây ra. Thậm chí họ cũng lo ngại, nếu FIFA đi xa hơn (phát hiện CLB có liên quan vụ làm giả hồ sơ), dẫn đến khả năng đình chỉ CLB, thì đó sẽ là thiệt hại cực kỳ lớn".

"Theo tôi, các CLB biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Vì vậy, chúng ta thấy một số đội bóng đã bắt đầu hành động ngay cả trước khi FIFA vào cuộc. Dường như, ngay từ đầu các CLB đều tin rằng cơ hội kháng cáo lên FIFA của FAM là không hiệu quả", ông Christopher Raj nhấn mạnh.

Hiện nay, cầu thủ Gabriel Palmero thuộc quản lý của CLB CD Tenerife (Tây Ban Nha) là người đầu tiên bị thanh lý hợp đồng ngay lập tức sau quyết định kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ. Gabriel Palmero trước đó thi đấu cho CLB Unionistas de Salamanca CF theo hợp đồng cho mượn 1 mùa giải, nhưng cũng đã sớm bị chấm dứt hợp đồng từ khi có án phạt cấm 12 tháng từ FIFA.

Trong một diễn biến tương tự, CLB Amarica de Cali của Colombia được cho là cũng đang trong quá trình chấm dứt hợp đồng với cầu thủ Rodrigo Holgado, bên cạnh Imanol Machuca, người dự kiến sẽ nhận số phận tương tự.

Số cầu thủ còn lại trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia cũng đứng trước khả năng bị thanh lý hợp đồng và thất nghiệp. Chỉ có cầu thủ Facundo Garces của CLB Alaves hiện đang được lãnh đạo đội bóng này hứa hẹn và ủng hộ theo đuổi vụ kiện ra CAS của FAM, với hy vọng được trắng án và sớm trở lại thi đấu.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia nay có thể khởi kiện FAM ra CAS để đòi quyền lợi Ảnh: Ngọc Linh

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" sẽ kiện FAM ở CAS

Mặc dù vậy, cơ hội để FAM thắng kiện FIFA tại CAS là cực kỳ nhỏ nhoi. Điều này cũng dẫn đến một diễn biến khác, đó là nếu sau khi tiếp tục kháng cáo bất thành ở CAS, FAM có thể đối mặt với vụ kiện từ chính 7 cầu thủ gốc ngoại mà họ tiến hành nhập tịch và bị FIFA phanh phui với hành vi "giả mạo và xuyên tạc".

Theo chuyên gia pháp lý thể thao Richard Wee (Malaysia), các cầu thủ này có thể kiện FAM ra CAS nếu trong hợp đồng giữa họ và cơ quan bóng đá Malaysia có điều khoản, trong bất kỳ tranh chấp nào, sự việc sẽ được quyết định ở tòa án và họ có thể chọn CAS. Ngoài ra, các cầu thủ cũng có thể kiện FAM để đòi bồi thường thiệt hại ra Tòa án dân sự Malaysia hoặc quốc gia nơi họ sinh ra.

"Một vụ kiện có thể được đưa ra CAS nếu hợp đồng giữa hai bên có điều khoản quy định rằng, trong bất kỳ tranh chấp nào, nếu họ muốn kiện, họ cần phải ra tòa và họ đã chọn CAS. Nếu có (những điều khoản đó) thì có thể đưa ra CAS.

Chúng tôi không có hợp đồng của họ nên chúng tôi không biết những điều khoản nào trong đó. Nếu không có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng của họ, họ có thể thực hiện các hành động như đưa vụ việc ra Tòa án Tối cao Malaysia, nhưng họ cũng có thể có đủ thẩm quyền để đưa vụ việc ra tòa án ở quốc gia của họ", ông Richard Wee nói với phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena xung quanh khả năng 7 cầu thủ nhập tịch đang chuẩn bị kiện FAM, nếu mọi chuyện kháng cáo ra CAS của cơ quan này kết thúc và tiếp tục nhận thêm thất bại.

Trong khi đó, ông Christopher Raj, nhấn mạnh một lần nữa, sự việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ là quá rõ ràng, và sẽ không thể tránh khỏi án phạt từ FIFA và kế đến là AFC (cơ quan bóng đá châu Á). Qua đó, sẽ có tác động gây ảnh hưởng rất lâu dài với bóng đá nước này.