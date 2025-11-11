Chưa xong án FIFA, bóng đá Malaysia đã đặt mục tiêu khủng: ‘Dự World Cup liên tục’

Cụ thể, theo bà Hannah Yeoh, bóng đá Malaysia đang hướng đến việc trở một trong năm quốc gia có nền bóng đá hàng đầu của châu Á vào năm 2030. Bộ trưởng của Malaysia đánh giá, đây là mục tiêu mà bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể đạt được, đúng với lộ trình F:30 mà FAM đã đặt ra.

Bà Hannah Yeoh giải thích: “FAM cùng chúng tôi đã xây dựng lộ trình, phát triển bóng đá Malaysia trong vòng 12 năm. Lộ trình này được chia thành ba kế hoạch chiến lược”.

Bà Hannah Yeoh chia sẻ thêm trong cuộc họp của Hạ viện Dewan Rakyat ngày 10.11: “Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2022. Đây là giai đoạn bóng đá Malaysia sẽ xây dựng nền tảng vững chắc về quản trị, cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng.

Tiếp theo, giai đoạn thứ hai từ năm 2023 đến năm 2026. Đây là giai đoạn giúp bóng đá Malaysia tiệm cận đến trình độ bóng đá châu Á. Và ở giai đoạn cuối cùng, từ năm 2027 đến năm 2030, nhằm mục đích đào tạo ra một đội tuyển quốc gia đạt tiêu chuẩn thế giới".

Bà Hannah Yeoh cho biết FAM cùng Bộ Thanh niên và Thể thao đã lên kế hoạch rõ ràng, đưa đội tuyển Malaysia dự World Cup ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Malaysia sẽ là đội mạnh của châu lục, liên tục dự World Cup'

Theo trang, ngay khi bà Hannah Yeoh chia sẻ lộ trình trên, nhiều đại biểu của Hạ viện Malaysia đã bất ngờ. Trong đó, đại biểu Wan Hassan Mohd Ramli (PN-Dungun) còn chất vấn bà về các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà Bộ Thanh niên và Thể thao cùng FAM đã xây dựng.

Bà Hannah Yeoh nhấn mạnh: “Sau khi giai đoạn F:30 kết thúc, trong vòng 6 đến 10 năm, mục tiêu chính của chúng tôi là đưa Malaysia trở thành một quốc gia có nền bóng đá mạnh của châu lục, liên tục giành quyền tham dự World Cup. Đồng thời, để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đào tạo một thế hệ cầu thủ tài năng. Malaysia phải tăng cường một giải đấu trong nước, có tính cạnh tranh và chuyên nghiệp hơn. Mọi cơ sở hạ tầng và cơ sở đào tạo cao cấp phải được phát triển, hướng đến việc hợp tác với các đơn vị nước ngoài”.

Dù đã trình bày giải thích rõ ràng nhưng theo đánh giá của trang Metro, lộ trình F:30 do Bộ Thanh niên và Thể thao cùng FAM vẫn bị nhiều đại biểu Malaysia nghi ngờ về tính khả thi.

Chưa kể, ngày 26.9, bóng đá Malaysia còn chịu án phạt nặng từ FIFA, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như phát triển. Theo FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc và bị nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ được FIFA nhắc tên trong án phạt gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị treo giò trong 12 tháng, phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

Sau khi nhận án phạt, bóng đá Malaysia đã gửi đơn kháng cáo ngày 15.10. Tuy nhiên, ngày 3.11, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên án phạt đã đưa ra. Hiện FAM vẫn đang hoàn tất các thủ tục liên quan để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Bóng đá Malaysia vẫn đang rối tung sau khi nhận án phạt từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Ký giả của trang Metro đánh giá: "Ngay khi những thông tin về lộ trình F:30 được tiết lộ, nhiều người Malaysia đã bất ngờ. Xét về mục tiêu, chúng có vẻ hào nhoáng, khiến nhiều người phấn khích. Tuy nhiên, hiện bóng đá Malaysia đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Thậm chí, những kế hoạch ngắn hạn còn có khả năng bị ảnh hưởng, chưa thể thực hiện. Vì thế, để hoàn thành lộ trình F:30, đó sẽ là bài toán cực khó cho FAM và cả Bộ Thanh niên và Thể thao".